De las Azores al Gran Cañón: los 15 lugares más lindos del mundo, según Condé Nast Traveler

La prestigiosa publicación propone un listado de rincones del mundo de belleza incomparable (Getty Images)

Enormes glaciares, montañas asombrosas, llanuras salpicadas de animales salvajes: nuestro planeta es increíble. De hecho, al mirar los lugares más hermosos del mundo, puede parecer imposible decidir cuál visitar en nuestra próxima aventura. ¿Las islas del sudeste asiático? ¿Los desiertos del Medio Oriente? ¿Qué hay de los innumerables sitios dignos de visitar en los Estados Unidos?

“Si bien identificar todos los grandes éxitos de la Madre Naturaleza podría llevar toda una vida, creemos que estos paisajes asombrosos y maravillas impresionantes, deben pasar a la parte superior de tu lista de viajes. Ya sea que estés buscando playas, bosques o parques nacionales, seguramente encontrarás tu nuevo destino favorito a continuación”, reza la guía “The Most Beautiful Places in the World” de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler.

15 rincones del mundo de belleza incomparable

1. Las Azores, Portugal

Los valles verdes, los acantilados empinados junto al mar, las hileras de hortensias azules y las cascadas dispersas hacen de las Azores un paraíso que vale la pena explorar (Getty Images)

Aproximadamente a 1448 kilómetros de la costa de Lisboa, este archipiélago portugués puede inspirar pasión por los viajes con una sola foto. Los valles verdes, los acantilados empinados junto al mar, las hileras de hortensias azules y las cascadas dispersas hacen de las Azores un paraíso que vale la pena explorar.

2. Monte Kilimanjaro, Tanzania

El pico no requiere habilidades técnicas de montañismo para llegar a la cima, por lo que incluso los excursionistas novatos pueden tachar este elemento de su lista de deseos (Getty Images)

El pico más alto de África parece más llamativo que muchas otras montañas famosas, porque es un antiguo estratovolcán que no forma parte de ninguna cadena montañosa. Eso significa que la cumbre de 5791 metros cae hacia vastas llanuras planas por todos lados, lo que la convierte en un espejismo en la topografía extendida de Tanzania. Como beneficio adicional, el pico no requiere habilidades técnicas de montañismo para llegar a la cima, por lo que incluso los excursionistas novatos pueden tachar este elemento de su lista de deseos.

3. Área escénica de Wulingyuan, China

El área escénica de Wulingyuan está formada por dos áreas escénicas más pequeñas: el mayor Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, y Suoxiyu, con el lago Baofeng y la Cueva del Dragón Amarillo cerca (Getty Images)

“Escénico” podría ser un eufemismo: esta atracción de 160 kilómetros cuadrados en la provincia china de Hunan contiene miles de pilares de arenisca que son la versión natural de los rascacielos, algunos incluso se extienden más alto que el punto medio del Empire State Building.

4. Arboleda de bambú de Arashiyama, Japón

Todo viajero debería experimentar el brillo etéreo y las alturas aparentemente infinitas de este bosque de bambú en las afueras de Kioto (Getty Images)

Todo viajero debería experimentar el brillo etéreo y las alturas aparentemente infinitas de este bosque de bambú en las afueras de Kioto. La experiencia incluso se extiende más allá del ámbito visual: en 1996, el Ministerio de Medio Ambiente de Japón incluyó los sonidos de este lugar (madera crujiendo, hojas susurrando) como uno de los 100 mejores paisajes sonoros de Japón.

5. Antártida

Aunque el 99% de la Antártida está cubierta de hielo, el paisaje se las arregla para ser asombrosamente diverso (Getty Images)

Aunque el 99% de la Antártida está cubierta de hielo, el paisaje se las arregla para ser asombrosamente diverso: glaciares azules surrealistas, volcanes activos, los ásperos canales del Pasaje de Drake y vistas de 360 grados de nieve virgen. Y esas vistas se hacen aún mejores cuando aparece un pingüino emperador o una ballena jorobada.

6. Costa de Na Pali, Hawái

Na Pali solo se puede ver desde un helicóptero, un catamarán o una caminata bastante agotadora (Getty Images)

Kauai tiene una de las costas más hermosas del mundo, con imponentes cascadas y playas aisladas en forma de media luna. Quienes deseen visitarla deberán prepararse para hacer un pequeño esfuerzo para absorber sus maravillas: Na Pali solo se puede ver desde un helicóptero, un catamarán o una caminata bastante agotadora.

7. Desierto de Namib, Namibia

Namibia no se parece a ningún otro lugar de la Tierra (Getty Images)

Con sus paisajes de otro mundo y cabañas de lujo aisladas, sin mencionar las poblaciones de rinocerontes, jirafas y elefantes, Namibia no se parece a ningún otro lugar de la Tierra. De hecho, sus dunas de arena roja y sus árboles esqueléticos pueden hacerle pensar a aquel que lo visite que ha sido transportado a Marte en lugar del suroeste de África.

8. Reynisfjara, Islandia

La arena negra como el azabache y las columnas de basalto de forma espectacular hacen de esta playa uno de los sitios más impresionantes de un país que ya es impresionante (Getty Images)

Si la luna tuviera una costa, probablemente se parecería a Reynisfjara. A solo 20 minutos en coche de Vik, en el sur de Islandia, la arena negra como el azabache y las columnas de basalto de forma espectacular hacen de esta playa uno de los sitios más impresionantes de un país que ya es impresionante.

9. Capri, Italia

La isla de Capri se encuentra fácilmente entre los lugares más hermosos (y más glamorosos) del país (Getty Images)

Pocas partes del mundo pueden presumir de tal variedad de belleza natural como Italia, con picos escarpados y colinas verdes hasta aguas turquesas bordeadas por playas de arena blanca. Pero la isla de Capri se encuentra fácilmente entre los lugares más hermosos (y más glamorosos) del país.

10. Capadocia, Turquía

Capadocia es un área en Turquía donde ciudades enteras han sido excavadas en la roca (Getty Images)

Capadocia, un área en Turquía donde ciudades enteras han sido excavadas en la roca, es bastante increíble por sí sola. Pero cada vez que los globos aerostáticos salpican el cielo, con muchos flotando justo al amanecer, su nivel de belleza literalmente se dispara.

11. Salto Ángel, Venezuela

El Salto Ángel ​ es la cascada más alta del mundo, con una altura de 979 m, ​​​originada en el Auyantepuy (Getty Images)

Venezuela rebosa de maravillas naturales, incluida la cascada más alta del mundo: las cascadas de 979 metros del Salto Ángel, ubicadas en el Parque Nacional Canaima, protegido por la UNESCO. Canaima es, con mucho, la atracción más popular del país, y las cataratas se extienden 19 veces más alto que las Cataratas del Niágara.

12. Islas Galápagos, Ecuador

Visitar este tramo de Ecuador de otro tiempo, con tortugas gigantes parecidas a dinosaurios que se mueven pesadamente a través de la hierba alta y piqueros de patas azules de la vida real, es un sueño hecho realidad (Getty Images)

Visitar este tramo de Ecuador de otro tiempo, con tortugas gigantes parecidas a dinosaurios que se mueven pesadamente a través de la hierba alta y piqueros de patas azules de la vida real, es un sueño hecho realidad. (Consejo profesional: un crucero es definitivamente la forma preferida de explorar las islas).

13. Acantilados de Moher, Irlanda

Aunque quizás los conozcas mejor como los acantilados de la locura de "La princesa prometida", en realidad, los acantilados se encuentran justo al sur de Galway (Getty Images)

Pocos lugares ejemplifican la belleza salvaje e indómita de la costa oeste de Irlanda como esta maravilla natural, que alcanza los 213 metros en su punto más alto. Y aunque quizás los conozcas mejor como los acantilados de la locura de La princesa prometida, en realidad, los acantilados se encuentran justo al sur de Galway.

14. La Gran Barrera de Coral, Australia

Aunque la Gran Barrera de Coral se puede ver desde el espacio, el mejor punto de vista pertenece a los ávidos buceadores que la visitan cada año (Getty Images)

Aunque la Gran Barrera de Coral (también conocida como el ser vivo más grande de la Tierra) se puede ver desde el espacio, el mejor punto de vista pertenece a los ávidos buceadores que la visitan cada año. En a superficie, Whitehaven Beach es a menudo considerada como una de las playas más hermosas del mundo.

15. El Gran Cañón, Arizona

El Parque Nacional del Gran Cañón, a menudo llamado una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, está en la lista de la mayoría de los viajeros por una razón. Caminar por algunos de los bucles más pintorescos del parque, como Horseshoe Bend y South Rim Trail, para obtener vistas de las tierras baldías rocosas del Desierto Pintado, la Nación Navajo e incluso una cascada o dos, es la recomendación definitiva.

