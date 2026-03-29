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Bombardeo israelí mata a al menos seis personas al sur de la Franja de Gaza

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Ciudad de Gaza, 29 mar (EFE).- Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en un ataque aéreo israelí contra un puesto policial palestino en la zona de Mawasi, en Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

Fuentes de la Unidad de Emergencias y Ambulancias de la gobernación de Rafah (sur de la Franja) indicaron que entre las víctimas mortales hay tres agentes de policía y tres civiles.

De acuerdo con la información facilitada, las víctimas fueron identificadas como Rafat Jamis Alwa Abu Mashi, Mohamad Kamal Musleh Sheij Eid, Shukri Sarhan Ahmad Al Sufi, Ashraf Al Rumailat y Samir Hilal Yusef Al Fasis, además de una persona cuya identidad no ha sido determinada hasta el momento.

Las autoridades sanitarias señalaron que el ataque dejó también varios heridos. Todos los fallecidos y heridos fueron trasladados al Complejo Medico gazatí de Al Nasser.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.

Este sábado también fueron asesinados tres gazatíes por ataques israelíes. Dos hermanos, Fahmy y Said Qadum, perdieron la vida en un presunto bombardeo israelí contra la medina de la ciudad de Gaza (norte), informó el Hospital Shifa de la capital gazatí en un comunicado.

Además, Ahmed Faiz Salem Abu Reida murió este sábado cuando el Ejército de Israel atacó su vehículo en la zona de Beni Suhaila, al este de la ciudad de Jan Yunis (sur), según informó el Hospital Nasser.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza anunció este sábado que al menos 692 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, mientras que otros 1.895 han sido heridos. Estos datos no incluyen a los tres fallecidos de este sábado y a los seis de este domingo.

El total de muertos asciende a 72.268 desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023, en represalia por el ataque sorpresivo de las milicias gazatíes contra su territorio ese mismo día en el que murieron 1.200 personas. EFE

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