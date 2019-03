Haciendo a un lado las diferencias ideológicas, Prosur se podría transformar fácilmente en lo que fue la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), organización lanzada por el fallecido ex presidente de Venezuela Hugo Chávez para reunir a los miembros de su proyecto socialista de siglo XXI y creada en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un acuerdo auspiciado por Estados Unidos. Cuando un bloque tiene como único objetivo implícito de nacimiento ser respuesta a otro bloque con el cual no comparte visión, no hace más que seguir emparchando una integración que necesita un liderazgo real y no diversificado.