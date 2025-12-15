Rob Reiner, actor y director de clásicos del cine, muere a los 78 años

Rob Reiner, hijo de un cómico pionero de la televisión, quien se convirtió en un popular actor de comedias de situación antes de dirigir una serie de películas muy populares, como This Is Spinal Tap, Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida, murió el domingo. Tenía 78 años.

Su muerte, junto con la de su esposa, Michele, fue anunciada por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que estaba investigando "un aparente homicidio" en la casa de los Reiner.

Reiner, quien inicialmente saltó a la fama interpretando a Meathead, el yerno de Archie Bunker en la comedia de situación All in the Family en la década de 1970, pasó a convertirse en un director de cine extraordinariamente versátil. Parecía igualmente adepto al falso documental (This Is Spinal Tap, 1984), a la película de formación (Cuenta conmigo, 1986), al clásico infantil (La princesa prometida, 1987), a la comedia romántica (Cuando Harry conoció a Sally , 1989) y al drama legal (Cuestión de honor, 1992).

A lo largo de su carrera como director y productor, Reiner siguió trabajando como actor en televisión y en películas de otros, lo que lo convirtió en un personaje inusual de Hollywood, conocido por su trabajo tanto detrás como delante de la cámara. También llevó una vibrante vida política, y prestó su fama a diversas causas liberales, incluido el matrimonio igualitario.

La familia de Reiner estaba arraigada en el mundo del espectáculo. Su padre, Carl Reiner, creó The Dick Van Dyke Show, gracias al cual la familia se trasladó de Nueva York a Los Ángeles en la década de 1950, y en ocasiones tomaba inspiración de su propia vida familiar para sus guiones. Su madre, Estelle Reiner, fue actriz y cantante.

Después de sentirse atraído por la actuación en una clase de arte dramático en el bachillerato, Reiner trabajó en teatros pequeños y creó su propio grupo de improvisación antes de conseguir un papel en lo que se convertiría en una de las comedias familiares más importantes de Estados Unidos.

Durante los ocho años que Reiner trabajó en All in the Family, de 1971 a 1978, ganó dos premios Emmy a mejor actor de reparto. También empezó a pasar tiempo en la sala de guionistas y a observar de cerca el set, y así se formó en el trabajo entre bastidores.

Desde que era adolescente, ambicionaba dirigir, y mientras formaba parte del reparto de la comedia, dirigió una película para televisión poco conocida. Cinco años después de que terminara la serie, en 1984, debutó como director con This Is Spinal Tap, un falso documental sobre una banda británica que había dejado atrás sus mejores años, y se convirtió en un clásico de culto.

Después de dirigir Tentaciones de verano, una comedia romántica protagonizada por John Cusack, Reiner decidió adaptar una novela de fantasía y aventuras de William Goldman que le había encantado: La princesa prometida. La película, una encantadora mezcla de sátira, aventura y romance, fue ampliamente aclamada por la crítica.

"La gente echa un vistazo a La princesa prometida y exclama: '¡Dios, qué conglomerado tan extraño!'", declaró Reiner a The New York Times poco después del estreno de la película en 1987. "'¿Cómo pudiste equilibrar todas esas cosas?'".

"Pero no me pareció tan extraño", dijo Reiner, "porque son partes de mi personalidad. Tengo un lado satírico, un lado romántico y una forma más realista de ver las cosas".

En 1971, Reiner se casó con la actriz Penny Marshall, quien más tarde coprotagonizó la comedia de situación Laverne & Shirley y se convirtió en directora de cine. Fue después de divorciarse y de que Reiner volviera a entrar en el mundo de las citas cuando se le ocurrió la idea de una comedia romántica sobre si los hombres y las mujeres podían ser realmente amigos sin que el sexo se interpusiera en el camino.

La idea despertó el interés de la escritora Nora Ephron, quien entrevistó a Reiner sobre su vida amorosa mientras escribía el guión. Protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, Cuando Harry conoció a Sally se convertiría en una de las comedias románticas más entrañables y culturalmente duraderas de todos los tiempos.

Durante el rodaje de la película, el director de fotografía le presentó a Michele Singer, una fotógrafa de Nueva York. Se enamoraron y se casaron siete meses después, en 1989. Reiner ha dicho que el romance lo motivó a cambiar el final de la película. Una versión anterior terminaba con Harry y Sally alejándose el uno del otro.

En la década de 1990, Reiner siguió dirigiendo a buen ritmo, estrenó Miseria, una adaptación de una novela de Stephen King protagonizada por Kathy Bates y James Caan; Cuestión de honor, un drama judicial protagonizado por Jack Nicholson y Tom Cruise que recibió una nominación al Oscar a la mejor película, y Mi querido presidente, en la que Michael Douglas interpreta a un comandante en jefe viudo que se enamora de una cabildera, interpretada por Annette Bening.

Reiner y su esposa tuvieron tres hijos juntos: Jake, Nick y Romy. Cuando Reiner estaba casado con Marshall, adoptó a su hija, Tracy Reiner, quien se convirtió en actriz y apareció en películas como Un equipo muy especial y Apolo 13.

Reiner fue un demócrata devoto; durante mucho tiempo fue un activista y un partidario declarado de candidatos y causas políticas. En California, encabezó una iniciativa electoral en 1998 que aumentó los impuestos sobre el tabaco para financiar programas de educación infantil y trabajó con sindicatos en cuestiones laborales. Apoyó una campaña jurídica destinada a persuadir a la Corte Suprema para que estableciera el derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En los últimos años, criticó duramente al gobierno de Donald Trump, y saltó a los titulares cuando dijo que el presidente era una amenaza para la democracia. Poco después de conocerse la noticia de su muerte, algunos demócratas destacados --incluido el expresidente Barack Obama-- publicaron declaraciones lamentándolo.

Mucho después de convertirse en director, Reiner siguió actuando en películas y programas de televisión. Apareció en El lobo de Wall Street (2013), interpretó a un padre protector en la comedia de situación New Girl (2012-18) y este año hizo un cameo en la cuarta temporada de El Oso.

El año pasado, mientras Reiner se preparaba para rodar la secuela de Spinal Tap, habló con The New York Times sobre algunas de las cosas más importantes para él. Las primeras cosas que mencionó fueron "mi esposa y mis hijos".

"Eso es lo más importante para mí", dijo. "Hay un chiste que dice que nadie dice en su lecho de muerte: 'Debería haber pasado más tiempo en la oficina'. Nadie dice eso".

Julia Jacobs es una reportera de arte y cultura que a menudo cubre temas legales para el Times.