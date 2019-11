La revuelta reveló que el modelo económico de mercado neoliberal instaurado durante la dictadura y continuado por la Concertación no daba para más, que así como lo conocimos no podía seguir. Ya no hay hambre, pero sí desigualdad. En las calles no se grita “¡pan, trabajo, justicia y libertad!” —como en tiempos de Pinochet, cuando campeaban la pobreza y la marginalidad—, sino “¡el pueblo está en la calle pidiendo dignidad!”. La pobreza se redujo de cerca de 40 por ciento en 1990, cuando comenzó la democracia, a menos de un 7 por ciento en nuestros días. Los indicadores de desigualdad, sin embargo, han variado poquísimo: el uno por ciento de la población acumula más del 25 por ciento de la riqueza.