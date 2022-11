Rusia reactiva sus trolls y bots de cara a las elecciones legislativas del próximo martes en Estados Unidos

La Plaza Roja cerca de la Catedral de San Basilio y la Torre Spasskaya del Kremlin en el centro de Moscú, Rusia (Reuters)

La usuaria de Gab que se identifica como Nora Berka reapareció en agosto después de un año de silencio en la plataforma de medios sociales, reenviando un puñado de mensajes con temas políticos marcadamente conservadores antes de escribir una catarata de originales insultos.

Los mensajes denigraban sobre todo al presidente Biden y a otros demócratas destacados, a veces de forma obscena. También lamentaban el uso del dinero de los contribuyentes para apoyar a Ucrania en su guerra contra las fuerzas rusas invasoras, y describían al presidente de Ucrania como una caricatura sacada directamente de la propaganda rusa.

La mezcla de preocupaciones políticas no fue una coincidencia.

La cuenta estaba previamente vinculada a la misma agencia secreta rusa que interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 y de nuevo en 2020, la Agencia de Investigación de Internet en San Petersburgo, según el grupo de ciberseguridad Recorded Future.

Es parte de lo que el grupo y otros investigadores han identificado como un nuevo esfuerzo ruso, aunque con un objetivo más limitado, antes de las elecciones de mitad de período del martes. El objetivo, como antes, es avivar la ira entre los votantes conservadores y socavar la confianza en el sistema electoral estadounidense. Esta vez, también parece que se pretende socavar la amplia ayuda militar de la administración Biden a Ucrania.

“Está claro que intentan que corten la ayuda y el dinero a Ucrania”, dijo Alex Plitsas, antiguo soldado del ejército y funcionario de operaciones de información del Pentágono que ahora trabaja en Providence Consulting Group, una empresa de tecnología empresarial.

La campaña -que utiliza cuentas que se hacen pasar por estadounidenses enfurecidos como Nora Berka- ha echado leña al fuego de los problemas políticos y culturales que más dividen al país en la actualidad.

Se ha dirigido específicamente a los candidatos demócratas en las contiendas más disputadas, incluidos los escaños del Senado que se disputan en Ohio, Arizona y Pensilvania, calculando que una mayoría republicana en el Senado y la Cámara de Representantes podría ayudar al esfuerzo bélico ruso.

Las campañas muestran no sólo lo vulnerable que sigue siendo el sistema político estadounidense a la manipulación extranjera, sino también cómo los proveedores de desinformación han evolucionado y se han adaptado a los esfuerzos de las principales plataformas de medios sociales para eliminar o restar importancia a los contenidos falsos o engañosos.

El mes pasado, la Oficina Federal de Investigación y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras emitieron una alerta en la que advertían de la amenaza de la desinformación difundida por “canales de medios de comunicación de la web oscura, diarios en línea, aplicaciones de mensajería, sitios web falsos, correos electrónicos, mensajes de texto y personas falsas en línea”. La desinformación podría incluir afirmaciones de que los datos o los resultados de las votaciones habían sido pirateados o comprometidos.

Las agencias instaron a los ciudadanos a no dar “me gusta”, comentar o compartir publicaciones en línea de fuentes desconocidas o desconfiadas. No identificaron esfuerzos específicos, pero las plataformas de medios sociales y los investigadores que rastrean la desinformación han descubierto recientemente una variedad de campañas de Rusia, China e Irán.

Recorded Future y otras dos empresas de investigación de medios sociales, Graphika y Mandiant, descubrieron una serie de campañas rusas que han recurrido a Gab, Parler, Getter y otras plataformas más nuevas que se enorgullecen de crear espacios no moderados en nombre de la libertad de expresión.

Se trata de campañas mucho más pequeñas que las de las elecciones de 2016, en las que las cuentas no auténticas llegaron a millones de votantes de todo el espectro político en Facebook y otras plataformas importantes. Sin embargo, los esfuerzos no son menos perniciosos al llegar a usuarios impresionables que pueden ayudar a lograr los objetivos rusos, dijeron los investigadores.

“Las audiencias son mucho, mucho más pequeñas que en otras redes sociales tradicionales”, dijo Brian Liston, un analista de inteligencia de Recorded Future que identificó la cuenta de Nora Berka. “Pero se puede captar a las audiencias en operaciones de influencia mucho más específicas porque los que están en estas plataformas son generalmente conservadores estadounidenses que tal vez aceptan mejor las afirmaciones conspirativas”.

Muchas de las cuentas que los investigadores identificaron fueron utilizadas anteriormente por un medio de comunicación que se autodenomina “Newsroom for American and European Based Citizens”. Meta, el propietario de Facebook e Instagram, ha vinculado previamente el medio de comunicación con las campañas de información rusas centradas en la Agencia de Investigación de Internet.

La red parece haberse disuelto desde entonces, y muchas de las cuentas de redes sociales asociadas a ella quedaron inactivas tras ser identificadas públicamente en torno a las elecciones de 2020. Las cuentas comenzaron a activarse de nuevo en agosto y septiembre, llamadas a la acción como células durmientes.

La cuenta de Nora Berka en Gab tiene muchas de las características de un usuario no auténtico, dijo Liston. No hay foto de perfil ni datos biográficos identificativos. Nadie respondió a un mensaje enviado a la cuenta a través de Gab.

La cuenta, con más de 8.000 seguidores, publica exclusivamente sobre temas políticos -no en un solo estado, sino en todo el país- y a menudo difunde mensajes falsos o engañosos. La mayoría tienen poca participación, pero un post reciente sobre el FBI recibió 43 respuestas y 11 réplicas, y fue reenviado 64 veces.

Desde septiembre, la cuenta ha compartido repetidamente enlaces a un sitio web hasta ahora desconocido -Electiontruth.net- que, según Recorded Future, está casi con toda seguridad vinculado a la campaña rusa.

Las primeras publicaciones de Electiontruth.net datan del 5 de septiembre; desde entonces, ha publicado artículos casi a diario ridiculizando al presidente Biden y a destacados candidatos demócratas, al tiempo que criticaba las políticas relativas a la raza, la delincuencia y el género que, según decía, estaban destruyendo a Estados Unidos. “Estados Unidos bajo el comunismo” era un titular típico.

Todos los artículos tienen seudónimos como titulares, como Andrew J, Truth4Ever y Laura. Según eListon, el dominio del sitio web se registró utilizando cuentas de Bitcoin.

Vladimir Putin (Reuters)

Para su información de contacto, Electiontruth.net menciona un café dentro de una estación de servicio convertida en Cotter, Arkansas, un pueblo de 900 personas en una curva del río White. Sin embargo, la cafetería ha cerrado y ha sido sustituida por Cotter Bridge Market, una tienda de productos agrícolas y delicatessen cuyos propietarios dijeron no saber nada del sitio web. Nadie en Election Truth respondió a una solicitud de comentarios enviada a través del sitio.

Liston dijo que los enlaces a Electiontruth.net parecían estar estrechamente coordinados con las cuentas de Gab vinculadas a los rusos.

En otra campaña, Graphika identificó una serie reciente de caricaturas que aparecieron en Gab, Gettr, Parler y el foro de discusión Patriots.win. Las caricaturas, realizadas por un artista llamado “Schmitz”, desprestigiaban a los demócratas en las carreras más reñidas para el Senado y la gobernación.

Una de ellas, dirigida al senador Raphael Warnock de Georgia, que es negro, empleaba motivos racistas. Otra afirmaba falsamente que el representante Tim Ryan, candidato demócrata al Senado por Ohio, liberaría de la cárcel a “todos los distribuidores de fentanilo y narcotraficantes”.

Según Graphika, las caricaturas tuvieron poca repercusión y no se propagaron de forma viral a otras plataformas.

Un tema recurrente de los nuevos esfuerzos rusos es el argumento de que Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Biden, está malgastando dinero al apoyar a Ucrania en su resistencia a la invasión rusa que comenzó en febrero.

Nora Berka, por ejemplo, publicó en septiembre una fotografía trucada que mostraba al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como un bailarín de barra en bikini al que Biden bañaba con billetes de dólar.

“Mientras los estadounidenses de clase trabajadora luchan por pagar la comida, la gasolina y encontrar fórmula para bebés, Joe Biden quiere gastar 13.700 millones de dólares más en ayuda a Ucrania”, publicó la cuenta. No por casualidad, ese post se hizo eco de un tema que ha ganado cierta tracción entre los legisladores y votantes republicanos que han cuestionado la entrega de armas y otras ayudas militares.

“No es ningún secreto que los republicanos -que una gran parte de los republicanos- han cuestionado si deberíamos apoyar lo que se ha denominado aventuras en el extranjero o el conflicto de otra persona”, dijo Graham Brookie, director principal del Digital Forensics Lab en el Atlantic Council, que también ha estado siguiendo las operaciones de influencia extranjera.

El FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los esfuerzos rusos. Brookie calificó las cuentas revividas de “comportamiento reincidente”. Gab no respondió a una solicitud de comentarios.

Como antes, puede ser difícil medir el impacto exacto de estas cuentas en los votantes el martes. Como mínimo, contribuyen a lo que Edward P. Pérez, miembro de la junta del Instituto OSET, una organización de seguridad electoral no partidista, llamó “caos fabricado” en el cuerpo político del país.

Mientras que los rusos en el pasado trataron de construir grandes seguidores para sus cuentas no auténticas en las principales plataformas, las campañas de hoy podrían ser más pequeñas y aún así lograr un efecto deseado, en parte porque las divisiones en la sociedad estadounidense ya son un terreno tan fértil para la desinformación, dijo.

“Desde 2016, parece que los estados extranjeros pueden permitirse el lujo de levantar un poco el pie del acelerador”, dijo ePérez, que anteriormente trabajó en Twitter, “porque ya han creado tal división suficiente que hay muchos actores domésticos para llevar el agua de la desinformación para ellos.”

(c) The New York Times- Por Steven Lee Myers

