Las inundaciones en Kenia dejan 108 muertos y más de 2.700 familias desplazadas tras semanas de intensas lluvias

El reciente aviso oficial sobre el riesgo de nuevas inundaciones en Kenia se sustenta en la saturación del suelo y en los constantes desbordamientos de los sistemas de drenaje, lo que mantiene a la población en alerta a pesar de cierta disminución en la intensidad de las precipitaciones. Las autoridades insisten en que, aunque algunas regiones han experimentado una reducción de lluvias, la amenaza persiste debido a que el terreno no puede absorber el volumen acumulado de agua desde el inicio de las tormentas.

Según informó la prensa local basándose en el último balance del Servicio Nacional de Policía, el país suma 108 fallecidos tras varias semanas de lluvias torrenciales y crecidas inesperadas. El temporal, que arrancó en la noche del 6 de marzo, ha tenido un fuerte impacto en zonas urbanas y rurales, con consecuencias directas sobre la vida cotidiana y las infraestructuras esenciales.

Más de 2.700 familias han sido desplazadas y debieron abandonar sus viviendas en diversas partes del país, detalló el propio Servicio Nacional de Policía. Este desplazamiento masivo responde a la afectación por el agua en numerosos hogares, así como a la imposibilidad de habitar zonas donde el riesgo de desbordamientos sigue siendo alto.

El reporte de los medios nacionales describe cómo la crecida de aguas arrastró decenas de vehículos en vías urbanas e interurbanas, además de provocar considerables daños a la red eléctrica nacional. Los cortes de energía han ocasionado interrupciones en los servicios básicos y dificultado las tareas de auxilio y recuperación tanto en ciudades como en áreas remotas.

El tráfico aéreo también se ha visto interrumpido en varios aeropuertos del país debido a la acumulación de agua en pistas y accesos, informó la prensa local. Esta situación ha impedido el movimiento normal de pasajeros y de ayudas para los afectados, complicando los operativos de emergencia.

Funcionarios del Servicio Nacional de Policía han enfatizado que la saturación del terreno impide que el agua de lluvia se drene de manera natural, lo que agrava el riesgo de nuevos eventos de inundación. Según publicó la prensa local, las autoridades han dirigido campañas de información y han solicitado a la población mantenerse en lugares seguros y evitar el cruce de zonas inundadas o con riesgo de corrientes rápidas.

La serie de lluvias que comenzó la noche del 6 de marzo provocó inundaciones repentinas, con efectos inmediatos en barrios residenciales, áreas agrícolas y principales rutas de comunicación. Diversos informes recogidos por la prensa local destacan el carácter inusual de la persistencia e intensidad de las precipitaciones durante este lapso.

El saldo informado por el Servicio Nacional de Policía también menciona la destrucción de viviendas, colapso parcial de puentes y trastornos en las comunicaciones, lo que dificulta la entrega de ayuda humanitaria y el retorno a la normalidad. Sectores enteros han quedado aislados por el deterioro de los caminos, según consignó la prensa local.

A pesar de una leve mejoría en algunos distritos donde las lluvias se han reducido, las advertencias oficiales recalcan que la emergencia no ha concluido y que nuevas lluvias intensas podrían generar situaciones peligrosas en cortos periodos, conforme a las evaluaciones de riesgo divulgadas por las autoridades.

El despliegue de las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate continúa en las zonas más afectadas, incluida la asistencia directa a familias desplazadas y el monitoreo de las condiciones de los ríos y drenajes urbanos. La prensa local reportó que se han reforzado las acciones preventivas, entre ellas la habilitación de refugios transitorios y la entrega de alimentos y agua potable a los damnificados.

De acuerdo con datos recopilados por las autoridades y citados en la cobertura nacional, la afectación alcanza tanto a las grandes ciudades como a pequeños municipios, lo que evidencia el alcance generalizado del fenómeno. Las autoridades han pedido mantenerse atentos a los comunicados porque el terreno permanece vulnerable a inundaciones adicionales.

El panorama descrito por la prensa local y confirmado por los balances oficiales muestra que el país permanece en estado de emergencia, a la espera de una estabilización climática que permita iniciar labores de reconstrucción y retorno seguro de las familias a sus hogares.