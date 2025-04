Hegseth habría compartido detalles del ataque en otro chat de Signal

United States Defense and Military ForcesSignal Chat Leak (Trump Administration)Classified Information and State SecretsUnited States Politics and GovernmentDefense DepartmentHegseth, PeteWar and Armed ConflictsComputer SecurityAtlantic MonthlyTrump, Donald JWaltz, Michael (1974- )Yemen

El secretario de Defensa envió información confidencial sobre los ataques en Yemen a un chat de grupo cifrado en el que estaban su esposa y su hermano, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió información detallada sobre próximos ataques en Yemen el 15 de marzo en un chat grupal privado de Signal en el que participaban su esposa, su hermano y su abogado personal, según cuatro personas con conocimiento del chat.

Algunas de esas personas dijeron que la información que Hegseth compartió en el chat de Signal incluía los horarios de vuelo de los F/A-18 Hornets, aviones dirigidos contra los hutíes en Yemen, básicamente los mismos planes de ataque que compartió en otro chat de Signal el mismo día en el que se incluyó por error al editor jefe de The Atlantic.

La esposa de Hegseth, Jennifer, antigua productora de Fox News, no es empleada del Departamento de Defensa, pero ha viajado con el secretario al extranjero y ha suscitado críticas por acompañar a su marido a reuniones delicadas con dirigentes extranjeros.

El hermano de Hegseth, Phil, y Tim Parlatore, que sigue siendo su abogado personal, tienen ambos empleos en el Pentágono, pero no está claro por qué alguno de ellos necesitaría conocer ataques militares contra los hutíes en Yemen.

La existencia de un segundo chat de Signal --de la que hasta ahora no se había informado-- en el que Hegseth compartió información militar altamente sensible es el más reciente de una serie de acontecimientos que han puesto su gestión y su criterio bajo escrutinio.

A diferencia del chat en el que se incluyó por error a The Atlantic, el recién revelado fue creado por Hegseth. Incluía a su esposa y a una decena de personas de su círculo íntimo personal y profesional en enero, antes de que se ratificara su cargo como secretario de Defensa, y se llamaba "Defense | Team Huddle" (Defensa | Reunión de equipo) dijeron las personas familiarizadas con el chat. Utilizaba su teléfono privado, en lugar del número del gobierno, para acceder al chat de Signal.

La inclusión continuada, tras la confirmación de Hegseth, de su esposa, su hermano y su abogado personal, ninguno de los cuales tenía motivo aparente para ser informado de los detalles operativos de un acción militar en el momento en que se ponía en marcha, sin duda suscitará más dudas sobre su cumplimiento de los protocolos de seguridad.

El chat revelado por The Atlantic en marzo fue creado por el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Mike Waltz, para que los más altos funcionarios de seguridad nacional de todo el poder ejecutivo, como el vicepresidente, la directora de inteligencia nacional y Hegseth, pudieran coordinar entre sí y con sus adjuntos antes de los ataques estadounidenses.

Waltz asumió la responsabilidad de haber añadido sin darse cuenta al chat a Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic. Lo llamó "Houthi PC small group" (pequeño grupo del CD hutíes) para reflejar la presencia de miembros del "comité de directores" del gobierno, quienes se reúnen para debatir las cuestiones de seguridad nacional más delicadas e importantes.

Hegseth creó el grupo separado Signal inicialmente como foro para debatir información administrativa o de calendarización rutinaria, dijeron dos de las personas familiarizadas con el chat. Estas personas dijeron que Hegseth no solía utilizar el chat para hablar de operaciones militares delicadas y que no incluía a otros funcionarios del gabinete.

Hegseth compartió información sobre los ataques de Yemen en el chat "Defense | Team Huddle" aproximadamente al mismo tiempo que ponía los mismos detalles en el otro grupo de chat Signal, que incluía a altos funcionarios estadounidenses y a The Atlantic, dijeron las personas familiarizadas con el grupo de chat de Hegseth.

Los ataques en Yemen, concebidos para afectar a los combatientes hutíes por atacar buques de carga internacionales que atravesaban el mar Rojo, fueron de los primeros grandes ataques militares del mandato de Hegseth.

Después de que The Atlantic dio a conocer que Hegseth había utilizado el grupo en Signal de Waltz para comunicar detalles de los ataques mientras se realizaban, el gobierno de Trump dijo que no se habían compartido "planes de guerra" ni ninguna información clasificada, una afirmación que fue vista con enorme escepticismo por los expertos en seguridad nacional.

En el caso del grupo de Signal formado por Hegseth, un funcionario estadounidense se negó a comentar si Hegseth había compartido información detallada sobre los objetivos, pero mantuvo que no se había producido ninguna violación de la seguridad nacional.

"La verdad es que hay una charla informal de grupo que comenzó antes de la confirmación de sus asesores más cercanos", dijo el funcionario. "Nunca se habló de nada clasificado en ese chat".

Sean Parnell, el principal vocero del Pentágono, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Hasta hace poco, el chat de Signal "Defense |Team Huddle" incluía a una decena de los principales asesores de Hegseth, entre ellos Joe Kasper, jefe de gabinete de Hegseth, y Parnell.

El chat también incluía a dos asesores principales de Hegseth --Dan Caldwell y Darin Selnick--, quienes la semana pasada fueron acusados de filtrar información no autorizada y fueron despedidos.

Caldwell y Selnick se encontraban entre los tres ex altos funcionarios del Pentágono que el sábado proclamaron su inocencia en un comunicado público en respuesta a la investigación sobre filtraciones que condujo a sus despidos.

El domingo, otro exfuncionario del Departamento de Defensa, John Ullyot, quien abandonó la dependencia la semana pasada, dijo en un ensayo de opinión para Politico que el Pentágono "está en desorden bajo el liderazgo de Hegseth" e insinuó que Trump debería destituirlo.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a un correo electrónico que solicitaba comentarios acerca del uso por Hegseth del chat de grupo Signal. Cuando Goldberg dio a conocer los detalles de lo que Hegseth puso en el chat de Signal creado por Waltz en relación con los próximos ataques en Yemen, Trump le defendió y dijo que no había hecho nada malo.

Si bien el chat de Signal creado por Waltz para altos funcionarios fue criticado por compartir detalles de una operación militar en una aplicación encriptada pero no clasificada, los participantes --aparte de Goldberg, de The Atlantic, que parece haber sido añadido accidentalmente-- eran altos funcionarios del gobierno con motivos para estar al tanto para la evolución del ataque.

Pero algunos de los participantes en el chat de grupo creado por Hegseth no eran funcionarios con necesidad aparente de recibir información en tiempo real sobre los detalles de la operación.

Jennifer Hegseth ha llamado la atención por el acceso que le ha dado su marido. Hegseth la llevó a dos reuniones con homólogos militares extranjeros en febrero y principios de marzo, en las que se discutió información sensible, un hecho del que informó por primera vez The Wall Street Journal.

Parlatore, quien ha sido el abogado personal de Hegseth los últimos ocho años, fue comisionado como comandante de la Marina en el Cuerpo de Abogados Judiciales Generales aproximadamente una semana antes de que se iniciaran los ataques en Yemen.

En una entrevista antes de reincorporarse al ejército, Parlatore dijo a The New York Times que colaboraría con la oficina de Hegseth para mejorar la formación de los abogados uniformados del ejército.

El hermano de Hegseth, Phil, trabaja dentro del Pentágono como enlace con el Departamento de Seguridad Nacional y como asesor principal del secretario de Defensa.

Una persona familiarizada con el chat dijo que los ayudantes de Hegseth le habían advertido uno o dos días antes de los ataques de Yemen que no discutiera detalles operativos tan delicados en su chat de grupo Signal, que, aunque está cifrado, no se considera tan seguro como los canales gubernamentales que suelen utilizarse para hablar de operaciones de combate y planificación bélica muy delicadas.

No quedó claro cómo respondió a esas advertencias Hegseth, un veterano y antiguo presentador de Fox News que, antes de su ratificación en enero, nunca había ocupado un cargo gubernamental de alto nivel.

Muchos de los integrantes del círculo íntimo de Hegseth durante sus primeros meses en el Pentágono eran veteranos de combate con gran experiencia militar, pero con escasos conocimientos de primera mano sobre el funcionamiento del gobierno en sus niveles más altos.

Varios de estos miembros del personal animaron a Hegseth a trasladar los asuntos relacionados con el trabajo en el chat "Defense | Team Huddle" a su teléfono del gobierno. Pero Hegseth nunca hizo la transición, según algunas de las personas familiarizadas con el chat que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas.

El inspector general en funciones del Pentágono anunció a principios de este mes que revisaría las revelaciones de Hegseth sobre el ataque a Yemen en el chat de Signal, que incluía a altos asesores de Trump.

"El objetivo de esta evaluación es determinar hasta qué punto el secretario de Defensa y otro personal del Departamento de Defensa cumplieron las políticas y procedimientos del Departamento de Defensa al usar una aplicación de mensajería comercial para asuntos oficiales", dijo el inspector general en funciones, Steven Stebbins, en una carta de notificación a Hegseth.

No está claro si la revisión de Stebbins ha descubierto el chat de Signal que incluía a la esposa de Hegseth y a otros asesores.

Stebbins inició la revisión en respuesta a una petición conjunta bipartidista del senador por Misisipi Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados, y del demócrata de mayor rango del comité, el senador por Rhode Island Jack Reed.

Más allá de la controversia del chat de Signal, la oficina de Hegseth se ha visto sacudida por los repentinos despidos de Caldwell, Selnick y Colin Carroll, todos ellos altos asesores del secretario de Defensa. Fueron escoltados fuera del Pentágono la semana pasada tras ser acusados de filtrar información sensible.

Los despidos y la agitación en torno a la investigación del inspector general han aumentado las tensiones y han hecho que se hable de más renuncias, según funcionarios y exfuncionarios de Defensa.

Entre los que están considerando la posibilidad de marcharse se encuentra Kasper, jefe de gabinete de Hegseth, quien ayudó a dirigir la investigación de la filtración que provocó el despido de sus colegas, pero no ha sido implicado en ningún delito, según altos funcionarios de Defensa.

A raíz del informe de The Atlantic en el que se revelaba el primer chat de Signal, Hegseth y otros altos funcionarios de la gestión de Trump negaron repetidamente que se hubiera compartido información clasificada entre los participantes.

"Nadie enviaba planes de guerra por mensaje de texto, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto", declaró Hegseth a los periodistas. En una comparecencia ante el Senado, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, se hizo eco de la afirmación de Hegseth de que no se compartió ninguna información clasificada.

Pero otros ex altos cargos de Defensa dijeron que los textos que describían las horas de lanzamiento y el tipo de avión que se emplearía antes de un ataque serían información clasificada que, si se hubiera filtrado al enemigo, podría haber puesto en peligro la vida de los pilotos.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca y reporta sobre el segundo mandato no consecutivo de Donald Trump.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times, y se centra en asuntos militares y antiterroristas de Estados Unidos en el extranjero, temas sobre los que ha reportado durante más de tres décadas.