Estos son los mejores destinos del mundo para vegetarianos y veganos, según un estudio

En la cima del podio está India. Es que el país no solo cuenta con muchos vegetarianos, sino que tiene una gran oferta de frutas y verduras y, comparativamente, muy poca carne y mariscos (Getty Images)

El mundo puede ser un lugar complicado si sos vegetariano o vegano. Desde bistecs hasta mariscos, las dietas basadas en animales son la norma para la gran mayoría de las sociedades de todo el mundo. Claro, muchos países están mejorando en atender a los vegetarianos y veganos, pero en muchos otros lugares las opciones aún son bastante limitadas.

Sin embargo, gracias a los beneficios ambientales y de salud de las dietas (sin mencionar, ya sabes, la reducción significativa de la crueldad con los animales), tanto el veganismo como el vegetarianismo están en aumento. Entonces, ¿cuáles son los mejores destinos para visitar si seguís una dieta basada en plantas? Bueno, un estudio del blog de viajes Asher & Lyric lo reveló.

A través de una gran cantidad de análisis de datos, A&L elaboró un “Índice de viajes veganos” que clasifica 37 de los mejores y peores países para vegetarianos y veganos. El estudio analizó el porcentaje de la población que es vegetariana, antes de combinar esos datos con la cantidad de restaurantes vegetarianos/veganos por millón de turistas anuales. Luego, esa información se comparó con el suministro per cápita de frutas, verduras, legumbres, carne y pescado del país.

La forma en la que los seres humanos va cambiando con el tiempo, ya sea por cuestiones de salud, respeto a los seres sintientes, cuestiones ambientales o simplemente moda, sobre todo en las generaciones jóvenes (Getty Images)

Y en la cima del podio está... ¡India! Lo cual, suponemos, no es demasiado sorprendente. India no solo cuenta con muchos vegetarianos, sino que el país tiene una gran oferta de frutas y verduras y, comparativamente, muy poca carne y mariscos. El vasto país de Asia del Sur es seguido por México, que se ve impulsado por su oferta de frutas y legumbres, y Brasil, que tiene una gran cantidad de vegetarianos y una impresionante lista de restaurantes vegetarianos y veganos.

El Reino Unido se ubica en un respetable puesto 13, mientras que Estados Unidos ocupa el puesto 22 y Australia el 29. La parte inferior de la tabla es Letonia, que está hundida por el hecho de que aparentemente el estado báltico tiene muy pocos restaurantes vegetarianos o veganos/vegetarianos.

Por supuesto, existen limitaciones en el estudio de A&L. Por un lado, probablemente no se puede esperar que la totalidad de estos países sean aptos para vegetarianos y veganos; después de todo, todos los lugares tienen sus puntos críticos, ya sea debido a la religión o la cultura local. Además, los datos sólo son eficaces si se comparan con las experiencias de los viajeros sobre el terreno.

¿Qué porcentaje de veganos, vegetarianos y flexitarianos existen en el mundo hoy?

La mayoría de la población aún consume carne. Sin embargo, los datos de una encuesta británica muestran que muchos están adoptando una dieta con menos productos de origen animal (Getty Images)

En las últimas décadas se ha venido generando una disminución paulatina en la ingesta de carne y de mayor incorporación de vegetales y granos. Y no es un cambio menor, es un cambio que afecta la alimentación, la actividad más básica del ser humano junto con la de reproducción. En términos históricos, es un cambio que se viene produciendo desde hace muy poco tiempo. Por eso, desafortunadamente, hay una falta de datos a largo plazo. Con el objetivo de observar datos recientes, YouGov, la firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos basada en Internet del Reino Unido, encuesta a alrededor de 2000 adultos cada seis meses sobre sus preferencias dietéticas. En un artículo reciente, Our World in Data presentó los últimos datos registrados.

“Existe un interés creciente en los impactos ambientales, éticos y de salud de nuestras dietas. Para comprender los patrones de consumo de alimentos, podemos observar los datos de ventas del mercado: cuánta carne, lácteos y productos vegetales vendemos. Esto nos informa sobre los países en su conjunto, pero esto no nos informa sobre la variación dentro de una población. Si queremos saber acerca de esta variación, podemos confiar en los datos de encuestas sobre cómo las personas describen sus preferencias dietéticas”, reza el artículo de la publicación en línea que presenta resultados empíricos que muestran el cambio en las condiciones de vida en todo mundo.

Estas encuestas preguntan a los adultos cuál de las seis opciones describe mejor sus preferencias dietéticas. Las seis opciones son carnívoras, flexitarianas, pescetarianas, vegetarianas, veganas o ninguna de estas. Cada encuestado solo puede elegir una de las seis opciones. Según el análisis de YouGov, el 5% se describió a sí mismo como vegetariano; el 3% como pescetariano, y el 2% como vegano. Juntos, suman un 10%; esto significa que el 10% de los adultos en el Reino Unido informan que no comen carne (pero algunos de ellos sí comen pescado). Otro 16% se describió a sí mismo como flexitariano, lo que significa que en su mayoría eran vegetarianos, pero ocasionalmente comían carne o pescado.

Escoger un destino con una gastronomía que se adapte a estas pautas alimenticias, a veces es algo complicado y por lo tanto, influye mucho a la hora de decidir dónde ir (Getty Images)

Estos resultados son muy similares a los de otros países. En una encuesta de Gallup de los Estados Unidos de 2018, el 5% de los adultos estadounidenses se identificaron como vegetarianos y el 2% como veganos. En una encuesta más amplia de 2018 de Ipsos Mori, que abarcó 28 países, el 5% de los encuestados se identificó como vegetariano, el 3% como vegano y otro 3% como pescetariano. Sin embargo, esta encuesta mostró resultados muy diferentes para algunos países. Por ejemplo, una de cada cinco personas en India se identificó como vegetariana.

Los diez primeros países en el “Índice de viajes veganos” de A&L:

1. India

2. México

3. Brasil

4. Vietnam

5. Israel

6. Porcelana

7. Grecia

8. Tailandia

9. Eslovenia

10. Italia

