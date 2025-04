El papa Francisco, una estrella de cine poco común

La vida y obra del papa Francisco fueron registradas en varias películas y documentales a lo largo de sus años como líder de la iglesia católico (ANDINA: Paul Vallejos)

Viendo el año pasado el exitoso thriller sobre el Vaticano Cónclave, de Edward Berger, me resultó difícil no pensar en el papa Francisco. La película es ficticia, basada en la novela de 2016 de Robert Harris, publicada cuando el papado de Francisco ya tenía tres años. Pero un personaje clave de la película es un arzobispo mexicano que trabaja en Kabul, un reformador que pide a la Iglesia que se centre en los marginados e históricamente excluidos por la institución.

Mucho separaba al personaje de Cónclave del papa en funciones, quien murió el lunes, el día después de Pascua. Pero un activista tan sencillo pero elocuente en la pantalla solo podía recordar a Francisco, el primer clérigo latinoamericano en asumir el papado. Atrajo tanto la admiración como la controversia, basadas en gran medida en su preocupación por los pobres, los inmigrantes y los refugiados; sus llamamientos a la protección del medioambiente; y sus esfuerzos en favor de los católicos gays y lesbianas. Esa labor inflamó a las alas más conservadoras de la Iglesia, al tiempo que le granjeó el cariño de muchos, católicos o no, que vieron en su vida y sus enseñanzas un nuevo camino a seguir.

Y eso también convirtió al papa en una improbable estrella de cine. Francisco puede haber sido el papa más cinematográfico, ya que durante sus 12 años de papado proliferaron las representaciones ficticias y documentales sobre él. Algunas de esas películas fueron hechas por y para católicos, como el documental de 2013 Francisco: el papa del nuevo mundo, producido por los Caballeros de Colón; Francisco: el padre Jorge, de Beda Docampo Feijóo, un drama biográfico sobre su época prepapal, y Llámame Francisco, de Daniele Luchetti, que se centró en su trabajo como “papa del pueblo”.

Pero muchas de estas películas no estaban realmente dirigidas a un público de devotos. En cambio, muestran la fuente del atractivo más amplio de Francisco. Su atención a cuestiones de importancia social y cultural dio a los cineastas una forma de acercarse a él como personaje de la pantalla, no solo como líder religioso. He aquí seis de esas películas, que ayudan a enmarcar el legado de Francisco e iluminan por qué es un tema tan atractivo.

El papa Francisco: un hombre de palabra (2018)

El documental brinda una íntima imagen sobre las ideas y pensamientos del Papa Francisco, quien no tiene reparo en hablar directamente a la cámara

El documental El papa Francisco: un hombre de palabra, que se estrenó en el Festival de Cannes de 2018, es una visión extraordinariamente íntima del pensamiento del papa, directamente de sus propios labios. El director Wim Wenders dedica poco tiempo a rellenar detalles biográficos. En su lugar, Francisco habla largo y tendido —directa y amablemente— sobre los asuntos que le preocupan y por qué. Habla de sus viajes, de su forma de dirigirse a los líderes mundiales y de los fundamentos filosóficos y teológicos de su trabajo. Se ha convertido en un tópico decir que un documental es un “retrato” de su protagonista, pero la película de Wenders realmente lo es: a menudo se ve a Francisco en un plano medio, solo en el encuadre, hablando francamente al público. El objetivo, está claro, es dar la sensación de que el papa posee tanto integridad como un suave toque humano.

Los dos papas (2019)

'Los dos papas' muestra la relación entre Benedicto XVI y Francisco, haciendo una reflexión entre las ideas tradicionales de la iglesia y sus nuevas ideas progresistas

Dirigida por Fernando Meirelles, Los dos papas recibió nominaciones al Oscar para el guion de Anthony McCarten (basado en su propia obra de teatro); el actor secundario Anthony Hopkins, quien interpreta al papa Benedicto XVI; y Jonathan Pryce, quien encarna a Francisco. La película es un encuentro imaginario entre Benedicto, que atraviesa una crisis de fe al tiempo que se plantea renunciar al papado, y Francisco, entonces todavía Jorge Mario Bergoglio, quien pasa un día conversando con Benedicto sobre cuestiones de fe, doctrina e historia. La película es a menudo divertida y maravillosamente humanizadora, con una sección que explora los recelos del propio Bergoglio sobre un episodio de su pasado. Pero la mayor fuerza de Los dos papas reside en cómo arroja luz, a través de la ficción, sobre las divisiones en la Iglesia católica entre un ala tradicionalista y otra más progresista. Es como ver chocar dos épocas, y luego rezar la una por la otra. (Y luego ver el fútbol).

Francesco (2021)

'Francesco' muestra la reunión del papa con refugiados y víctimas de abuso sexual por parte de la iglesia

Francesco fue dirigido por el documentalista Evgeny Afineevsky, cuyo trabajo explora a menudo los efectos de los conflictos en la población de países como Siria y Ucrania. Para Francesco, Afineevsky se fijó en las respuestas de Francisco a los problemas sociales contemporáneos, especialmente su preocupación por las personas desplazadas y perseguidas y sus visitas a ellas. En la película, Francisco se reúne con musulmanes rohingya desplazados de Birmania. Visita un campo de refugiados en la isla griega de Lesbos y lleva refugiados musulmanes a Italia. En 2018, Francisco había enfurecido a las víctimas de abusos por parte del clero al restar importancia a sus preocupaciones; en la película, se reúne con algunos supervivientes y les pide perdón. El compromiso demostrado por el papa con las injusticias globales, sugiere la película, desafía a la Iglesia en general a considerar también su papel en el mundo.

The Letter: A Message for Our Earth (2022)

El documental se enfoca en la preocupación del Papa Francisco en el medio ambiente

La mayoría de las películas sobre Francisco hacen alguna mención a su preocupación por las cuestiones medioambientales, pero The Letter: A Message for Our Earth se centra directamente en ellos. En su encíclica de 2015 titulada Laudato Si (Alabado seas), el papa llamó al mundo a la acción, criticando a quien pone las ganancias por encima de las personas y señalando que el cambio climático tiene una amplia gama de “graves implicaciones: medioambientales, sociales, económicas, políticas y para la distribución de los bienes”. Para The Letter, el director Nicolas Brown trabajó con activistas de regiones que no suelen incluirse en la conversación sobre el medioambiente —la Amazonía, India, Senegal y Hawái— mientras se preparaban para reunirse con el papa. Es otra mirada a un líder religioso que consideraba que su fe se extendía mucho más allá de los límites de la tradición, y desafiaba a los demás a que también lo hicieran.

In Viaggio: The Travels of Pope Francis (2023)

El documental muestra los 37 viajes a 53 países que el papa Francisco hizo en sus primeros nueves años al frente de la Iglesia católica

Francisco viajó mucho en su época de papa, a menudo utilizando métodos de transporte deliberadamente sencillos para poder estar más cerca de la gente. In Viaggio: The Travels of Pope Francis sigue sus extensos viajes durante los primeros nueve años de su pontificado: 37 visitas a 53 países. Algunas secuencias de los documentales del director Gianfranco Rosi sobre personas desplazadas, Fuego en el mar y Notturno, se incorporan a la película junto con los discursos de Francisco, que a menudo incluyen exhortaciones a cuidar de los migrantes, así como de los pobres y los marginados. Rosi no rehúye algunas de las controversias creadas por Francisco, sino que elabora un retrato de un hombre en movimiento, que recorre el mundo como ministro de su fe.

Conclave (2024)

'Cónclave' se convirtió en una de las cintas más aclamadas de 2024

A partes iguales sensacionalista y reflexiva, Cónclave fue una de las favoritas del público y de los votantes de los premios. Cuando se elija al sucesor de Francisco en los próximos meses, es probable que vuelva a ser popular: un drama de suspenso protagonizado por Ralph Fiennes en el papel de un cardenal que intenta hacer lo correcto en medio de una lucha de poder por el papado. Al final, un cardenal aparentemente modelado al menos en parte en Francisco, Benítez (Carlos Diehz), se convierte en un actor clave. Aunque esta película, como Los dos papas, apunta a las divisiones en la cúpula de la Iglesia en torno al género y la sexualidad, las dinámicas de poder y el significado de la fe, también es un thriller directo con una conclusión impactante. Es un poco tonta, sin duda. Pero también es conmovedora y un recordatorio de lo que está en juego para la Iglesia en el futuro.

