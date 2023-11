'Tiempo perdido sin razón': Cómo los taxis autónomos están estresando a las ciudades

SAN FRANCISCO-- Aproximadamente a las 2 a. m. del 19 de marzo, Adam Wood, un bombero en servicio de San Francisco, recibió una llamada del 911 y salió disparado al vecindario Mission de la ciudad para ayudar a un hombre que tenía una emergencia médica. Tras subir el paciente a una ambulancia, un automóvil blanco y negro se detuvo y bloqueó el camino.‌Era un automóvil sin conductor operado por Waymo, una empresa de vehículos autónomos propiedad de la compañía matriz de Google, Alphabet. Sin un chofer humano a quién indicarle que se apartara del camino, Wood habló a través de un dispositivo en el carro con un operador remoto, quien le dijo que alguien vendría a llevárselo.‌En cambio, llegó otro automóvil autónomo de Waymo y bloqueó el otro lado de la calle, contó Wood. La ambulancia finalmente pudo salir después de verse obligada a retroceder y el paciente, que no se encontraba en estado crítico, llegó al hospital. Pero los vehículos autónomos agregaron siete minutos a la respuesta de emergencia, dijo.‌"Todo eso fue tiempo perdido sin razón", dijo Wood, de 55 años.‌Su experiencia fue una muestra de cómo los taxis autónomos están empezando a pasarle cada vez más la factura a los servicios urbanos. En San Francisco y Austin, Texas, donde los pasajeros pueden tomar vehículos autónomos, los automóviles han ralentizado los tiempos de respuesta a emergencias, han provocado accidentes, han aumentado la congestión del tráfico y han incrementado la carga de trabajo de los funcionarios locales, dijeron policías, bomberos y otros empleados municipales.‌En San Francisco, se documentaron más de 600 incidentes con vehículos autónomos entre junio de 2022 y junio de 2023, según la Agencia Municipal de Transporte de la ciudad. Después de un episodio en el que un automóvil sin conductor de Cruise, una subsidiaria de General Motors, atropelló y arrastró a un peatón, los reguladores de California ordenaron a la compañía suspender su servicio el mes pasado. Kyle Vogt, director ejecutivo de Cruise, renunció el domingo.‌En Austin, funcionarios municipales informaron que hubo 52 incidentes con vehículos autónomos entre el 8 de julio y el 24 de octubre, incluido un accidente, el primero de su tipo, por parte de un prototipo de robotaxi sin volante contra un "pequeño edificio eléctrico".‌Para manejar las consecuencias, San Francisco designó al menos a un empleado municipal para trabajar en políticas de automóviles autónomos y les pidió a dos agencias de transporte que compilaran y administraran una base de datos de incidentes basada en llamadas al 911, publicaciones en redes sociales e informes de empleados. Este verano, Austin también formó un grupo de trabajo interno para ayudar a registrar incidentes de vehículos sin conductor.‌"Muchas personas del grupo de trabajo están haciendo malabares con esto y con otras operaciones cotidianas normales", dijo Matthew McElearney, capitán de capacitación del Departamento de Bomberos de Austin. "En la descripción de mi trabajo no dice 'miembro de un grupo de trabajo'".‌La situación en San Francisco y Austin muestra un adelanto de lo que se puede esperar en otros lugares. Si bien los vehículos sin conductor se han probado en más de dos docenas de ciudades de EE. UU. a lo largo de los años, esas pruebas han pasado a una fase más nueva en la que los conductores humanos --que solían acompañar los vehículos autónomos-- ya no están en los autos durante los viajes. Luego, Waymo y Cruise comenzaron a ofrecer servicios de taxi totalmente autónomos en algunas ciudades con esos automóviles.‌Desde entonces, Cruise ha suspendido sus operaciones de vehículos autónomos. Pero Waymo y otros continúan desarrollando y probando sus autos en mercados potenciales y la tecnología se extenderá, dijo Bryant Walker Smith, profesor de la Universidad de Carolina del Sur que ha asesorado al gobierno federal sobre la conducción automatizada.‌Cruise había probado sus taxis sin conductor en San Francisco, Austin y Phoenix y planeaba expandirse a Houston, Dallas y Miami. Waymo, que ofrece viajes sin conductor en Phoenix y San Francisco, declaró que próximamente desplegaría sus servicios en Los Ángeles y Austin. Zoox, otra empresa de vehículos autónomos, dijo que planeaba introducir robotaxis en San Francisco y Las Vegas, pero no proporcionó un plazo.‌Otras ciudades donde se han probado vehículos autónomos se están preparando para cuando los robotaxis estén plenamente desplegados. El Departamento de Bomberos de Nashville, Tennessee, dijo que estaba creando una capacitación anual para los bomberos sobre los autos. El Departamento de Bomberos de Seattle declaró que había añadido cuestiones de seguridad sobre los vehículos sin conductor a las responsabilidades de un empleado durante cada turno.‌Algunas ciudades dijeron que su experiencia con los robotaxis había sido menos problemática. Kate Gallego, alcaldesa de Phoenix, donde Waymo ofrece servicios de taxi autónomo desde 2020, dijo que la compañía se había reunido muchas veces con las autoridades locales y realizado pruebas de seguridad antes de desplegar una flota de 200 vehículos en varias locaciones, incluido el aeropuerto.‌"En general, nuestros residentes han apreciado mucho este servicio", dijo.‌Waymo, Cruise y Zoox dijeron que habían trabajado estrechamente con funcionarios de muchas ciudades y que seguían mejorando sus vehículos para minimizar los efectos en los servicios locales. Waymo añadió que "no tenía pruebas de que nuestros vehículos hayan bloqueado a una ambulancia" el 19 de marzo en San Francisco.

Te puede interesar: Cómo el éxito tenístico de una familia acabó en dolor

El año pasado, el número de llamadas al 911 de residentes de San Francisco sobre robotaxis comenzó a aumentar, dijeron funcionarios de la ciudad. En un periodo de tres meses se reportaron 28 incidentes, según una carta que los funcionarios municipales enviaron a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.‌Para junio, los incidentes con vehículos autónomos en San Francisco habían aumentado a un "nivel tan preocupante" que el Departamento de Bomberos de la ciudad creó un formulario separado para incidentes de vehículos autónomos, contó Darius Luttropp, subdirector del departamento. Hasta el 15 de octubre, se habían registrado 87 incidentes con el formulario.‌"Avanzamos con la expectativa de que esta maravillosa tecnología funcionará como un conductor humano", dijo Luttropp. "Ese no ha resultado ser el caso".

Un vehículo autónomo de Cruise en San Francisco, el 21 de octubre de 2023. (Jim Wilson/The New York Times)‌

Te puede interesar: Cuando tu media naranja tiene cuatro patas y pelaje

Adam Wood, bombero de San Francisco y secretario del sindicato de bomberos local, en las oficinas del sindicato en San Francisco, el 30 de octubre de 2023. (Jim Wilson/The New York Times)