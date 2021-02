Diamond interpretó a “Screech” en la comedia de NBC protagonizada por personajes de una escuela secundaria, pero tuvo que luchar para encontrar trabajo y reconciliarse con los miembros del elenco en las décadas posteriores a la finalización del programa.

Dustin Diamond, el actor que ganó fama en Salvado por la campana —la exitosa comedia de NBC que se transmitía los sábados por la mañana— pero que tuvo que luchar para conseguir papeles artísticos durante su carrera, murió el lunes en Florida. Tenía 44 años.

Un representante de Diamond, Roger Paul, confirmó su fallecimiento. Dijo que la causa del deceso fue un carcinoma y que Diamond murió en un hospital.

Luego de que Diamond se sometiera a “algunas pruebas médicas” en enero, sus representantes dijeron en un comunicado que tenía cáncer.

De 1989 a 1992, Diamond interpretó a Samuel “Screech” Powers en Salvado por la campana, una producción que ha sido una serie de culto entre los milénials y los miembros de la Generación X y que se convirtió en una obsesión de internet para algunos fanáticos.

El programa se centraba en las aventuras de un grupo de amigos, que solían lucir atuendos estrambóticos y estudiaban en la secundaria Bayside, una escuela ficticia ubicada en California.

Los televidentes vieron crecer a Diamond en el programa mientras interpretaba a Screech, un geek de carácter dulce y que entre sus amigos era considerado como un tonto. Una de las tramas de la serie mostró el enamoramiento no correspondido de ese personaje con Lisa Turtle, interpretada por Lark Voorhies.

Screech también era el compañero cómico de Zack Morris, el estudiante popular interpretado por Mark-Paul Gosselaar. El elenco del programa también incluyó a Mario Lopez como Slater, Elizabeth Berkley como Jessie y Tiffani Thiessen como Kelly, quienes completaban el círculo de amigos.

La serie también fue protagonizada por Dennis Haskins como el director de la escuela que guiaba y disciplinaba al grupo. Diamond participó en los 86 episodios de la serie.

Algunos de los episodios más memorables del programa incluyeron la adicción a las pastillas de cafeína por parte del personaje de la señora Berkley, la competencia de baile organizada por el DJ Casey Kasem y cuando le piden a Screech que haga identificaciones falsas para que los chicos puedan ir a un club.

Según IMDB.com, Diamond nació el 7 de enero de 1977 en San José, California, y comenzó a actuar cuando tenía 8 años. También apareció en otras series como Los años maravillosos.

El actor creó al personaje de Screech en 1988 cuando fue elegido para participar en Good Morning, Miss Bliss, la serie de Disney Channel que fue precursora de Salvado por la campana y que presentó a muchos de sus personajes.

Después de que Salvado por la campana terminó en 1992, se creó una secuela que se transmitía en horario estelar llamada Salvado por la campana: los años universitarios y que se enfocaba en la vida del grupo de amigos en la universidad. Ese programa duró una temporada, que terminó en 1994. De 1994 a 2000, Diamond repitió el papel de Screech en otra serie derivada llamada Salvado por la campana: la nueva clase.

Después de que terminó la serie, Diamond se hizo conocido por los problemas que sufrió después del estrellato y habló abiertamente sobre las dificultades que experimentaba para encontrar trabajo.

“Lo más difícil de ser una estrella infantil es renunciar a tu infancia”, dijo Diamond en una entrevista con Oprah Winfrey en 2013. Además dijo que, mientras trabajaba en Salvado por la campana, temía ser remplazado y afirmó: “En realidad, no tienes niñez”.

Después de que terminó la serie, dijo: “Realmente no sabía lo que iba a hacer. Fue difícil conseguir un papel que no fuera un calco de Screech”.

“Había estado trabajando durante una década, todas las semanas, y me sentía perdido. A medida que empecé a madurar, me di cuenta de que estaba pasando por mi adolescencia rebelde durante mis veinte años”, agregó.

A mediados de la década de 2000, Diamond necesitaba dinero y alcanzó la fama de los tabloides amarillistas con el lanzamiento de un video sexual del que luego se arrepintió.

“El video sexual es lo que más me avergüenza”, dijo Diamond en el programa de Winfrey. Aunque admitió que ganó algo de dinero con la cinta, “no valió la pena por las consecuencias”.

También apareció en programas de telerrealidad como Celebrity Boxing 2 en 2002 y Celebrity Fit Club, en VH1, en 2007.

En 2009, lanzó un libro revelador llamado

Behind the Bell

que afirmaba que los miembros del elenco del programa consumían drogas y tenían relaciones sexuales. Años más tarde, Diamond también se arrepintió de haber publicado el libro y dijo que fue redactado por un escritor de oficio (también conocidos como ghostwriters).

“El libro fue otra de mis decepciones”, dijo en la entrevista con Winfrey. “Era mi primera vez como autor, así que me asignaron un escritor. Solo hablé con el chico unas cuantas veces, así que el libro tiene algo de verdad pero muchas de las historias eran simplemente desechables”.

Los problemas de Diamond también llegaron a los tribunales. En 2015, fue acusado de apuñalar a un hombre durante una pelea en un bar de Wisconsin. El actor dijo que había sacado un cuchillo para defenderse pero fue declarado culpable de dos delitos menores, por lo que fue sentenciado a cuatro meses de prisión y se le ordenó pagar más de 1000 dólares al hombre que fue apuñalado.

En una entrevista de 2016 en Extra, Diamond le dijo a Lopez que si se encontraba con sus excompañeros de reparto de Salvado por la campana, les “pediría perdón por cualquier tipo de malentendido que pudiera haber surgido por el libro”. Dijo que no había visto a algunos de sus compañeros durante décadas.

De manera repetida, Diamond no fue invitado a las reuniones del elenco. En 2015, quedó fuera de una parodia que reunió a los actores en

The Tonight Show

, y en 2020, cuando

Salvado por la campana

tuvo una nueva versión en el servicio de transmisión Peacock de NBC, Diamond no formó parte de la serie.

No se tuvo mayor información sobre los sobrevivientes de Diamond, horas después de su fallecimiento.

Christopher Mele colaboró en este reportaje.

Johnny Diaz es un reportero que cubre temas generales y noticias de última hora. Antes trabajó para el South Florida Sun Sentinel y The Boston Globe. @johnnydiaz__