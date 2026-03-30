Leonel Rodríguez hace triplete en la Vuelta Ciclista del Uruguay y Lucas Gaday sigue líder

Montevideo, 30 mar (EFE).- El uruguayo Leonel Rodríguez consiguió este lunes su tercer triunfo al ganar la quinta etapa de la tradicional Vuelta Ciclista al Uruguay —la prueba de ciclismo más importante del país sudamericano— mientras que el argentino Lucas Gaday sigue líder con nueve segundos de ventaja.

En una ruta de 116 kilómetros que unió las ciudades de Salto y Paysandú, el ciclista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré acabó en primer lugar con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 37 segundos, al que le restan diez segundos de bonificación por la victoria y otro por el embalaje.

La etapa se decidió en un sprint final que reunió a 57 ciclistas que finalizaron con el mismo tiempo. El podio lo completaron los brasileños Luiz Bomfim y ⁠Matheus Constantino, del Swift Pro Cycling, que bonificaron seis y cuatro segundos, respectivamente.

En cuanto al desarrollo de la prueba, cinco ciclistas lograron una breve fuga liderada por el propio Leonel Rodríguez y Juan Caorsi, del Armonía Cycles, aunque finalmente acabó neutralizada a pocos kilómetros de meta.

Con estos resultados, el argentino Lucas Gaday conserva la malla oro —que viste el líder de la clasificación general— con la que partió en el arranque de la etapa.

Gaday, con un tiempo acumulado de 18:49:38, aventaja por nueve segundos a Pablo Bonilla y por diez segundos al también argentino Alejandro Quilcy en la tabla general, mientras que el resto de los ciclistas ya caen a más de tres minutos con respecto al líder.

En materia de clasificación de equipos, el Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré lidera con un tiempo de 56 horas, 39 minutos y 43 segundos, mientras que en la segunda posición se ubica Dolores Cycles Club con el mismo tiempo acumulado.

Tercero se encuentra el brasileño Swift Pro Cycling con un tiempo acumulado de 56 horas, 40 minutos y 47 segundos.

Creada en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo hasta el momento 80 ediciones, su máximo ganador es el histórico deportista uruguayo Federico Moreira, quien la conquistó en seis oportunidades, y el vigente campeón es Anderson Maldonado, que este año se ubica en la séptima posición de la clasificación.

La tradicional prueba de ciclismo recorre trece departamentos de Uruguay. La sexta etapa se disputará el próximo martes y unirá las ciudades de Paysandú y Tacuarembó, en un recorrido de 174,6 kilómetros.

Finalmente, la Vuelta Ciclista del Uruguay acabará el próximo domingo 5 de abril en una jornada de 190,6 kilómetros, que comenzará en Trinidad, en la región de Flores, y terminará —de nuevo— en la capital Montevideo. EFE