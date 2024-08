Los desplomes del mercado ocurren, pero no necesariamente significan mucho

Un comerciante camina junto a monitores que muestran el tipo de cambio entre el yen japonés y el dólar estadounidense en Tokio, este 5 de agosto de 2024. La Bolsa de Tokio se desplomó más del 11 por ciento y el yen japonés subió frente a la moneda estadounidense, después de una caída en Wall Street de más de 600 puntos. EFE/EPA/Kimimasa Mayama

El 19 de octubre de 1987, el Lunes Negro, los precios de las acciones se desplomaron y el promedio industrial Dow Jones cayó un 22,6% en un día. Muchos comentaristas se apresuraron a explicar qué había desencadenado el desplome: una respuesta a algún acontecimiento político, algún dato económico o lo que fuera. Pero el economista Robert J. Shiller consiguió enviar un cuestionario a muchos participantes del mercado mientras se desarrollaba el desplome y descubrió que, en esencia, nadie que vendiera acciones explicaba sus acciones como una respuesta a las noticias. En cambio, más o menos la única razón importante que se dio para vender acciones fue que… sus precios estaban cayendo. En otras palabras, el desplome de las acciones parecía un pánico que se alimentaba a sí mismo.

Shiller ganó más tarde un Premio Nobel por su trabajo sobre la irracionalidad del mercado, un premio que compartió con Eugene Fama, famoso por su teoría de que los mercados financieros son extremadamente racionales y eficientes. No dejes que nadie te diga que los suecos carecen de sentido del humor. Me estoy haciendo viejo, pero a menudo pienso en el trabajo de Shiller cuando los mercados se descontrolan, como ha sucedido en los últimos días.

Los mercados se desplomaron el lunes, aunque mientras escribo esto, parecen estar recuperándose; los precios de las acciones estadounidenses siguen muy arriba en lo que va del año y, de hecho, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021. De todos modos, dondequiera que miro, parece que veo titulares que dicen que las acciones se desplomaron por temor a una recesión en Estados Unidos, y esta interpretación se enuncia como un hecho, no como una suposición o algo que dicen algunos economistas. Sin embargo, la verdad es que no sabemos por qué cayeron las acciones. Las preocupaciones sobre una posible recesión ciertamente han aumentado; escribí sobre esas preocupaciones en mi última columna. Pero lo que era cierto en 1987 es casi seguro que también lo será en 2024: la mayoría de las personas que vendían acciones y otros activos no estaban realizando análisis macroeconómicos; vendían porque los precios estaban cayendo. Es difícil estar seguro de qué desencadenó la liquidación, pero tampoco es muy importante: los pánicos en los mercados pueden ocurrir por muchas razones, y lo que importa es cuánto tiempo persisten y si tienen efectos secundarios graves.

Aun así, planteemos la pregunta: ¿los temores de una recesión desencadenaron esta caída del mercado? Cuanto más se analizan los hechos, en particular los precios que se desplomaron, menos sentido tiene esta historia.

Del cambio porcentual en los precios de activos y clases de activos seleccionados entre su pico la semana pasada y su punto más bajo el lunes, el S&P 500, que básicamente incluye a todas las grandes corporaciones estadounidenses, es donde más se esperaría que se manifestaran los temores de una recesión; después de todo, una recesión afectaría negativamente a las ganancias corporativas. Y el S&P 500 cayó. Pero incluso eso es confuso. Verá, si bien las ganancias esperadas sin duda han caído, también lo han hecho las tasas de interés. Y, en igualdad de condiciones, las tasas de interés más bajas deberían impulsar los precios de las acciones. El efecto general puede ir en cualquier dirección. Por lo tanto, la caída de los índices bursátiles generales es un poco un enigma.

Además, si los temores de una recesión en Estados Unidos impulsaron esta caída de las acciones, ¿por qué las acciones japonesas cayeron mucho más que las acciones de aquí? De hecho, la caída de las acciones mundiales comenzó en Japón, que sigue siendo una economía importante y una en la que, gracias a las zonas horarias, los mercados están desincronizados con los mercados de Estados Unidos.

Volviendo a las acciones estadounidenses: la mayor perdedora entre los principales actores fue Nvidia, que fabrica chips utilizados en inteligencia artificial (o, más precisamente, el software de reconocimiento y resumen de patrones que hemos estado llamando IA). Las empresas relacionadas con la IA y sus acciones han tenido un gran avance, pero hay una sensación creciente, al menos hasta donde puedo decir, de que se les ha dado demasiada publicidad. Como dijo una fuente, “Las preocupaciones sobre que sea una burbuja surgen de la exageración en torno a aplicaciones de IA no probadas y a inversiones masivas que generan expectativas poco realistas”. ¿Quién dijo eso? La IA, por supuesto, específicamente, Copilot de Bing.

Entonces, tal vez no se trate de temores de recesión, después de todo; se trata de los temores de que la IA sea otra burbuja puntocom, de que Nvidia se esté convirtiendo en la próxima Pets.com. (Me estoy volviendo a quedar anticuado).

He incluido otros dos activos no porque sean económicamente importantes, sino porque creo que son reveladores.

Uno es el oro, que a menudo se considera un lugar seguro para aparcar la riqueza. Ese papel se exagera mucho, pero en este caso, al menos, el metal estuvo a la altura de su reputación, ya que no perdió mucho valor en la crisis. Pero lo incluyo principalmente como un punto de comparación para el otro activo, el bitcoin, cuyo precio se desplomó más o menos en línea con las acciones tecnológicas.

Es realmente difícil conciliar la caída del precio del bitcoin con la historia de que todo esto tiene que ver con los temores de una recesión. Las acciones, en última instancia, derivan su valor de las ganancias futuras esperadas, que se verán afectadas si tenemos una recesión. El valor del bitcoin, en última instancia, deriva de... bueno, nada en particular. Pero uno de los mejores argumentos a favor de bitcoin, a pesar de su fracaso en reemplazar a la moneda convencional como medio de pago, es que se está convirtiendo en una forma de oro digital, un activo que la gente posee porque lo considera un refugio en tiempos difíciles.

Tengo problemas con esta visión. Es posible que estemos encaminándonos hacia una distopía al estilo de “Mad Max”, pero si es así, ¿cree que seguiremos teniendo una Internet que funcione? Pero no importa. El punto por ahora es que durante la reciente agitación, el bitcoin se ha comportado no tanto como el oro, sino como Nvidia. Como dijo Joe Weisenthal de Bloomberg, “el bitcoin no parece el nuevo oro. Parece tres acciones tecnológicas en una gabardina”.

Entonces, ¿qué causó la venta masiva de acciones? No lo sé. Lo que sí sé es que nadie más lo sabe tampoco. Y probablemente no importe mucho, a menos que esta venta masiva tenga efectos importantes en la economía real.

Lo que me lleva de nuevo a ese colapso de 1987.

El crecimiento económico de Estados Unidos en el futuro cercano probablemente no será tan sólido como lo fue después del Lunes Negro, ya que hay mucha evidencia de que la economía se está desacelerando por razones no relacionadas con el mercado de valores. Pero la frenética acción del mercado de los últimos días fue probablemente ruidosa y furiosa, y no significó gran cosa.

© The New York Times 2024