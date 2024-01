Cómo depurar tu vida romántica

Si estás en el mundo de las citas en 2024, es probable que hayas acumulado cierto desorden. Puede que sea un perfil en línea obsoleto que no te atreves a renovar o una persona con la que sigues enviándote mensajes a pesar de no ver un futuro juntos. Tal vez todavía te causa pesar alguien que te dejó en visto.

Estas tipos de acumulación romántica son sintomáticas de una cultura de citas impulsada por las aplicaciones donde la gente está condicionada a usarlas de manera constante y a buscar nuevas posibilidades, a pesar de que "eso no es necesariamente lo mejor para la salud mental", comentó Nick Fager, consejero de salud mental con licencia que ve a clientes en Nueva York y California.

"Cada una de esas personas con las que te emparejas, con las que inicias conversaciones, está ocupando un poco de espacio psíquico", aseguró. "Solo puedes asumir un número determinado de nuevas relaciones antes de empezar a sentir cierto agotamiento".

Fager y otros expertos en salud mental y citas compartieron estrategias que pueden ayudar a depurar tu vida romántica y aportar una renovada sensación de claridad y calma.

Considera lo que de verdad quieres

Si sientes que tu vida amorosa es desordenada y confusa, dedica algún tiempo a identificar tus objetivos, sugirió Samantha Burns, asesora de salud mental y capacitadora de citas en Boston. ¿Acabas de romper con alguien y solo buscas divertirte? ¿Buscas una pareja a largo plazo?

"Una vida que se satura por la búsqueda de parejas es caótica", señaló. "Da la sensación de que no tienes un marco real para tus decisiones de pareja".

Lamont White, casamentero profesional y entrenador de citas en Atlanta, dice que puede ayudar echar la vista atrás a relaciones pasadas y citas anteriores y anotar lo que te gustó o lo que sentiste que te faltaba. White es duro con las citas en las que no puedes expresar con claridad lo que quieres. "Las personas que no salen con intención deberían mantenerse al margen de las citas", afirmó White.

La terapia también puede ser un recurso útil "para que las personas que tienen citas tomen de verdad conciencia de sí mismas", explicó Lisa Blum, psicóloga clínica de Pasadena, California. Eso puede significar analizar con un profesional las experiencias de la infancia y las relaciones anteriores. "Tienes que 'ajustar tu filtro' para no dejar entrar relaciones que realmente no te sirven", dijo.

Establece límites en las aplicaciones

El desorden romántico, como todo desecho electrónico, puede colarse fácilmente en el teléfono. Los expertos afirman que no hay reglas rígidas e inmediatas, pero White aconseja no utilizar más de dos aplicaciones de citas a la vez para evitar sentirse abrumado.

Burns recomienda no comunicarse con más de tres o cinco personas a la vez y comprometerse mentalmente a enviarle mensajes a la persona con la que hiciste "match". Esto ayuda a garantizar que el proceso de hacer "match" no sea uno "sin sentido" o algo para "impulsar el ego" de manera temporal, afirmó. También puede ayudar establecer un límite de tiempo para este proceso y comunicarse con las parejas, por ejemplo, veinte minutos al día, y eliminar los contactos o las conversaciones que hayan fracasado.

Si sientes algún tipo de conexión con una pareja, intenta trasladar tus interacciones con esta persona fuera del ámbito en línea, explicó Fager, quien reconoce lo desalentador y lento que puede resultar tener una cita o incluso llamar a alguien, pero enviar mensajes de texto sin parar también requiere mucho tiempo y esfuerzo mental.

"Creo que es mejor ahorrar energía para ese único encuentro", reveló Fager. De ese modo, añadió, no estarás proyectando tus esperanzas románticas en "30 diferentes" parejas inadecuadas.

Ten cuidado con el "ghosting"

Fager sabe que hay ocasiones en las que el "ghosting", o dejar en visto a alguien, puede ser necesario, dado que las parejas a veces pueden ser deshonestas o incluso peligrosas. Pero cerrar el círculo, cuando se puede, puede ser reparador para ambos, afirmó.

"Entiendo perfectamente el impulso de 'ghostear'. Yo lo he hecho", admitió Fager. "Pero creo que la gente no se da cuenta de hasta qué punto conduce a cosas como el agotamiento".

La falta de cierre puede ser emocionalmente agotadora para todas las partes.

Hay que simplificar las cosas. En lugar de alargar una conversación en línea o aferrarse a una "relación de situación" que no va a ninguna parte, puedes decir algo como "esto no me parece compatible", dice Fager, o simplemente "adiós".

Hazle caso a tu instinto

A menudo hay momentos, en las primeras etapas de conocer a alguien, que pueden ofrecer una visión de cómo te tratará más adelante, dijo Blum. Prestar atención a esos momentos puede aportar claridad, aseguró.

Blum puso el ejemplo de una amiga que entabló una conversación prometedora con un hombre que conoció en un restaurante. Pero en su primera cita, él insistió en llevarla a una marisquería, a pesar de que ella le dijo que era vegetariana. Él pidió una torre gigante de mariscos, mientras ella se comía la única ensalada del menú.

"Tendemos a buscar excusas y a tratar de justificar el comportamiento", observó Blum. No inviertas tus esperanzas en una pareja que empieza con el pie izquierdo. "Eso forma parte de la depuración desde el principio", concluyó.

¿Abrumado por las aplicaciones, los perfiles y las "no coincidencias"? Aquí tienes cómo empezar el año con energía. (Nathalie Lees/The New York Times)