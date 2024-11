La transición de Trump indica que se centrará en las deportaciones mientras Miller consolida su influencia

United States Politics and GovernmentPresidential Transition (US)Appointments and Executive ChangesImmigration and EmigrationIllegal ImmigrationDeportationTrump, Donald JMiller, Stephen (1985- )Homan, Thomas Dinternal-paywall-exempt-elections-app

Se espera que el presidente electo Donald Trump nombre al partidario de línea dura en materia de inmigración Stephen Miller como jefe de gabinete adjunto.

El presidente electo Donald Trump está indicando con su selección de personal su intención de llevar a cabo la promesa que hizo en campaña: realizar deportaciones generalizadas de inmigrantes indocumentados y endurecer las medidas que permiten a algunos de ellos permanecer legalmente en el país.

Stephen Miller, partidario de línea dura en materia de inmigración y asesor de Trump, se está encargando de la planificación de políticas para la transición y se espera que sea nombrado jefe de gabinete adjunto en su gobierno, dijeron el lunes personas informadas sobre el asunto.

Y a última hora del domingo, Trump anunció en redes sociales que Thomas Homan, director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas durante el primer mandato de Trump, sería su "zar fronterizo".

Queda por ver qué tan amplia será la cartera de Miller, pero se espera que sea vasta y que supere con creces lo que el eventual título transmita, según las personas informadas al respecto.

Un portavoz de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Miller tampoco respondió a un mensaje en busca de comentarios.

Las opiniones de Miller cuentan con el apoyo de la línea dura de Trump. El vicepresidente electo, JD Vance y Donald Trump Jr., quien ha influido en la transición, elogiaron la posible elección en X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter.

CNN ya había informado el esperado movimiento.

Trump ha hablado en repetidas ocasiones desde 2023 sobre sus planes para el mayor esfuerzo de deportación en la historia del país. Entre las únicas restricciones potenciales a esos esfuerzos podría estar la cobertura negativa de los medios, como la que enfrentó cuando su primer gobierno promulgó la política de separar a los niños de sus padres durante los cruces fronterizos no autorizados. Homan fue un ferviente partidario de esa política.

Se espera que Miller trabaje en estrecha colaboración con Homan para supervisar las deportaciones previstas, así como la seguridad marítima y aérea del país. En una entrevista con el programa 60 Minutes emitida por la cadena CBS en octubre, Homan describió las "detenciones selectivas" y la aplicación de medidas en los lugares de trabajo cuando se le preguntó por el plan de deportaciones.

"No está bien entrar ilegalmente en un país, es un delito", dijo. "Eso es lo que impulsa la inmigración ilegal, cuando no hay consecuencias".

Miller fue un influyente ayudante en el primer mandato de Trump y ha seguido siendo un importante asesor y redactor de discursos. Ha participado en las primeras reuniones de planificación de la transición de Trump desde su victoria electoral el pasado martes y se espera que desempeñe un papel clave en la dotación de personal del Gobierno, especialmente en lo que respecta a las funciones que se cruzan con la política de inmigración.

Mientras que muchos ex ayudantes de Trump se esfumaron tras el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, Miller se mantuvo cerca de Trump inmediatamente después de que dejara el cargo. Miller asesoró al equipo de Trump sobre políticas y creación de mensajes y creó un grupo sin ánimo de lucro, America First Legal Foundation, para luchar contra el gobierno de Biden en los tribunales. Ha sido una presencia frecuente en Fox News defendiendo a Trump.

Miller viajó con Trump durante la campaña y alentó los instintos de Trump para elevar la inmigración como el tema principal en las últimas semanas de la carrera.

Miller, junto con varios de los asesores del primer mandato de Trump que volverán al gobierno, también sabe mucho más sobre los mecanismos del gobierno federal de lo que sabía cuando se unió por primera vez en 2017.

En los últimos dos años, Miller también ha estado trabajando en planes detallados para deportaciones masivas. Esbozó estas y otras políticas de inmigración de línea dura en una entrevista con The New York Times el año pasado. Los planes incluyen la restricción de la inmigración legal e ilegal de varias maneras, incluida la redadas a inmigrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos y su detención en campos antes de ser expulsados del país.

Se espera que un puñado de otras personas de la cúpula de la campaña de Trump estén entre los jefes de gabinete adjuntos que se anunciarán tan pronto como el lunes.

Maggie Haberman es corresponsal política sénior e informa sobre la campaña presidencial de 2024, las contiendas electorales en todo Estados Unidos y las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump.

Jonathan Swan es periodista de política que cubre las elecciones presidenciales de 2024 y la campaña de Donald Trump.