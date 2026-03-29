Un joven palestino muere abatido por el Ejército israelí en Nazaret

Las cifras aportadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sitúan en más de 36.000 los palestinos que han tenido que abandonar sus hogares en Cisjordania durante el último año, debido a actos de violencia tanto de fuerzas de seguridad como de colonos israelíes, lo que según esta institución internacional incrementa el temor a un proceso de "limpieza étnica" en la región. Este contexto de tensión y desplazamientos coincide con el fallecimiento de un hombre de unos 30 años por disparos del Ejército israelí en la localidad de Yafia, cercana a Nazaret, el sábado a última hora del día, según informó la agencia palestina de noticias Wafa.

La agencia Wafa detalló que la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, perdió la vida tras resultar herida por los disparos efectuados por tropas israelíes en Yafia, una zona con mayoría de población árabe y ubicada dentro del área metropolitana de Nazaret, al norte de Israel. Ni las autoridades locales palestinas ni los funcionarios israelíes han emitido declaraciones públicas respecto al incidente, aun cuando el hecho se integra a una serie de enfrentamientos y hechos violentos que se han intensificado recientemente tanto en el norte de Israel como en Cisjordania, de acuerdo con la información consignada por Wafa.

El mismo día sábado, la Autoridad General para Asuntos Civiles de Palestina comunicó a través de redes sociales el fallecimiento de Marwan Fathi Husein Harzalá, un hombre palestino de 54 años que estaba bajo custodia en una prisión israelí situada en Nablus, al norte de Cisjordania. Según publicó Wafa, la muerte de Harzalá se suma al incremento de casos de víctimas palestinas en contextos de encarcelamiento israelí, fenómeno que ha generado preocupación en la sociedad palestina y en organizaciones de derechos humanos.

El reporte de Wafa indica que estos hechos tuvieron lugar apenas un día después de la muerte de otros tres ciudadanos palestinos en Cisjordania, quienes perdieron la vida como consecuencia de un ataque perpetrado por colonos israelíes y durante una nueva operación llevada a cabo por fuerzas de seguridad de Israel en ese territorio. El aumento de este tipo de incidentes se ha venido registrando desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que fuerzas de Hamás lideraron un ataque contra Israel. No obstante, según la agencia palestina, incluso antes de esa fecha, durante los primeros nueve meses de 2023, ya se habían documentado cifras de fallecidos palestinos que constituyen un récord para las dos décadas previas, desde el periodo de la Segunda Intifada.

La violencia y sus consecuencias han sido motivo de denuncias recurrentes por parte de organismos internacionales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que los desplazamientos de decenas de miles de palestinos en Cisjordania el último año encuentran su origen en el incremento de los ataques y operaciones llevados a cabo tanto por unidades militares israelíes como por civiles armados israelíes identificados como colonos. Según detalló Naciones Unidas y publicó la agencia Wafa, este fenómeno ha generado alarma sobre los posibles impactos demográficos y sociales en la población palestina de Cisjordania.

En su evaluación de la situación, Wafa registró que las autoridades palestinas aún no han emitido un posicionamiento oficial sobre el tiroteo ocurrido en Yafia. Tampoco se han difundido informaciones adicionales acerca de las circunstancias exactas en que se produjo la operación militar que resultó en la muerte del joven palestino ese sábado por la noche. El incidente ocurre en un contexto donde la tensión continúa en aumento en las regiones de mayoría árabe dentro de Israel y en los territorios palestinos ocupados, situación agravada por una cadena de episodios violentos y vulneraciones a los derechos humanos.

El seguimiento de Wafa al conflicto subraya que la sucesión de muertes, ya sea en acciones directas de las fuerzas de seguridad israelíes o en ataques de colonos, resalta una tendencia ascendente de enfrentamientos y de operativos que impactan tanto a la población civil como a los detenidos palestinos. Organizaciones internacionales de derechos humanos y la propia ONU han expresado su inquietud ante la posibilidad de que esta escalada derive en consecuencias humanitarias y sociales más graves para la región de Cisjordania y el norte de Israel.