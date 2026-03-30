¿Correrías una carrera de 5 km en una furgoneta? ¿En un avión? ¿En la bañera?

En el mundo de los influentes del running, las acrobacias pueden valer tanto como los impresionantes resultados de las carreras.

En TikTok, Instagram y la popular aplicación de fitness Strava, atletas aficionados y profesionales difunden sus hazañas de resistencia. Los récords personales de maratón y las epopeyas de carrera de montaña de todo un día suelen tener buenos resultados. Una medalla olímpica tampoco viene mal.

Pero si no tienes nada de eso, hay otras formas de conseguir que la gente deje de hacer scroll y preste atención a tu actividad física. Algunos atletas han creado todo un género artístico haciendo dibujos con sus recorridos. Otros han intentado correr por todas las calles de una ciudad determinada.

El último truco consiste en grabar una carrera en un lugar inverosímil, cuanto más estrecho mejor: una carrera de 5 kilómetros en una camioneta de policía, un maratón en una bañera. Un hombre provocó una oleada de reacciones en internet tras grabar una carrera 5K en el baño de un avión, durante casi una hora, en un vuelo de Ciudad del Cabo a Munich.

Utilizando la infografía que Strava genera automáticamente, que superpone la distancia, el ritmo y la ruta de una carrera sobre una foto o un video, estas publicaciones tienen el mismo aspecto ingenioso que un sincero resumen de carrera, salvo que el seguimiento GPS es un garabato absurdo.

Ningún influente ha llevado este concepto más lejos que Jacob Cohen, conocido en internet como @notreallywellness. Cohen, de 29 años, ha publicado cada día desde el pasado octubre carreras de 5 kilómetros en lugares cada vez más inverosímiles. Inspirado por los videos que había visto depequeñas ultramaratones en patios y salones durante la pandemia de la covid, publicó un video en cámara rápida de una carrera de 5 km alrededor de su mesa de café en un intento explícito de convertirse en un influente de los corredores.

Funcionó, y generó 10 veces más visitas que su publicación promedio, dijo. También supuso un problema: había prometido a sus seguidores un video diario, dijo, "pero el segundo día ya no tenía ideas".

Ha aguantado, publicando videos de carreras 5K desde una cama de bronceado y un retrete portátil, desde la parte superior de un frigorífico y desde el interior de una jaula de perro. A medida que su audiencia ha ido creciendo --ahora tiene más de 200.000 seguidores en Instagram--, ha corrido sobre la cama de la personalidad de internet David Dobrik y alrededor de la cabina del DJ Diplo en una fiesta del Super Bowl.

Cuando le preguntaron qué implicaba correr una carrera de 5 kilómetros dentro de un cajón para perros, Cohen dijo que simplemente arrastraba los pies o movía el brazo hasta que su reloj mostraba la distancia correcta. Joe Heikes, jefe de producto de Garmin, que fabrica relojes con GPS para correr, dijo en un correo electrónico que algunos de los corredores que aparecen en estos videos "completan carreras estacionarias" sin GPS, por lo que su distancia se calcula utilizando un algoritmo de recuento de pasos.

En otras palabras, un reloj o una aplicación de fitness pueden interpretar cada empujón como un avance que en realidad no se está produciendo.

Incluso cuando Cohen no está corriendo, sus acrobacias requieren un nivel de resistencia que no todos sus imitadores poseen. Wyatt Gillespie, un joven de 26 años de Manhattan, dijo que se inspiró en los videos "absolutamente demenciales" de Cohen para intentar correr 5 kilómetros en un camión de mudanzas después de ayudar a su hermano a transportar material de un gimnasio.

Su hermano conducía; Gillespie intentaba mantenerse en pie. "Volaba por las paredes", dijo. "Apenas conseguí correr tres minutos". (Lo publicó de todas formas: resulta que no puedes creerte todo lo que ves en TikTok).

Para Cohen, lo absurdo de sus mensajes es lo importante. Había empezado a correr para mejorar su salud, pero el tono serio e instructivo de la mayoría de los contenidos de fitness de las redes sociales le resultaba irritante: forma perfecta, alimentación limpia, abdominales visibles.

"Todo el mundo persigue objetivos poco realistas y resta importancia a lo importante que es salir y moverse", dijo. "Así que me dije: muy bien, hagamos algo divertido".