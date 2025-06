EE. UU. restringe el ingreso a los estudiantes internacionales de Harvard

Harvard University Trump, Donald J United States Politics and Government Foreign Students (in US) Colleges and Universities International Study and Teaching Visas Academic Freedom

El presidente Trump firmó una proclamación que impediría a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard entrar al país, una medida agresiva que la universidad calificó de "ilegal".

En la misma proclamación, Trump también instó al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la revocación de los visados actuales de los estudiantes de Harvard.

Esta acción extraordinaria es la primera vez que Trump intenta utilizar directamente el poder de la presidencia contra Harvard, lo que indica cuán personal se ha vuelto para él el esfuerzo por infligir malestar a la universidad de la Ivy League.

La universidad, que con toda seguridad impugnará la legalidad de la acción de Trump, se ha convertido en un punto focal del esfuerzo del gobierno por alinear la educación superior con el programa político del presidente. Ese esfuerzo comenzó centrado en abordar las acusaciones de antisemitismo en los campus universitarios, pero ha ido más allá de esa cuestión para incluir ataques a las universidades por sus programas de diversidad, equidad e inclusión y el apoyo a los deportistas transgénero.

Trump ha amenazado repetidamente a Harvard en las redes sociales y en declaraciones a los periodistas. Pero hasta ahora, los castigos por su resistencia --recortes de gastos e investigaciones-- han procedido de organismos federales.

"He determinado que la entrada de la clase de ciudadanos extranjeros descrita anteriormente es perjudicial para los intereses de Estados Unidos porque, a mi juicio, la conducta de Harvard la ha convertido en un destino inadecuado para estudiantes e investigadores extranjeros", escribió Trump en la proclama.

Jason Newton, portavoz de Harvard, dijo que la proclamación de Trump era "otra medida ilegal de represalia adoptada por el gobierno en violación de los derechos de Harvard recogidos en la Primera Enmienda".

"Harvard seguirá protegiendo a sus estudiantes internacionales", dijo Newton.

No estaba claro cómo se implementaría exactamente la directiva de Trump, anunciada el miércoles por la noche, para impedir la entrada a Estados Unidos de estudiantes de Harvard con visas válidas. La ley que Trump invocó para impedir la entrada en el país a los estudiantes de Harvard se ha utilizado más habitualmente para perseguir a personas procedentes de países extranjeros con vínculos con abusos contra los derechos humanos o corrupción, según el Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa de los migrantes.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Pero la medida del gobierno demostró el implacable compromiso de Trump con la lucha, incluso cuando se trata de batallas que parecía haber perdido.

La orden de Trump parecía una réplica directa a la jueza Allison Burroughs, del Distrito de Massachusetts, quien dijo el mes pasado que bloquearía un intento del Departamento de Seguridad Nacional de impedir que Harvard matriculase a estudiantes internacionales. Todavía no ha emitido formalmente su mandato judicial.

Si el gobierno federal no puede descalificar a los estudiantes de Harvard para que no reciban visados, pareció sugerir Trump con su orden, entonces él intentará impedir que entren en el país.

David Super, experto en derecho administrativo de la Universidad de Georgetown, dijo que Trump probablemente no podría eludir tan fácilmente a la jueza Burroughs.

"El presidente, por la razón que sea, está claramente en una venganza contra Harvard por razones que no tienen nada que ver con la seguridad nacional", dijo Super. "Dadas las declaraciones previas, suyas y de miembros de su gobierno sobre la hostilidad hacia el ejercicio por Harvard de sus derechos de la Primera Enmienda, dudo que los tribunales se tomen muy en serio las acusaciones de esta orden".

Kirsten Weld, profesora de Historia en Harvard y presidenta de una rama de la asociación de profesores, dijo que la medida de Trump "causa estragos en la vida de miles de jóvenes".

"Si el gobierno de Trump está tan comprometido con la mejora de la educación superior estadounidense, debería dejar de socavar la libertad de expresión en los campus y dejar de recortar los contratos federales que financian el trabajo vital de los investigadores de Harvard en el tratamiento del alzhéimer y el cáncer pediátrico", dijo Weld.

El gobierno se ha centrado recientemente en las opciones para mantener a los estudiantes internacionales fuera del país. Trump ha hablado de limitar el número de visados de estudiante para Harvard, y Rubio ha dicho que su agencia empezaría a revocar las visas de algunos estudiantes chinos.

El miércoles por la noche, los estudiantes internacionales de Harvard dijeron que estaban angustiados y confundidos por la orden de Trump, y no estaban seguros si los estudiantes matriculados que ya están en Estados Unidos se verían afectados.

Algunos llamaron a una línea de atención telefónica establecida por la Oficina Internacional de Harvard en un intento de obtener más información, pero descubrieron que el personal estaba igualmente desconcertado por la noticia. Otros expresaron su solidaridad en chats grupales de WhatsApp de estudiantes internacionales.

Leo Gerdén, estudiante internacional de Suecia que se graduó en Harvard la semana pasada, calificó la acción de Trump de "absolutamente indignante".

"Está intentando utilizar todas las herramientas disponibles para acosar a los estudiantes internacionales", dijo Gerdén. "Es deshumanizante".

Karl Molden, estudiante de tercer año de Viena, escribió en una declaración que la orden de Trump del miércoles lo hizo "temblar".

"Esto pone en peligro nuestro futuro, el de miles de estudiantes internacionales", escribió. "Me siento agotado, asustado y desanimado. Debemos esperar que los tribunales nos defiendan".

Stephanie Saul colaboró ​​con reportería desde Nueva York y Miles J. Herszenhorn colaboró ​​con reportería desde Boston.

Michael C. Bender es corresponsal político del Times. Cubre a Donald Trump, el movimiento "Make America Great Again" y otras elecciones federales y estatales.

