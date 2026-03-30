Pamfílova es reelegida presidenta de la comisión electoral rusa pese a denuncias de fraude

Moscú, 30 mar (EFE).- La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, fue reelegida hoy tras diez años en el cargo, pese a las denuncias de fraude de la oposición y las organizaciones internacionales.

Pamfílova aceptó seguir al frente de la CEC por otros cinco años después de que su candidatura fuera presentada por decisión unánime por los quince miembros de la comisión.

Este será el tercer mandato de Pamfílova, de 72 años, quien se convirtió en 2000 en la primera candidata a la Presidencia en la historia de Rusia.

Los miembros de la comisión son designados -cinco cada uno- por el presidente y los jefes de ambas cámaras del Parlamento, la Duma y el Senado.

Precisamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hace diez días un decreto en el que incluyó a Pamfílova en la cuota presidencial.

La reelección tuvo lugar antes de las cruciales elecciones legislativas de septiembre, en las que buscará la mayoría el partido del Kremlin, Rusia Unida, muy criticado por la continuación de la guerra en Ucrania, el aumento del coste de la vida y el bloqueo de internet.

La presidenta de la CEC es acusada de garantizar la aprobación en un controvertido referéndum en 2020 de la reforma constitucional que permitió a Putin presentarse a la reelección en 2024 y, si así lo desea, en 2030.

Además, también supervisó la victoria de Putin en 2018 y las de Rusia Unida en 2016 y 2021.

Pamfílova no sólo dirige un organismo encargado del escrutinio, sino también de la validación y registro de los candidatos a la Presidencia.

Así, en marzo de 2024 dos aspirantes al Kremlin contrarios a la guerra en Ucrania quedaron fuera de la carrera presidencial merced a los oficios de la CEC, cuya presidenta fue condecorada en vísperas de las elecciones por Putin.

En 2017 hizo lo mismo con el ahora fallecido líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, escudándose en sus supuestos antecedentes penales.

"El señor Navalni es un político joven y prometedor, tiene todas las posibilidades, (...) una vez transcurrido ese plazo de diez años, en algún momento de 2028, más cinco meses, podrá presentarse a las elecciones", dijo entonces.

Para la presidenta de la CEC -sancionada por la Unión Europea por "organizar referendos ilegales en los territorios en las regiones ocupadas de Ucrania"- la democracia en Occidente es el "gobierno de la minoría", un tipo de democracia que Rusia no quiere. EFE