5 canciones imperdibles de Rubby Pérez

El músico de 69 años, fallecido en el colapso en República Dominicana, se dio a conocer en la década de 1980 y siguió lanzando álbumes hasta 2022.

Rubby Pérez, el cantante que se estaba presentando el martes cuando el techo de la discoteca Jet Set se derrumbó en Santo Domingo, cobrándose al menos 124 vidas, incluida la suya, dedicó su larga carrera al merengue, el género insignia de la República Dominicana.

Wilfrido Vargas, el líder de la banda que dio a Pérez su gran oportunidad a principios de la década de 1980, lo llamó "el mejor cantante que ha dado el género" al enterarse de la muerte de su compañero de banda. Al principio de su colaboración, Vargas apodó al cantante "la voz más fuerte del merengue", un apelativo que el vocalista llevaba con orgullo. Pérez era un intérprete entusiasta que animaba incluso las baladas, pero se especializaba en números enérgicos en los que su voz de clarín llamaba la atención por encima de los bulliciosos ritmos de una orquesta de baile.

La música fue la segunda opción profesional de Pérez. De adolescente, albergaba esperanzas de llegar al estrellato en el béisbol, sueños que se derrumbaron cuando se fracturó la pierna derecha en un accidente de coche a los 15 años. Durante su convalecencia, encontró consuelo en la guitarra, a la que llamaba su "nuevo bate". Empezó a cantar en el coro de una iglesia y, a finales de la década de 1970 se dedicó a la música, estudiando en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo.

Inicialmente se sintió atraído por el bolero, pero adoptó la popularidad generalizada del merengue en la República Dominicana (género que también ha ganado un importante arraigo en Venezuela). Debutó con Los Pitágoras del Ritmo, cantó en Los Juveniles de Bani y luego sustituyó a Fernando Villalona en Los Hijos del Rey, agrupación en la que permaneció tres años antes de unirse a la orquesta de Vargas en 1980.

Vargas brindó la plataforma de lanzamiento para la carrera de Pérez, dándole un par de éxitos emblemáticos con "El africano" y "Volveré", que le permitieron emprender una carrera como solista en 1987. Su último álbum, "Hecho está", llegó en 2022, pero Pérez dejó huella en la década de 1980, cuando tanto él como el merengue salieron de la República Dominicana. A continuación, cinco de sus canciones emblemáticas. (Escúchalas en Spotify o Apple Music).

'El africano' (1983)

Pérez hizo su debut discográfico como vocalista de la banda liderada por Vargas, y el single "El africano" del álbum de Vargas El Funcionario de 1983 fue un éxito latino. Es un merengue descarado, con la voz aguda de Pérez acentuada por saxofones y un trombón estridente. La letra puede parecer ofensiva a los oyentes modernos ("Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?", canta repetidamente Pérez, desde la perspectiva de "negrita"). Los coros responden, entre interjecciones fingidamente africanas: "Que le den". El tema fue sampleado más tarde por Pitbull para su single de 2007, "The Anthem".

'Volveré' (1985)

"Volveré", --una de sus últimas grabaciones con Vargas--, se convirtió en una de las marcas de identidad de Pérez. Una versión de una canción compuesta por el cantante flamenco Chiquetete, "Volveré" es transformada por Vargas en un contagioso merengue que capta el instinto teatral de Pérez. Al principio, el cantante se opuso a la versión. "Yo dije que no podía cantar eso en ese tono y me dijeron que no importaba, que la cantábamos al revés, que los tonos graves los hiciéramos primero y luego los agudos cuando ya hubiera calentado", dijo una vez. "Empezamos de atrás para adelante y gracias al Señor, después de tanto tiempo, yo canto esa canción en ese tono". Esta construcción hacia atrás da a "Volveré" un impulso imparable.

'Buscando tus besos' (1987)

El estrellato en solitario de Pérez se cimentó con "Buscando tus besos", el sencillo principal de su debut autotitulado. Un arreglo simplificado y una producción brillante dan al sencillo un aire más desenfadado que los éxitos que el cantante tuvo con Vargas, un cambio de tono que ayudó a que el álbum que lo incluía alcanzara la posición 15 en la lista de Álbumes Tropicales de Billboard en 1987.

'Enamorado de ella' (1988)

Aprovechando el impulso de "Buscando tus besos", Pérez alcanzó el Nº. 29 en la lista Hot Latin Songs de Billboard con "Enamorado de ella", una canción de amor sin complejos, pero su romanticismo se refleja en su ejecución, no en su tempo. Pérez nunca llega a los límites más altos de su registro, sino que opta por interpretar con una ternura que calienta las alegres trompetas y los vibrantes ritmos de la canción.

'Tú vas a volar' (1999)

Lanzada originalmente en su álbum de 1999 Vuelve el merengue, "Tú vas a volar" se convirtió en el sencillo de mayor éxito de Pérez en Estados Unidos, alcanzando el nº 9 en la lista Tropical Airplay de Billboard en 2001. A pesar de su producción nítida y despejada, el single no parece una concesión al crossover. En cambio, muestra cómo Pérez podía adaptarse a los cambios de estilos y modas sin perder el robusto estilo vocal que le caracterizaba.