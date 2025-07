Malcolm-Jamal Warner, actor de 'El show de Cosby', muere a los 54 años

FILE — Actor Malcolm-Jamal Warner hosts the Midnight Poetry Jam during the National Black Theater Festival in Winston-Salem, N.C., Aug. 3, 2005. Warner, the actor who rose to fame as a teenager playing Theo Huxtable on “The Cosby Show” in the mid-1980s, died in Costa Rica on July 20, 2025. He was 54. (Sara D. Davis/The New York Times)

Warner, quien interpretaba al único hijo del personaje de Bill Cosby en la popular comedia de la década de 1980, murió ahogado en Costa Rica.

Malcolm-Jamal Warner, el actor que se hizo famoso siendo un adolescente al interpretar a Theo Huxtable en El show de Cosby a mediados de la década de 1980, murió el domingo en Costa Rica. Tenía 54 años.

Al parecer, Warner se ahogó mientras nadaba en una playa de la costa caribeña de Costa Rica, cerca de Limón, según el Organismo de Investigación Judicial del país. Las autoridades dijeron en un comunicado que al parecer Warner fue arrastrado por una fuerte corriente y que los transeúntes trataron de rescatarlo. La zona es popular entre los surfistas.

El show de Cosby, que se emitió en la cadena NBC de 1984 a 1992, era un hito cultural imprescindible de la televisión y su último episodio fue noticia de portada de The New York Times. El artículo empezaba así: "Theo Huxtable se graduó ayer en la Universidad de Nueva York, aunque en video, y como muchas graduaciones fue una ocasión agridulce".

Warner, quien entonces tenía 21 años, interpretó el papel del único hijo varón de los Huxtable desde que tenía 13 años. El retrato que hacía la serie de una familia negra de clase media-alta --Bill Cosby y Phylicia Rashad interpretaban a un médico y a una abogada que criaban a sus hijos en una casa en Brooklyn-- fue celebrado como un correctivo tardío contra los estereotipos perjudiciales de la televisión.

"En cierto modo, es triste", dijo Warner al final de la serie. "Nuestra gran familia se está disolviendo. Y hasta cierto punto puedo sentir nostalgia. Pero para mí la serie siempre ha sido un peldaño en mi carrera. Es demasiado pronto en mi carrera para sentir nostalgia".

Warner actuó en decenas de programas de televisión y películas, entre ellos, más de 40 episodios de El autobús mágico y casi 100 episodios de The Resident, un drama realista sobre un grupo de médicos. Coprotagonizó su propia comedia, Malcolm y Eddie, junto al cómico Eddie Griffin, por cuatro temporadas desde 1996.

En 2011, Warner encarnó el papel de un padre de la televisión en la comedia limitada Reed Between the Lines, junto a Tracee Ellis Ross. Varios años después, interpretó a A. C. Cowlings, amigo de O. J. Simpson, en una iteración de American Crime Story, la serie antológica de Ryan Murphy.

Warner también dirigió episodios de televisión, actuó en obras de teatro, escribió poesía e interpretó música como bajista.

En 2015 ganó un premio Grammy por su contribución a la versión que Robert Glasper Experiment hizo de "Jesus Children of America", el clásico de Stevie Wonder, con la voz de Lalah Hathaway, y el homenaje de Warner a las víctimas del tiroteo de la escuela primaria Sandy Hook. Hace dos años, recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor álbum de poesía hablada por Hiding in Plain View.

Malcolm-Jamal Warner nació el 18 de agosto de 1970 en Jersey City, Nueva Jersey, pero su familia se trasladó a Los Ángeles cuando él tenía 5 años, según una entrevista con BackStage.

Warner empezó a actuar como actividad extraescolar, según le dijo a BackStage, y participar en el castin nacional para seleccionar al actor que encarnaría a Theo Huxtable fue un gran paso en su carrera. El actor dijo que, en su audición, puso los ojos en blanco e interpretó al personaje con una actitud precoz. Cosby descartó muy pronto ese planteamiento y le pidió que trabajara en el personaje y regresara después.

"Pensé que lo había arruinado, pero trabajé en la escena con mi profesor de actuación", dijo Warner. "Esa vez, cuando hice la audición, era real. La filosofía de Cosby es que todo humor se basa en la verdad".

Millones de personas vieron a su personaje sortear los problemas e incomodidades de la adolescencia. En la serie, Cliff y Clair Huxtable (interpretados por Cosby y Rashad) también criaron a cuatro hijas, Sondra, Denise, Vanessa y Rudy.

Al momento no se disponía de información completa sobre las personas que le sobreviven a Warner.

El año pasado, Warner inició un pódcast llamado Not All Hood, con Candace Kelley y Weusi Baraka, sobre las experiencias e identidades de las personas negras en Estados Unidos. En junio de 2024 le dijo al programa Today que el pódcast se inició para crear un espacio seguro en el que se pudieran compartir puntos de vista críticos.

"Este es un lugar en el que queremos poder debatir todos los aspectos de la comunidad negra", dijo. "Es un lugar donde podemos tener un discurso cortés y desafíos respetuosos".

Pero para mucha gente siempre evocaría recuerdos de los Huxtable. Cuando Cosby fue acusado de agresión sexual y conducta sexual inapropiada por más de 50 mujeres, Warner lamentó lo que significaba para El show de Cosby y su descripción positiva de una familia negra.

"Eso es lo que más me entristece", dijo Warner a The Associated Press en 2015. "Dentro de unas generaciones, los Huxtable habrán sido solo un cuento de hadas".

En el último episodio de Not All Hood, que se lanzó días antes de su muerte, Warner habló de los retos que las personas negras siguen enfrentando en la sociedad y de los recientes esfuerzos por restarle importancia a las contribuciones de los soldados negros.

"Así que todo lo que tenemos que reunir, todos nuestros recursos, ya sean espirituales, relacionales o políticos en cualquier medida", dijo, "todo lo que hemos tenido que reunir simplemente para jugar en este campo de juego es lo que nos hace ricos como personas negras, como cultura negra".

David Bolaños, Emiliano Rodríguez Mega y Nicole Sperling colaborarón con la reportería.

Derrick Bryson Taylor es reportero del Times y cubre noticias de último momento sobre cultura y arte.

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe sobre arte y cultura desde Los Ángeles.

David Bolaños, Emiliano Rodríguez Mega y Nicole Sperling colaborarón con la reportería.