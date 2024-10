Sábado, 19 de octubre de 2024 (02.00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Jerusalén/Beirut - El ejército israelí prosigue sus ofensivas en Gaza y Líbano en medio de un aumento de las voces internacionales que reclaman un alto el fuego al Gobierno de Benjamin Netanyahu tras la muerte del líder de Hamás Yahya Sinwar.

- Con lágrimas rodándole por las mejillas, una mujer se despide de sus familiares frente al buque que les llevará a Turquía para dejar atrás Líbano, donde en las últimas semanas han surgido varios servicios como este ante la escasez de vuelos por la invasión israelí. Por Noemí Jabois

Sao Paulo - El exministro de cultura palestino Abu Atef Saif afirma en una entrevista con EFE que el objetivo de Israel es destruir la memoria, eliminar la historia y cualquier prueba que una al pueblo palestino con su tierra.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania busca la protección de organismos internacinales para su música medieval y barroca, en el marco de una campaña por salvaguardar y promover la cultura nacional que se intensificó con el comienzo de la agresión militar rusa hace 966 días. Por Marcel Gascón

EEUU ELECCIONES

Carolina del Norte (EE.UU.) - El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) hace campaña en favor de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, en Carolina del Norte, donde participará en distintos actos en Fayetteville (11.30 ET), Wilson (15.30 ET) y Greenville (17.15 ET).

Washington - El exmandatario estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, hace campaña en Pensilvania, mientras su rival demócrata, la vicepresidenta, Kamala Harris, se presenta en otro estado decisivo, Georgia, y cuenta con la ayuda del exmandatario Bill Clinton en Carolina del Norte.

SIP ASAMBLEA

Córdoba (Argentina) - La Sociedad Interamericana de Prensa celebra su octogésima Asamblea General en la ciudad argentina de Córdoba, con el foco puesto en la libertad de prensa, la sostenibilidad de las empresas periodísticas y los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

Tapachula (México) - Miles de venezolanos que salieron de su país ante la crisis electoral parten a Estados Unidos en una caravana desde la frontera sur de México, donde piden a los gobiernos de ambos países que se apiaden de su situación.

CUBA APAGONES

La Habana.- Las autoridades cubanas siguen avanzando este sábado en las tareas de restauración gradual del sistema eléctrico nacional tras el colapso de la víspera que dejó a la isla en "cero cobertura energética nacional", un apagón completo.

VENEZUELA CRISIS

Caracas - La crisis poselectoral de Venezuela cumple 83 días sin que las autoridades publiquen resultados desagregados que confirmen el controvertido triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales, mientras el chavismo intenta seguir adelante con un cuestionado "diálogo político" que no ha acallado las críticas de la comunidad internacional.

ITALIA MIGRACIÓN

Roma - Los doce primeros inmigrantes retenidos en los centros construidos en Albania por el Gobierno de Giorgia Meloni esperan conocer su destino tras la decisión de la Justicia italiana de tumbar este controvertido sistema de control migratorio.

MOLDAVIA ELECCIONES

Chisinau - Moldavia llama a las puertas de la Unión Europa con un histórico referéndum constitucional convocado el domingo y al que se opone Rusia.

ARGENTINA MILEI

Madrid - El economista argentino Guido Agostinelli considera que el presidente Javier Milei puede llevar a su país a una crisis similar a la sufrida en 2001, según pone de manifiesto en una entrevista con EFE en Madrid, donde presenta el libro ‘Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda".

BRAM STOKER

Dublín - Un aficionado del escritor irlandés Bram Stoker (1847-1912) ha descubierto un relato del autor de 'Drácula' que ha permanecido prácticamente oculto durante más de 130 años. Por Javier Aja

AGENDA INFORMATIVA

América

17:00h.- Cali (Colombia).- COP16 BIODIVERSIDAD.- Previa general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre y cuya apertura protocolaria será el domingo 20. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas - VENEZUELA CÁNCER - Mujeres motoristas y ciclistas de Venezuela participan en "la ruta más rosa", una carrera para crear conciencia sobre el cáncer de mama. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa - HONDURAS CÁNCER - Hondureños marcharán en Tegucigalpa para sensibilizar a las mujeres en los programas de detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que según diversas fuentes sanitarias genera 600 nuevos casos cada año. (Texto) (Foto) (Video)



18:00h.- Nueva York.- EEUU INDÍGENAS.- La tercera edición del Desfile Nacional de los Pueblos Indígenas de las Américas se realiza con la asistencia de grupos de danza, música y acróbatas de EE.UU., México y Guatemala. Desfile saldrá desde el Madison Square Park en la calle 26 hasta la calle 17 en Union Square.



18:00h.- Tapachula.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Parte del sur de México una caravana con venezolanos que huyeron por la crisis electoral (Texto) (Foto) (Vídeo)



Córdoba (Argentina) .- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa celebra su octogésima Asamblea General en la ciudad argentina de Córdoba, con el foco puesto en la libertad de prensa, la sostenibilidad de las empresas periodísticas y los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. (Texto)



Carolina del Norte (EE.UU.) .- EEUU ELECCIONES.- El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) hace campaña en favor de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, en Carolina del Norte, donde participará en distintos actos en Fayetteville.

San Salvador - EL SALVADOR PRESUPUESTO - Maestros y médicos marchan este sábado para protestar por las asignaciones presupuestarias que congelarían el pago de un escalafón, que se otorga al personal clasificado según su grado o antigüedad. (Texto) (Foto) (Video)

Los Ángeles (EE.UU.) - EEUU CINE.- El actor irlandés Paul Mescal, la puertorriqueña Rita Moreno y el director de cine estadounidense Quentin Tarantino serán homenajeados en la gala del Museo de la Academia que se celebra este sábado en Los Ángeles (Texto) (Foto)

La Paz - BOLIVIA TURISMO - Empresarios del sector turismo y gastronómico de Bolivia denuncian que la crisis política en el oficialismo y la inestabilidad social por los bloqueos de carreteras ha reducido el número de turistas que aportan económicamente a estos ramos. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ FRANCIA - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, parte este sábado a Francia para reunirse el 21 de octubre con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con el fin de abordar la inclusión del país centroamericano en listas discriminatorias como la de la Unión Europea de paraísos fiscales, en un viaje que irá acompañado de representantes del sector financiero y bancario. (Texto)

Morelia (México) MÉXICO CINE- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se consolida como el máximo encuentro del ramo en México con la presencia de artistas como Liv Tyler, Jacques Audiard, Alexander Payne, y Rodrigo Prieto, director mexicano que presentará su película de Netflix ‘Pedro Páramo’. Además, se exhibirá ‘Sujo’, el filme que representará a México en los premios Goya y Óscar en 2025. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

09:30h.- Berlín.- LETONIA OTAN.- El vicesecretario general en funciones de la OTAN, Boris Ruge, se reúne en Riga con el ministro letón de Defensa, Baiba Braze, y pronuncia un discurso.

12:00h.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- Manifestaciones en apoyo de las víctimas de violencia sexual, en el marco del macrojuicio por el sistema de abusos creado por Dominique Pelicot, que durante casi diez años drogaba a su mujer, Gisèle, para violarla y ofrecerla a que hicieran los mismo decenas de hombres.

14:00h.- París.- UNESCO JANE GOODALL.- La etóloga Jane Goodall ofrece una charla en París, invitada por la Unesco en reconocimiento a su rol pionero en la protección de los animales y el medioambiente.

Estambul.- TURQUÍA ALEMANIA.- El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, visita Turquía, donde se reunirá en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien hablará sobre la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio, migraciones y sobre asuntos bilaterales y de política económica. (Texto) (Foto)

París.- FERIA ALIMENTACIÓN.- Comienza una nueva edición del Salón Internacional de la Alimentación (SIAL), una de las ferias del sector más importantes del mundo. (Texto)

Roma.- G7 DEFENSA.- Los ministros de Defensa del G7 se reúnen en Nápoles (sur), con el foco puesto en la crítica situación en Oriente Medio, para coordinar políticas y líneas de actuación comunes ante los conflictos y las zonas de inestabilidad global. (Texto) (Foto)

Oriente Medio-Africa

Jerada.- MARRUECOS DESIERTO.- Marruecos quiere devolver la vida silvestre a las zonas desérticas repoblándolas con muflones y gacelas de Cuvier, especies amenazadas y que esta semana ha comenzado liberando en la región de Jerada del norte del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- ARGELIA TURISMO.- El Gobierno de Argelia inicia una campaña turística para poner en relieve los tesoros culturales y naturales que esconde el sur del país.

Asia-Oceanía



Pekín.- CHINA R.UNIDO.- El ministro de Exteriores británico, David Lammy, se desplaza a la ciudad de Shanghái para encontrarse con la comunidad empresarial como parte de su visita oficial de dos días a China



Sídney.- AUSTRALIA MONARQUÍA.- El rey Carlos y la reina Camila de Inglaterra descansan tras su llegada la víspera a Australia, en el que supone el primer viaje del monarca desde que ocupa el trono al país austral.

Sídney.- AUSTRALIA ABORÍGENES.- El 'Hogar Kinchela', un centro creado en 1924 por las autoridades australianas para acoger a los niños aborígenes que fueron separados a la fuerza de sus familias, cumple cien años de su creación con un legado de atroces abusos físicos y sexuales.

