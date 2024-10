Una estrella del K-pop testifica ante el parlamento de Corea del Sur sobre el acoso laboral

K-PopPop and Rock MusicPolitics and GovernmentLabor and JobsWorkplace Hazards and ViolationsSouth Korea

Es inusual que surjan voces disidentes dentro de la industria del K-pop, controlada férreamente. Por eso, cuando una de sus estrellas más populares se dispuso a hablar sobre el acoso laboral en una audiencia en el Parlamento de Corea del Sur, las expectativas eran altas.

La testigo estrella era Hanni, de 20 años, integrante de NewJeans, uno de los mayores grupos de K-pop, que junto con su productora lleva meses enzarzada en una disputa inusualmente pública con su discográfica, Hybe. Hybe también es la casa de BTS.

Pero cuando Hanni, cuyo verdadero nombre es Pham Ngoc Han, subió al estrado para hablar del acoso laboral, solo habló largo y tendido de un incidente que ya había detallado públicamente hace unas semanas.

Recordó que un empleado de Hybe que dirige otro grupo de K-pop había dicho una vez a los miembros de ese grupo que "ignoraran" a Pham.

"Me dijeron que, como no había evidencias, no se podía hacer nada", dijo Pham, añadiendo que había soportado múltiples episodios de este tipo y que se sentía ofendida por los dirigentes de la empresa.

Kim Ju-young, directora ejecutiva de Ador, la filial de Hybe para la que trabaja Pham, dijo en la audiencia que había investigado el incidente pero que no podía llegar a una conclusión, ya que los relatos de lo ocurrido diferían.

El Comité de Medioambiente y Trabajo de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral de Corea del Sur, está estudiando las condiciones de trabajo en la industria del espectáculo del país. Muchos artistas no están amparados por la legislación laboral del país. Durante la audiencia, An Ho-young, presidente del comité, dijo que los legisladores deben garantizar la protección de los derechos de los artistas.

La industria del K-pop es conocida desde hace tiempo por sus sistemas de entrenamiento rígidamente controlados y a veces extremos. Algunos grupos, como Omega X, han aparecido en los titulares por haber sufrido abusos por parte de los directivos. Otros han denunciado que se les obligó a trabajar con contratos injustos.

La disputa entre Hybe y NewJeans se centra en la productora ejecutiva del grupo, Min Hee-Jin. A principios de año, Hybe sustituyó a Min por Kim como directora ejecutiva de Ador.

Tanto Min como NewJeans conmocionaron a la industria al expresar públicamente sus quejas, y el grupo exigió a Hybe que restituyera a Min como jefa de Ador antes del 25 de septiembre. Ese plazo venció hace más de dos semanas y el grupo no ha indicado ningún plan para separarse de la discográfica.

