Una legisladora de Minnesota es asesinada y las autoridades identifican a un sospechoso

La policía busca a Vance Boelter, de 57 años, en relación con el asesinato de una representante estatal y disparar a un senador del estado. El gobernador Tim Walz calificó los ataques de "acto de violencia política selectiva".

Las fuerzas del orden anunciaron que estaban buscando a Vance Boelter, de 57 años, en relación con el asesinato de una representante estatal demócrata en Minnesota y del intento de asesinato de otro legislador el sábado.

La policía estatal, local y federal está en los suburbios de Mineápolis en busca de Boelter, y tienen varias horas exhortando a los residentes cercanos a una de las escenas del crimen a que se refugiaran. Las autoridades dijeron que un hombre armado que se hizo pasar por agente de policía mató a la representante Melissa Hortman y a su marido, Mark, el sábado por la mañana, e hirió al senador John A. Hoffman y a su esposa, Yvette, en ataques separados en las casas de los legisladores.

Las autoridades dijeron que el atacante había disparado a agentes de policía cuando estos llegaron a la casa de uno de los legisladores. El jefe de la policía de Brooklyn Park, Minnesota, Mark Bruley dijo que en el vehículo de la persona armada había un manifiesto y una lista de objetivos con nombres de personas, entre ellas los dos legisladores que recibieron disparos.

"Todos, en Minnesota y en todo el país, debemos oponernos a cualquier forma de violencia política", dijo el gobernador del estado, Tim Walz.

Funcionarios del FBI dijeron que se habían unido a la investigación. La Patrulla Estatal de Minnesota instó a la gente a no asistir a las protestas políticas programadas para el sábado "por precaución". En un comunicado publicado en las redes sociales, la agencia divulgó una foto en la que se ven hojas de papel en el asiento de un automóvil, entre ellas una en la que se leen las palabras: "NO KINGS", o "no a los reyes", el nombre que se le ha dado a las concentraciones anti-Trump planeadas en todo el país. Aunque los organizadores de varias protestas dijeron que cancelarían sus concentraciones en Minnesota, miles de personas siguieron reuniéndose frente al Capitolio del estado en St. Paul. Muchos llevaban banderas de Estados Unidos y algunos portaban carteles en los que se leía "No Kings".

Melissa Hortman, abogada de formación y legisladora desde hace unos 20 años, fue presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota durante un periodo de seis años que finalizó a principios de este año. Ayudó a los demócratas a aprobar varias políticas clave sobre el derecho al aborto, la legalización de la marihuana, las bajas médicas y otras cuestiones en 2023 y 2024, cuando su partido tuvo brevemente el control total del gobierno estatal.

John A. Hoffman, senador estatal en su cuarta legislatura por Champlin, otro suburbio de Minneapolis, preside el Comité de Servicios Humanos del Senado y ha dicho que se esfuerza por la "colaboración entre ambos partidos". Su domicilio estaba publicado en la página de su biografía en el sitio web del Senado.

Bob Jacobson, comisario del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, dijo que "hoy es un día oscuro para Minnesota y para la democracia".

"No permitiremos que el miedo o la violencia definan quiénes somos o cómo avanzamos", añadió.

Ambas cámaras de la Legislatura de Minnesota están estrechamente divididas. Antes de la muerte de Hortman, la Cámara estaba dividida a partes iguales entre demócratas y republicanos. Los demócratas tienen mayoría de una persona en el Senado.

Esto es lo que hay que saber:

Búsqueda del agresor, en curso: Los residentes de Brooklyn Park, el suburbio de Minneapolis donde tuvo lugar uno de los atentados, fueron vistos asomándose fuera de sus casas mientras las fuerzas de seguridad rodeaban el barrio en busca del atacante. Ya se habían planeado protestas en todo el país: El atentado en Minnesota se produjo en un día en el que se esperaba que miles de estadounidenses protestaran en ciudades de todo el país contra las políticas del presidente Trump, incluido su despliegue del ejército para responder a los disturbios. También estaba previsto que el presidente asistiera el sábado a un desfile militar de celebración del ejército. Condenas de todo el espectro político: Funcionarios demócratas y republicanos se pronunciaron contra la violencia. La senadora demócrata por Minnesota Amy Klobuchar dijo que "era un ataque a todo lo que defendemos como democracia". El presidente Donald Trump, quien fue objeto de dos intentos de asesinato el año pasado, dijo que "había sido informado del terrible tiroteo que tuvo lugar en Minnesota", y añadió que "no se tolerará una violencia tan horrible". Nicholas Bogel-Burroughs, Ernesto Londoño y Jonathan Wolfe colaboraron con reportería. Nicholas Bogel-Burroughs, Ernesto Londoño y Jonathan Wolfe colaboraron con reportería.