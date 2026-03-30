Agencias

FICR denuncia la muerte de una médica de la Media Luna Roja iraní por un ataque aéreo

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Ginebra, 30 mar (EFE).- Una médica y voluntaria de la Media Luna Roja de Irán, Somayeh Mir Abo Eshagh, murió este viernes mientras estaba de servicio a consecuencia de un ataque aéreo en Khansar, en la provincia iraní de Isfahán, denunció este lunes un comunicado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

La doctora, que en el momento de su muerte brindaba servicios de asistencia humanitaria y apoyo psicosocial, es el segundo trabajador de la Media Luna Roja de Irán asesinado desde el inicio del conflicto, subrayó la federación.

"FICR expresa sus más profundas condolencias a su familia y a todos los colegas de la Media Luna Roja, que brindan asistencia vital en condiciones difíciles y, a menudo, peligrosas", agregó.

Recordó que el emblema de la Media Luna Roja, que muestran siempre sus voluntarios, es un símbolo internacionalmente reconocido de neutralidad y debe ser respetado por las partes en conflicto.

"Cualquier ataque contra trabajadores humanitarios es inaceptable y debe ser condenado", señaló la federación, para recordar que en lo que va de año nueve miembros de su red de organizaciones nacionales han perdido la vida en todo el mundo mientras cumplían su labor. EFE

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