La triste Navidad familiar de Kate Winslet

A Kate Winslet le gusta mucho la Navidad, y más concretamente la Navidad británica. "Es una gloriosa tradición que hay que mantener", dijo hace poco, que incluye "adornos navideños preciosos, aunque a veces un poco baratos, y cajas de chocolates Cadbury's Roses".

Las dos semanas previas a la Navidad se desarrollan en el trasfondo del debut como directora de Winslet, Adiós, June , que llegó a los cines estadounidenses la semana pasada y se puede ver en Netflix desde el miércoles. En medio de las luces titilantes y los dulces, "también es una época del año que, para mucha gente, puede ser increíblemente complicada", dijo Winslet, "en la que las emociones están increíblemente exacerbadas".

Para la fracturada familia británica que protagoniza Adiós, June, estos riesgos emocionales aumentan con el rápido declive de June, la matriarca de la familia, tras años de tratamiento contra el cáncer. "Está claro que se trata de una familia que no ha estado junta para Navidad desde hace mucho tiempo", dijo Winslet, y mientras los cuatro hijos adultos de June se reúnen con sus propios hijos en el hospital, la cuenta atrás hasta el 25 de diciembre sigue los últimos días de su madre.

El proyecto también ha sido un asunto familiar para Winslet. El guion de la película lo escribió su hijo, Joe Anders, y se inspira en parte en la muerte de la madre de Winslet cuando Anders tenía 13 años, dijo Winslet.

Anders, que ahora tiene 22 años, empezó a escribir el guion hace dos años como parte de un curso de guion. Cuando Winslet leyó una primera versión, recordó, le dijo que podía ayudar a convertirlo en película y que interpretaría a una de las hermanas.

Así que Anders terminó y reelaboró el guion a lo largo de un año, lo que incluyó trasladar el drama a un escenario navideño. Cuando llegó el momento de contratar a un director, "no podía dejarlo pasar", dijo Winslet. A lo largo de una década, la gente en los platós de grabación le habían dicho que debía dirigir, y el guion de su hijo parecía el proyecto perfecto: "un guionista primerizo y una directora primeriza haciendo esto juntos como iguales, como colegas", dijo.

Reunieron a un reparto repleto de estrellas con el que la mayoría de los estudiantes de guionismo solo podrían soñar, pero con muchos de los cuales Winslet había actuado durante sus cuatro décadas en la industria cinematográfica: June está interpretada por Helen Mirren; Toni Collette es Helen, su poco fiable hija mayor; Winslet interpreta a Julia, capaz y generosa económicamente, quien lleva mucho tiempo enemistada con su irritable hermana menor, Molly (Andrea Riseborough); Johnny Flynn completa el cuarteto de hermanos como el ansioso y sensible Connor, y Timothy Spall interpreta al padre.

A medida que pasan los días y la familia adorna la habitación de June en el hospital con más y más objetos navideños -que el equipo de producción consiguió en tiendas de segunda mano para que parecieran usados-, afloran frustraciones antiguas entre Julia y Molly, y entre Connor y su padre.

Para Connor, las discusiones entre hermanas, la madre moribunda, el padre incompetente y el telón de fondo de la alegría festiva son totalmente abrumadores, y en el hospital "sufre una especie de crisis nerviosa", dijo Flynn.

El padre del actor murió de un cáncer de larga duración cuando Flynn tenía 18 años, y "hay bastante de mí mismo en Connor, mientras que no siempre se me permite ser tan vulnerable en los personajes que interpreto", añadió Flynn, quien fue Knightley en Emma y Dickie Greenleaf en Ripley .

Esto hizo que interpretar a Connor fuera "muy personal", dijo el actor, y añadió que "por muy doloroso que fuera ocupar ese espacio, fue algo muy poderoso por lo que pasar". La forma de dirigir de Winslet ayudó, añadió, pues la describió como "llena de compasión por nuestro proceso".

En lo que se refiere a las reuniones navideñas, las tensiones que Connor arrastra desde hace tiempo no coinciden con las "muchas imágenes de unión familiar" que suelen aparecer en las películas festivas, según Lucy Blake, psicóloga familiar. Estas expectativas perfectas, combinadas con la tendencia de las reuniones familiares a reavivar roles o patrones familiares, pueden ser una "receta para tiempos difíciles", dijo Blake por teléfono.

Riseborough, quien interpreta a Molly, dijo que veía la Navidad como una época "para desprenderse de un montón de cosas viejas que ya no necesitas llevar encima", al tiempo que se crea espacio para que llegue lo nuevo, representado en la historia de Navidad por el nacimiento de Jesús y en Adiós, June por la huidiza Helen que llega al hospital embarazada, para sorpresa de su familia.

Adiós, June capta cómo "durante la pérdida se viven algunos de los momentos más aterradores y algunos de los más histéricamente divertidos", dijo Riseborough. (Mientras los médicos dicen a la familia que ha llegado el momento de interrumpir el tratamiento de June, su marido está preocupado por un médico cuyo nombre suena a "Simon Cowell").

Añadió que, en última instancia, la familia de la película quiere que la muerte de June sea "tan divertida, triste y digna como sea posible", en consonancia con la conmovedora época festiva.

"Tal vez, si tengo suerte, vuelva en forma de nieve", dice June mientras observa cómo los copos se arremolinan en el cielo nocturno por la ventana del hospital, "y entonces los veré a todos en la época de Navidad".