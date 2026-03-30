Siete detenidos por captar y explotar sexualmente a mujeres "situación vulnerable" en Utrera

Durante los registros realizados en el marco de una investigación en Utrera, las autoridades hallaron 350 plantas de marihuana, 30 gramos de cocaína, una bolsa de heroína, cogollos de marihuana, 40.000 euros en efectivo, un arma de fuego y dos vehículos de alta gama empleados por el cabecilla de una red acusada de tráfico y explotación. Según informaron la Policía Nacional y la Guardia Civil mediante una nota de prensa citada por diversos medios, estos hallazgos ocurrieron tras la entrada y registro en doce domicilios el 3 de marzo, como culminación de ocho meses de vigilancia y análisis.

Tal como reportó la fuente oficial, la operación conjunta de las fuerzas de seguridad logró la detención de siete personas implicadas en delitos de trata y explotación sexual de mujeres en situación precaria, quienes permanecían en condiciones irregulares en España y vivían en circunstancias insalubres y de alta vulnerabilidad. El despliegue policial permitió además identificar catorce personas extranjeras que residían en pisos patera, donde supuestamente se cometían actividades relacionadas con la explotación sexual.

La investigación comenzó a mediados de 2025, según publicó la fuente policial, cuando se detectó un incremento inusual de actividades delictivas vinculadas a la captación y control de mujeres extranjeras. A partir de ese momento, los agentes desplegaron un dispositivo de seguimiento sostenido durante ocho meses, lo que permitió recabar evidencias y desarticular la estructura de la organización criminal.

La nota informativa especificó que la red se dedicaba a captar mujeres en situación de vulnerabilidad y sin permiso de residencia, a quienes mantenían bajo el control de la organización para someterlas a explotación sexual. Las condiciones en las que se encontraban estas personas llamaron la atención de los agentes por tratarse de contextos con condiciones deficientes de higiene, riesgos para la salud y ausencia de derechos laborales básicos.

Durante los registros, además de drogas y efectivo, se incautaron dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentos cuyo análisis servirá para profundizar en la investigación judicial. Según consignó la nota de las fuerzas de seguridad, la operación permitió localizar varias viviendas que funcionaban como casas compartidas en situaciones precarias, y sobre las que pesan indicios de ser escenarios de explotación.

Entre los detenidos se encuentra el presunto líder del grupo, quien junto a otros tres integrantes ingresó de manera inmediata en prisión provisional, detalló la fuente policial. Para los otros tres sospechosos, la decisión judicial quedó pendiente de resolución posterior, mientras el caso sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.

La operación investiga delitos relacionados con la explotación sexual, el blanqueo de capitales, infracciones contra los derechos de trabajadores extranjeros, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. La coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil resultó clave para articular las acciones de seguimiento y culminar con el desmantelamiento parcial de la red, según destacaron ambas instituciones en la información difundida.

El dispositivo desplegado en Utrera, provincia de Sevilla, forma parte de las actuaciones sostenidas en el tiempo por las fuerzas de seguridad para combatir la trata de personas y otros delitos conexos. La intervención en los domicilios permitió obtener pruebas materiales relevantes y rescatar a personas que permanecían en situación irregular y bajo dominio del grupo investigado, según informó la nota oficial.

En el operativo, los agentes constataron la utilización de vehículos de lujo para actividades asociadas al cabecilla de la organización, en tanto que los inmuebles utilizados configuraban un patrón habitual de actuación para el alojamiento y control de las víctimas. El análisis de la documentación incautada y el material electrónico recuperado se incorporará como parte fundamental del procedimiento judicial, informaron los cuerpos policiales.

Entre los elementos incautados constan armas, sustancias estupefacientes, dispositivos tecnológicos y numerario, lo que podría estar vinculado con actividades de blanqueo y financiación de la red, según indicó la fuente policial. El caso permanece abierto y las autoridades mantienen la posibilidad de nuevas investigaciones vinculadas con otras posibles ramificaciones del grupo o con la identificación de más víctimas en situación de vulnerabilidad.

Según reiteraron la Policía Nacional y la Guardia Civil, el caso ilustra la complejidad de las actividades criminales dedicadas a la explotación sexual y la dificultad de detectar y proteger a las víctimas, especialmente cuando se encuentran en situación irregular y carentes de recursos, tal como reflejaron en el comunicado difundido tras la operación.