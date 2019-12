En París, se formaban filas kilométricas afuera de los restaurantes, pues los franceses celebraban las fiestas con euforia gastronómica. En Berlín, Viena y Budapest el espíritu navideño no era tan efusivo, debido a la escasez de alimentos y la inflación, pero la gente abarrotaba las cafeterías y se esforzaba por revivir las antiguas tradiciones decembrinas. En Washington, no había nieve, pero Woodrow Wilson emitió una ráfaga de declaraciones, entre ellas una en la víspera de Navidad con la que cesó el control federal sobre las vías ferroviarias, una medida que se había impuesto en tiempos de guerra y ya no era necesaria.