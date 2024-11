Pasajeros con destino al juego: el auge de las fiestas sexuales en Europa

Travel and VacationsSexParties (Social)London (England)Berlin (Germany)Europe

Después de la falta de conexión que trajo la pandemia, la escena internacional de viajes de bienestar sexual ha estado creciendo.

Olivia y su marido se fueron a un viaje romántico. A la pareja le estaba costando "hacer algo picante en casa", dijo, con dos hijos adolescentes que siempre estaban ahí y la ropa sucia amontonada. Escaparse un fin de semana a Venecia al final del carnaval anual de la ciudad, en febrero, parecía la forma perfecta de reconectar. Pero en vez de un paseo en góndola o una cena junto al canal, su itinerario giraba en torno a un baile de antifaces y, posiblemente, sexo con desconocidos.

La pareja, con los rostros ocultos tras máscaras intrincadamente decoradas, se dirigió a un palacio veneciano privado. Unos 150 invitados bebieron champán y comieron ostras mientras escuchaban a un pianista clásico y a un cuarteto de cuerda; al mismo tiempo, en el piso de abajo, un "amo de mazmorra" hacía demostraciones de azotes y otras técnicas básicas de BDSM. A las 10 p. m., se invitó a los invitados a quitarse las máscaras: las salas de juego (espacios reservados para encuentros sexuales consentidos) estaban abiertas.

"Digo, fue la mejor manera de ver Venecia", dijo Olivia, fotógrafa radicada en Nueva York y Londres, quien accedió a hablar con la condición de que solo se utilizara su nombre de pila. Aunque Olivia es miembro desde hace tiempo de Killing Kittens, el club de fiestas sexuales centrado en las mujeres que organizó el baile, era la primera vez que ella y su marido viajaban al extranjero para asistir a un evento. No conocieron a otra pareja en la que estuvieran interesados, pero aun así la fiesta tuvo el efecto deseado en su vida sexual. "Nos limitamos a mirar y a disfrutar nuestra propia diversión después, con los recuerdos", dijo Olivia.

Según la fundadora de Killing Kittens, Emma Sayle, aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de los invitados a la fiesta venían del extranjero y pagaron 500 libras (unos 630 dólares) por pareja para explorar las cosas que los excitan. (La afiliación a Killing Kittens es gratuita para todas las mujeres y personas no binarias, aunque se exige una "cuota de verificación" de 20 libras, unos 26 dólares, para completar el proceso de inscripción, reservar entradas y acceder a los chats de la comunidad. Los hombres pueden afiliarse como miembros invitados, lo que les permite asistir a fiestas como acompañantes de una persona con membresía de pleno derecho o reservar entradas para eventos de solteros).

"Siempre hemos tenido un público muy internacional", dijo Sayle, y añadió que los miembros de Killing Kittens viajan a Europa desde lugares tan lejanos como el oeste de Estados Unidos y Australia para asistir a fiestas en castillos franceses y mansiones inglesas.

Después de la época de la pandemia, en la que había una falta de conexión humana, la industria del turismo adoptó el bienestar sexual como componente de la tendencia del bienestar (cuyo valor global se estima actualmente en más de 651.000 millones de dólares, según el Global Wellness Institute), con talleres, retiros para parejas y programas dirigidos por médicos.

Ahora la escena internacional de las fiestas sexuales está en auge. Killing Kittens afirma que la venta de entradas ha aumentado hasta un 500 por ciento desde la pandemia, y la empresa londinense ha presentado recientemente el KK Cruise, una oferta de fiesta sexual en el mar, y el KK Homme, una fiesta dirigida a "hombres homosexuales, bisexuales y sus aliados".

Pinky Promise, que se presenta como una plataforma para "explorar, sanar y expresar tu sexualidad", también ha notado un aumento en la venta de entradas para sus fiestas. Según su fundador, Jared Philippo, la empresa británica recibe ahora a un promedio de unos 1100 invitados en sus fiestas de Londres, Berlín y París, un aumento respecto a los 400 que recibía antes.

No son solo las parejas quienes impulsan la tendencia; los viajeros en solitario también vuelan para asistir a fiestas sexuales. El verano pasado, Louise, una asesora de subvenciones radicada en Londres que pidió que se omitiera su apellido para preservar su intimidad, se dirigió al Peacock Garden, una fiesta sexual efímera de ambiente queer, en el festival Age of Aquarius de Ámsterdam. Aunque Louise ya había viajado anteriormente con parejas y amigos para asistir a fiestas sexuales, esperaba que ir sola le permitiera dejarse llevar totalmente por sus propios deseos.

"Voy intencionalmente sola, y voy intencionalmente a algo a lo que nunca he ido antes, porque quiero tener la libertad de saltar de una cosa a otra como yo quiera", dijo antes de su viaje. "Si decido pasarme todo el fin de semana solo bailando en la pista, puedo hacerlo. Y si quiero asistir a un montón de talleres, puedo, y si quiero, ya sabes, darme el gusto de jugar y lo que sea, puedo".

Ally Iseman, fundadora de Passport 2 Pleasure, un servicio de coaching de relaciones para parejas, cree que la apertura mental que inspiran los viajes puede amplificar la experiencia de la fiesta sexual.

"El sexo como destino turístico te pone en un estado de curiosidad", dijo. "Puedes probar cosas que normalmente no intentarías".

También es una oportunidad, añadió Iseman, de ver cómo las diferencias culturales de cada lugar se manifiestan en la expresión erótica.

"Diferentes fiestas en diferentes partes del mundo tienen su propio sabor, su propio ambiente, su propio estilo", dijo, "así que puedo experimentar cosas que literalmente no podría hacer de la misma manera en mi país".

Adaptar la fiesta al destino turístico es un aspecto clave para Philippo, de Pinky Promise, cuando planifica eventos. El "rincón de los arrumacos", donde los invitados pueden tomar té y ponerse cómodos, es un gran éxito en Londres. No tanto en Berlín, una ciudad cuya vida nocturna hedonista empezó a alimentar el turismo tras la caída del Muro de Berlín, y donde la sexualidad es tan fundamental para la experiencia en los clubes como la música. Muchos de los establecimientos de esa ciudad disponen de cuartos oscuros, una versión sin lujos de una sala de juegos, donde las personas pueden practicar actos sexuales en relativa intimidad.

"La escena ya prosperaba en Berlín", dijo Philippo, cuyos eventos siempre tienen un código de vestimenta colorido, suelen incluir actos de cabaret y el costo de la entrada es de 30 libras (unos 38,90 dólares). "Lo que nosotros aportamos fue más bien un nuevo destino para que la gente explorara el lado más sensual, juguetón y teatral en torno a la sexualidad".

Las fiestas sexuales pretenden ofrecer un entorno respetuoso y libre de juicios, lo que atrae a un gran número de personas LGBTQ y poliamorosas, comunidades que no siempre se sienten cómodas o seguras expresando su sexualidad cuando viajan a lugares desconocidos.

Mientras planeaba un viaje a Berlín para asistir a Pornceptual, una fiesta que celebra el arte erótico y atrae hasta 2000 asistentes a cada evento, Drew Wyllie, un creador bisexual de contenidos que reside en Ciudad de México, utilizó la aplicación de citas prosexo PURE para conocer a otros asistentes. Wyllie hizo hincapié en que estos eventos pueden ser simplemente un lugar social e inclusivo para disfrazarse, bailar y coquetear sin ser sexualizado ni cosificado.

"Hay una lista de conductas que tienes que aceptar seguir antes de entrar", dijo, refiriéndose a las "directrices de espacio seguro" de Pornceptual, que incluyen normas sobre consentimiento, interacciones respetuosas y toma de responsabilidad por actos de mala conducta. Directrices similares son comunes entre las fiestas sexuales y dejan claras las normas para todos los asistentes. "Se siente como un entorno seguro para explorar tu sexualidad", dijo Wyllie.

Jonathan Manders, gerente de productos radicado en Londres que asiste a fiestas sexuales aproximadamente una vez al mes, señala que los asiduos de las fiestas sexuales son más cautelosos con los "turistas", es decir, los novatos ansiosos pero inexpertos.

"Aunque me encanta el espacio y se lo recomiendo a quien esté interesado, si no tienes ninguna experiencia con, ya sabes, los límites y el consentimiento, o tiendes a evitar la confrontación y te cuesta decir que no a la gente, probablemente sea mejor que no entres en las salas de juego hasta que hayas trabajado un poco en eso", dijo Manders.

Su consejo para cualquiera que asista a su primera fiesta --además de discutir claramente los límites y el consentimiento con los compañeros-- es que haga un esfuerzo por vestirse bien, no se intoxique demasiado e intente no tener expectativas. "Puede que no tengas ninguna experiencia de juego, o puede que vayas y tengas más de lo que pretendías", dijo.

Antes de cualquier evento de Pinky Promise, los asistentes reciben un correo electrónico en el que se les recuerda el código de conducta, que incluye utilizar una "comunicación verbal clara y directa", respetar la confidencialidad (las fotografías están prohibidas) y adoptar un "enfoque consciente" al consumir sustancias intoxicantes. Los miembros del equipo de salvaguarda, con chalecos de alta visibilidad, están presentes en todo el espacio del evento, incluida la puerta de la sala de juegos, donde evalúan la preparación de los asistentes antes de que entren, haciéndoles preguntas como si han definido claramente los límites con su pareja.

Aunque definir y mantener los límites es esencial para tener una experiencia positiva en una fiesta sexual, salir de la propia zona de confort puede ser parte del atractivo.

Este año, Manders voló solo a París para asistir a una fiesta sexual de Pinky Promise.

"No estaba muy seguro de cómo sería la noche ni de si la gente hablaría inglés, así que estaba algo nervioso por eso", dijo. Animado por el ambiente "puramente eléctrico", Manders no tardó en hacer nuevos amigos, y se encontró entre los últimos asistentes a la fiesta. Se fue del lugar casi las 7 a. m.

"Desde que volví a casa de aquella fiesta en Francia, he pasado por una fase muy extrovertida", dijo. "La electricidad volvió a casa conmigo".

Sigue a New York Times Travel en Instagram y suscríbete a nuestro boletín semanal Travel Dispatch para recibir consejos de expertos sobre cómo viajar de forma más inteligente e inspiración para tus próximas vacaciones. ¿Sueñas con una escapada en el futuro o simplemente viajar desde tu sillón? Echa un vistazo a nuestros 52 lugares a los que ir en 2024.

(Chuyin Wang/The New York Times)