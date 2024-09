La furia política de las regiones rezagadas en Estados Unidos

El candidato presidencial republicano y ex presidente estadounidense Donald Trump habla durante un mitin en el Cambria County War Memorial Arena en Johnstown, Pensilvania, EE. UU., el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Brian Snyder

Hace unos días hubo elecciones locales en varios estados alemanes y los resultados (una fuerte actuación del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania o AfD) fueron impactantes, pero no sorprendentes. Impactantes porque, dada su historia, los alemanes más que nadie deberían temer el ascenso de fuerzas de derechas antidemocráticas. No sorprendentes porque la AfD lleva tiempo en ascenso, especialmente en la ex Alemania del Este, donde se celebraron las elecciones.

No soy ningún experto en Alemania y no especularé sobre lo que significan estos resultados para el futuro de la Bundesrepublik. Lo que puedo decir como estadounidense es que, a pesar de las enormes diferencias en las historias modernas de nuestras naciones, el ascenso de la extrema derecha moderna de Alemania (y especialmente su concentración de apoyo en áreas económicamente deprimidas) parece notablemente familiar.

Digámoslo de esta manera: en algunos aspectos importantes, Turingia, el estado alemán donde la AfD ganó más votos que cualquier otro partido, se parece a Virginia Occidental. Al igual que Virginia Occidental, es un lugar que la economía del siglo XXI parece haber dejado atrás, cuya población está en declive, en particular los jóvenes que se van en busca de oportunidades en otros lugares. Y Virginia Occidental apoya firmemente a Donald Trump y su partido, cuyas doctrinas guardan una considerable similitud con las de la AfD.

Después de que Donald Trump ganara las elecciones de 2016, se habló mucho de los votantes impulsados por la ansiedad económica. Las motivaciones reales de los votantes son más complejas que eso.

Pero el auge de Make America Great Again parece estar relacionado con el declive económico de gran parte de las zonas rurales y de los pueblos pequeños de Estados Unidos. Este declive ha ocurrido en muchas partes del país, incluida, por ejemplo, gran parte del norte del estado de Nueva York, pero se concentra en lo que Benjamin Austin, Edward Glaeser y Lawrence Summers han llamado el “corazón oriental”. En lo que sigue, me centraré en las cifras de Virginia Occidental, que es sin duda el corazón de ese corazón y personifica tanto los problemas económicos como políticos de las regiones abandonadas.

Lo que llama la atención cuando se compara Virginia Occidental con otras partes de Estados Unidos es la cantidad de hombres que no trabajan. Digo “hombres” porque incluso ahora, a pesar del aumento del porcentaje de mujeres en la fuerza laboral remunerada desde 1970, nuestra expectativa de que los adultos en edad laboral, de hecho, tendrán trabajo es mayor para los hombres que para las mujeres.

En una comparación entre Virginia Occidental y Nueva Jersey, de los adultos de 20 a 64 años que no tenían trabajo en 2019 (antes de la pandemia), los adultos de ambos sexos tenían muchas más probabilidades de no estar trabajando en Virginia Occidental, aunque la brecha era mayor para los hombres (67% frente a 43%).

¿Por qué no trabajar es un problema? Obviamente, significa que no estás ganando un salario, pero es más profundo que eso. Los trabajos son una fuente de dignidad, un sentido de autoestima; las personas que no trabajan cuando sienten que deberían hacerlo (un problema que, nos guste o no, es incluso ahora mayor para los hombres que para las mujeres) sienten vergüenza, que muy fácilmente se convierte en ira, un deseo de culpar a alguien más y arremeter.

Así, la falta de empleos para los hombres favorece a los movimientos políticos extremistas que atraen a los hombres enfadados. En Alemania, la AfD tiene un apoyo mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres. Las encuestas muestran una gran ventaja para Kamala Harris entre las mujeres en Estados Unidos, mientras que Trump lidera entre los hombres. Los lugares donde hay muchos hombres sin trabajo son terreno fértil para MAGA, que está tratando de cortejar al “manoverse”.

¿Por qué es tan difícil conseguir empleo, especialmente para los hombres, en Virginia Occidental?

A pesar de lo que pueda oírse de personas como JD Vance, los habitantes nativos de Virginia Occidental no están perdiendo empleos a manos de los inmigrantes porque el estado apenas tenga inmigrantes: solo el 1,8% de la población nació en el extranjero, el número más bajo del país, mientras que la cifra correspondiente a Nueva Jersey es del 23,5%, cerca del tope.

El paralelismo entre los acontecimientos económicos y políticos en Estados Unidos y Alemania también descarta la idea de que el corazón del país esté sufriendo porque los déficits comerciales están socavando nuestro sector manufacturero. Si bien Estados Unidos ha tenido déficits comerciales, Alemania ha tenido enormes superávits, y sin embargo está experimentando un descontento y una ira similares.

¿Qué sucede entonces con el corazón del país? La historia más probable es que la economía del siglo XXI esté impulsada por industrias con un uso intensivo del conocimiento que florecen en áreas metropolitanas con una fuerza laboral altamente educada. Esto ha llevado a un proceso que se retroalimenta a sí mismo en el que los empleos migran a lugares con muchos graduados universitarios, y los graduados universitarios migran a los mismos lugares, dejando varados a lugares con menos educación como Virginia Occidental.

¿La solución, entonces, es que las regiones que se han beneficiado de este proceso proporcionen ayuda a quienes están en el lado perdedor? La respuesta, al menos en Estados Unidos, es que en realidad brindan esa ayuda, aunque hasta hace poco era el resultado de la ayuda a individuos en lugar de reflejar una política deliberada “basada en el lugar”.

Esto es lo que quiero decir: el gobierno federal brinda mucho apoyo a los ciudadanos estadounidenses a través de la Seguridad Social, Medicare y Medicaid; incluso los estados pobres reciben el beneficio completo de estos programas. Pero los estados pobres pagan relativamente poco en impuestos federales, que apoyan estos programas. Así que el resultado es una enorme ayuda implícita a los estados de ingresos más bajos.

En efecto, Virginia Occidental recibió “ayuda extranjera” de los estados más ricos de casi el 12% del PIB, lo cual es enorme.

El estado también se benefició enormemente de la Ley de Atención Médica Asequible, que redujo en gran medida el número de sus residentes sin seguro médico.

Se podría decir que la red de seguridad social federal aumenta los ingresos de las personas pero no crea empleos. Pero eso no es cierto. La Seguridad Social apoya el gasto de los consumidores, que crea empleos en el comercio minorista y más. Medicare y Medicaid apoyan los empleos en hospitales, consultorios médicos, etc. Virginia Occidental puede todavía pensar en sí misma como un estado minero de carbón, pero por las cifras hace tiempo que se la describe con más precisión como un estado de atención médica, con gran parte de su empleo impulsado en última instancia por esos dólares federales.

Supongo que hay algunas personas que no consideran que el empleo en los hospitales, o en el sector de servicios en general, sea un empleo “real”; no creo que las enfermeras y los maestros de escuela estén de acuerdo.

Lo que es cierto, y puede explicar en parte la ira política en las regiones abandonadas, es que muchos de los empleos que crea la ayuda federal tienden a estar codificados para mujeres, ciertamente más que la minería del carbón, lo que a su vez puede explicar por qué el problema de los adultos sin trabajo parece ser peor, al menos en términos de su peso político, para los hombres que para las mujeres.

Dicho esto, la administración Biden-Harris ha estado haciendo un esfuerzo serio para promover la manufactura como parte de sus políticas industriales, un esfuerzo que parece estar ayudando desproporcionadamente a los estados del corazón.

Lo extraño es que los políticos que apoyan los votantes enojados del corazón (Trump recibió más del doble de votos en Virginia Occidental que Joe Biden en 2020) se oponen a los mismos programas que ayudan a estas áreas deprimidas. Trump intentó, en efecto, matar la Ley de Atención Médica Asequible. Ningún republicano votó a favor de la Ley de Reducción de la Inflación, que está ayudando a crear empleos industriales en el interior del país.

Pero Adam Tooze, que sí sabe algo de economía política alemana, nos dice que si bien la AfD habla mucho de “malestar social” en las regiones rezagadas, esto “no se traduce en una plataforma que apoye un mayor gasto estatal”.

En Alemania, como en Estados Unidos, los votantes de las regiones rezagadas están, comprensiblemente, enojados, y canalizan su enojo en apoyo a políticos que empeorarán su situación.

