Florian Wirtz impulsa a Alemania, Países Bajos remonta a Noruega y Fede Valverde marca otra vez con Uruguay

El empate conseguido sobre la hora por Fede Valverde contra Inglaterra en Wembley, tras un penalti cobrado en los minutos añadidos, marcó uno de los momentos destacados en la jornada de amistosos de selecciones que se preparan para la Copa Mundial de la FIFA, como reportó Europa Press. En ese partido, el equipo local había tomado la delantera con un gol de Ben White a nueve minutos del final. Pese al ambiente tenso y a una fuerte entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden que generó el reclamo del técnico inglés Thomas Tuchel, Uruguay logró igualar el encuentro en los instantes finales, según detalló el medio.

En Basilea, la atención se centró en el rendimiento de Florian Wirtz, quien resultó determinante en la victoria alemana por 3-4 ante Suiza. De acuerdo con el reporte de Europa Press, Suiza se puso por delante dos veces en el marcador en el St. Jakob-Park. Sin embargo, el desempeño de Wirtz, con dos goles y dos asistencias, fue clave en la remontada. La capacidad del futbolista alemán para influir en diferentes fases del encuentro permitió que su selección revirtiera una situación adversa y se quedara con el triunfo a domicilio.

Por su parte, el combinado de Países Bajos consiguió una victoria ante Noruega en el Johan Cruijff ArenA, tras comenzar el partido por detrás en el marcador. Según Europa Press, Virgil van Dijk igualó el resultado por medio de un remate de cabeza. Más tarde, Tijjani Reijnders completó la remontada con un disparo a portería pasados los diez minutos del segundo tiempo, lo que aseguró el 2-1 final para los neerlandeses en su estadio, consolidando así una actuación sólida de cara a la próxima Copa Mundial.

El foco también se posó sobre el encuentro entre Marruecos y Ecuador, disputado en el Riyadh Air Metropolitano, que terminó igualado 1-1 ante más de 60.000 aficionados. Europa Press informó que tras una primera mitad sin goles, el ecuatoriano John Yeboah abrió el marcador en la segunda parte. Neil El Aynaoui desperdició un penalti para Marruecos poco después. No obstante, el propio El Aynaoui logró empatar el partido a dos minutos del cierre, luego de una jugada propiciada por Achraf Hakimi.

Estos resultados forman parte de una serie de amistosos con vistas al torneo mundialista, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. De acuerdo con Europa Press, estos compromisos permitieron a los seleccionadores probar variantes y medir el estado de sus plantillas antes de la cita internacional. Además de los resultados, las jornadas dejaron muestras de rivalidad y competitividad, con encuentros de elevado ritmo y cambios de resultado en los tiempos decisivos.

El empate de Uruguay destacó por la reacción final y por la intervención del árbitro, quien sancionó el penalti que cambió el desenlace del encuentro. Europa Press consignó que el resultado generó protestas del comando técnico local, al tiempo que la visita celebró el carácter mostrado para rescatar un punto ante Inglaterra en uno de los estadios emblemáticos del fútbol europeo.

En el partido jugado en Basilea, la actuación de Wirtz fue central para Alemania, no solo por las dos anotaciones, sino por las asistencias que mantuvieron al equipo en la pelea cuando Suiza intentó cerrar el resultado a su favor. El medio europeo enfatizó que los locales aprovecharon la ventaja en dos ocasiones, aunque la selección alemana consiguió revertir ambas situaciones.

En el caso de Países Bajos, la intervención de Van Dijk, jugador con experiencia internacional, resultó decisiva. El cabezazo para el empate y el posterior contraataque terminado por Reijnders reflejaron la dinámica del equipo dirigido a obtener el triunfo aun cuando Noruega se adelantó en el inicio.

Por último, el Metropolitano de Riyadh fue testigo de un cierre emocionante entre Marruecos y Ecuador, según describió Europa Press. La afición presenció una segunda parte en la que ambos equipos buscaron la victoria hasta el final. El fallo y posterior reacción de El Aynaoui dio forma al resultado definitivo, en un duelo de preparación que ambos seleccionados utilizaron para ajustar detalles rumbo al evento más importante del fútbol mundial.