Agencias

Jamaica se declara listo para buscar mañana, bajo el sol, su pase al Mundial

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Guadalajara (México), 30 mar (EFE).- La selección de Jamaica se entrenó este lunes en condiciones de calor y sus jugadores se declararon listos para soportar el sol y salir mañana adelante ante la República Democrática del Congo, por el boleto a la Copa Mundial.

"Va a hacer mucho más calor y el sol estará a pleno, pero hemos estado entrenando a esa hora, así que siento que estamos preparados", afirmó el defensa Joel Latibeaudiere, al referirse a las condiciones del partido.

Los jamaicanos cerraron este lunes en Guadalajara su preparación para la final del repechaje en la que se jugarán este martes su pase al Mundial 2026.

En el club Verde Valle, sede del equipo local Chivas de Guadalajara, el cuadro caribeño realizó su última sesión de entrenamiento con ejercicios de posesión, fútbol en espacios cortos y rutinas para fortalecer la parte física.

Luego de ganar el partido contra Nueva Caledonia el pasado jueves, los 'Reggae Boyz' instalaron su campamento en la Academia AGA, a pocos kilómetros del Estadio Guadalajara, donde realizaron sesiones a puerta cerrada.

Hoy, los jamaicanos llegaron al entrenamiento custodiados por un amplio dispositivo de seguridad que incluyó al ejército mexicano, la guardia nacional, así como policías y agentes de vialidad locales.

El defensa Ian Fray, quien milita en el Inter de Miami de la MLS, afirmó que el equipo es físicamente fuerte para hacer frente al rival, que clasificó directo al repechaje por su posición en el ranking de la FIFA.

"Somos fuertes y rápidos; vamos a buscar el partido", aseguró.

El ganador del partido de mañana ganará el boleto al Mundial para jugar en el grupo K, en el que tendrá de rivales a Portugal, Colombia y Uzbekistán. EFE

(foto)

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