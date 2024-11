Por qué alguien pagaría 6,2 millones de dólares por un plátano

AuctionsArtVirtual CurrencySculptureChristie'sSotheby'sCattelan, MaurizioDuchamp, MarcelSun, Justin (1990- )

He aquí las respuestas a seis dudas que podrías tener sobre el mundo del arte, después de que un criptoempresario gastara millones en una fruta de 35 centavos.

No era solo un plátano. Era un plátano con una historia de fondo.

El espectáculo del miércoles por la noche, cuando un subastador de Sotheby's en Manhattan advirtió a los pujadores potenciales que no dejaran "escapar" la afrutada obra de arte de Maurizio Cattelan, terminó con la venta de un plátano fijado con cinta adhesiva por la asombrosa cifra de 6,2 millones de dólares, con comisiones.

Un criptoempresario llamado Justin Sun hizo la puja ganadora desde Hong Kong, añadiendo la obra de arte conceptual de Cattelan de 2019, titulada Comediante, a la estrafalaria colección que ha amasado en los últimos años y que incluye una escultura de Giacometti, un cuadro de Picasso y un carísimo NFT de una Pet Rock.

Pero ganar la subasta es en realidad solo el principio de las negociaciones que tendrán lugar durante el próximo mes más o menos (el comprador suele tener 30 días para pagar, para entonces el plátano inevitablemente se ennegrecerá y pudrirá). En una entrevista telefónica esta semana, Sun dijo que pretendía pagar el plátano con su propia criptomoneda inventada; sin embargo, Sotheby's podría aceptar el pago solo a través de formas más populares de pago digital como Bitcoin o Ethereum.

Aquí tienes seis preguntas que te pueden surgir después de ver cómo los ultrarricos mueven millones por una pieza de fruta, que podría agriarse por su propio éxito.

¿Qué consigues con 6,2 millones de dólares?

Contrariamente a la declaración del criptoempresario de que pretendía "comerse personalmente el plátano como parte de esta experiencia artística única", sería poco probable que el plátano real presentado en Sotheby's sobreviviera al viaje en avión a Hong Kong, aunque estuviera refrigerado.

De hecho, el plátano con cinta adhesiva es solo la representación física de la obra de arte conceptual que Cattelan realizó para la edición de 2019 de Art Basel Miami Beach, donde se vendió originalmente por entre 120.000 y 150.000 dólares.

Las obras de arte conceptual son esencialmente ideas. Lo que el artista suele vender es un certificado de autenticidad y una lista de instrucciones para los propietarios sobre cómo mantener o recrear sus adquisiciones. Cattelan hizo tres ediciones de Comediante.

Una vez que la casa de subastas haya liquidado su pago, es probable que Sun herede la sorprendentemente detallada lista de instrucciones de 14 páginas con diagramas que Cattelan ha proporcionado a otros coleccionistas del plátano, incluido el Museo Solomon R. Guggenheim, que recibió una versión de Comediante de un donante anónimo hace unos años.

Las instrucciones incluyen diagramas y una explicación de cómo debe instalarse y exponerse el plátano, incluido el permiso para sustituirlo cuando se pudra. Lena Stringari, conservadora jefe del Guggenheim en aquel momento, dijo que las instrucciones eran fáciles de seguir; sugerían cambiar el plátano cada 7 o 10 días y colocarlo a unos 1,7 metros del suelo.

Se incluye un nuevo rollo de cinta adhesiva plateada.

¿Qué gana Maurizio Cattelan con esta venta?

Nada. Excepto mucha atención.

Cattelan ya había cobrado una cantidad no revelada cuando vendió originalmente el plátano (la obra es la n.º 2 de las tres ediciones que hizo el artista). El comprador fue quien consignó el plátano para la subasta de Sotheby's. Aunque los artistas reciben un porcentaje de las reventas en países como el Reino Unido, Francia e Italia, no ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde las empresas no tienen obligaciones similares.

En los últimos años, los artistas han recurrido a herramientas de cadenas de bloques como los NFT, o tókenes no fungibles, para consagrar los derechos de reventa en sus contratos de venta. Casas de subastas como Sotheby's han respetado esos contratos, incluso cuando el mercado más amplio de NFT los ha abandonado en gran medida.

Pero las obras de arte --tradicionales o no convencionales, como Comediante-- no tienen disposiciones que exijan que una parte del pago de Sun se redirija al artista.

"Las casas de subastas y los coleccionistas se llevan los beneficios, mientras que el creador, quien fabrica el objeto que impulsa el mercado, queda al margen", dijo Cattelan en una entrevista antes de la venta. "Los NFT ofrecen derechos de autor con cada reventa; ¿no te parece extraño que el mercado del arte tradicional no haya adoptado un sistema similar?".

¿Por qué pagaría alguien 6,2 millones de dólares por un plátano?

Según Sun, "Esto no es solo una obra de arte; representa un fenómeno cultural que tiende un puente entre los mundos del arte, los memes y la comunidad de criptomonedas. Creo que esta obra inspirará más reflexiones y debates en el futuro y pasará a formar parte de la historia".

Pero en términos más generales, la participación en el mercado del arte proporciona a los ultrarricos influencia cultural, realización personal y sentido de comunidad. Crear una colección suele ser un primer paso para entrar en los consejos de museos y grupos influyentes sin ánimo de lucro, donde los ricos pueden establecer sus legados y relacionarse con otros empresarios.

En los últimos años, los nuevos ricos del mundo de las criptomonedas y otras industrias también han comprado obras de arte para promocionarse a sí mismos y a sus empresas. Incluso los postores por debajo de la puja, quienes no consiguen la puja ganadora, suelen estar dispuestos a revelar su identidad por motivos publicitarios. La mañana siguiente a la venta del Comediante, dos criptoempresarios, Ryan Zurrer y el seudónimo Cozomo de'Medici, dijeron a través de una portavoz que también habían participado en la subasta junto con otros cinco grupos de pujadores que perdieron la obra de arte a manos de Sun.

¿Cuánto cuesta un plátano, otra vez?

¿En un puesto de fruta del Upper West Side de Manhattan? 25 centavos de dólar.

Los precios eran un poco más elevados en el puesto de fruta situado frente a Sotheby's, en el Upper East Side, donde la casa de subastas se abastecía de plátanos. El vendedor de fruta que trabajaba allí el miércoles por la tarde, quien es de Bangladés, dijo que un solo plátano costaba 35 centavos. Ignoraba que, a solo unos metros, su plátano de la marca Dole se convertiría en una obra de arte valorada en 6,2 millones de dólares.

De la noche a la mañana, eso significa que el valor de su plátano se había multiplicado por 18 millones. No respondió a la pregunta de si su puesto de fruta subiría sus precios.

¿Quién es Justin Sun?

Sun, de 34 años, es el fundador de Tron, una criptomoneda. El año pasado fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de venta no registrada de valores de criptoactivos, así como de prácticas manipuladoras que crearon la falsa apariencia de un gran interés de los inversores por sus monedas digitales. La comisión también acusó a ocho famosos, entre ellos la actriz Lindsay Lohan, de promocionar ilegalmente las criptodivisas de Sun. Sun ha impugnado los cargos, alegando en un escrito judicial que la comisión aplicó mal la ley y no tiene jurisdicción.

Nacido en China, Sun también tiene ciudadanía granadina, y fue durante un tiempo embajador de Granada ante la Organización Mundial del Comercio. Todavía utiliza el honorífico "su excelencia" en el sitio web de Tron. En entrevistas, ha dicho que se sintió fascinado por el negocio de las criptomonedas tras estudiar en la Universidad de Pensilvania.

Actualmente trabaja con el asesor de arte Sydney Xiong, quien le ayudó a comprar un cuadro de Picasso de 20 millones de dólares en una subasta de Christie's en 2021 y una escultura de Giacometti de 78,4 millones de dólares ese mismo año en Sotheby's. Además, el asesor y el empresario han trabajado juntos en APENFT, una fundación que proporciona dinero a artistas que trabajan para tender puentes entre el mundo del arte tradicional y el digital.

Basta de jugueteos, ¿quién cree que un plátano es arte?

Los artistas llevan siglos traspasando los límites de lo que define el arte. Un ejemplo notorio --y que sin duda inspiró a Cattelan para concebir su irreverente banana-- procede del artista francés Marcel Duchamp.

En 1917, Duchamp dio la vuelta a un urinario y escribió el nombre ficticio R. Mutt en la porcelana, como si fuera la firma de un artista. Declaró que el urinario se había convertido en una escultura llamada Fuente, para horror del mundo artístico tradicional de aquella generación. El artista también transformó productos comerciales como rastrillos, taburetes y perchas en "ready-mades" que se aceptaron como obras de arte escultóricas simplemente porque él dijo que lo eran. El martes, en Christie's, la obra de Duchamp "Anticipo de un brazo roto", una pala de nieve --titulada, firmada y fechada en el mango, y suspendida del techo-- se vendió por 3,1 millones de dólares. (Duchamp la había colgado con un trozo de alambre del techo de su estudio).

Con su plátano, Cattelan provocaba preguntas similares sobre el papel de la opinión pública y las instituciones de élite en la definición de lo que es y no es arte. Pero también llamaba la atención sobre el apetito del mercado del arte por cualquier cosa --incluso una fruta común-- que pueda comercializarse y calificarse de obra de arte válida.

Chris Buckley colaboró con la reportería desde Taipéi, Taiwán.

Zachary Small es un periodista del Times que escribe sobre la relación del mundo del arte con el dinero, la política y la tecnología. Más de Zachary Small

