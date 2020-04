Según las cifras oficiales, hasta el 8 de abril el coronavirus había enfermado a 81.865 personas y ocasionado el fallecimiento de 3335 individuos en China, aunque el país ha recibido acusaciones de los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos de no divulgar las verdaderas cifras de sus estadísticas epidémicas. Además, las medidas extremas del gobierno no fueron para nada perfectas. La mala gestión costó vidas y todavía no se ha determinado su impacto en la economía y la salud mental.