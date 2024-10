La comunidad internacional debe trabajar sólo en el Plan “A” para Ucrania

La invasión a Ucrania no es sólo un ataque a esa República sino a todas las democracias del mundo (Jorge Reta)

21 de Octubre, Kiev, la atormentada capital ucraniana:

-00:00: comienza el toque de queda. La ciudad totalmente desierta.

-01:15: alarma aérea, aparecen más de 20 drones sobre Kiev, la mayoría interceptados.

-05:00: finaliza toque de queda.

En realidad se trata de la rutina diaria que se reitera sin solución de continuidad, día tras día. Es la misma estrategia que los serbios utilizaron, inicialmente, en Sarajevo con el fin último de quebrar la voluntad de lucha de la población, cosa que no lograron en 1992 y los rusos tampoco lo podrán hacer ahora en Ucrania.

Increíblemente Moscú no tomó en cuenta que las guerras no son un juego de “suma cero”, donde las cantidades de efectivos relativos aseguran el triunfo. Imperdonable ignorancia del Alto Mando ruso: los conflictos armados tienen una dinámica que es propia del período histórico en que se desarrollan, condicionado por factores económicos, sociales y políticos, todos ellos en muchos casos impredecibles con lo óptica racional de la inmensa mayoría de una determinada nación.

La invasión a Ucrania no es sólo un ataque a esa República sino a todas las Democracias del mundo y hoy este país levanta con redoblada dignidad la antorcha del más sublime fuego por la Libertad, siendo nuestro más ferviente deseo acompañar al desangrado pueblo para que siga manteniendo esos valores de lucha que representan también nuestros más excelsos principios liberales, que compartimos universalmente.

En este nuevo mosaico internacional, ha nacido un nuevo líder europeo, en un lugar impensado hace solo tres años atrás. El ejemplo de Volodimir Zelensky es un hito fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la extremadamente compleja situación que enfrentan tanto los Estados Unidos como la Unión Europea y es por ello que insistimos en que Occidente debe redoblar la ayuda política, diplomática y militar, apoyando sin concesiones a Kiev con el objetivo innegociable de lograr la retirada definitiva de las fuerzas invasoras y de esta manera Ucrania pueda ejercer nuevamente la plena soberanía sobre todo su territorio.

Estamos convencidos que uno de los más graves errores estratégicos de Putin fue planear una invasión masiva con una diferencia de ocho a uno respecto a las Fuerzas Armadas ucranianas y creer que por esta abrumadora diferencia, sus tropas realizarían un desfile triunfal de 48 horas hasta la llegada al Palacio Presidencial en Kiev. La pregunta que las potencias occidentales se hacen es ¿cómo el nuevo “Zar” no aprendió de la historia de la humanidad, sin ir más lejos, de la guerra en Bosnia-Herzegovina de 1992 a 1995 donde los serbios utilizaron la misma matriz de estrangulamiento sistemático, por fases, hace 30 años atrás y fracasaron ?

Por otro lado Zelensky establece una empatía sincera que genera esperanza, ilusión con el objetivo de mantener alto el estado de ánimo de los ucranianos que necesitan refugiarse en algo positivo para sobrellevar esta penosa pero transitoria agonía. Su discurso ante distintos Parlamentos es siempre duro y dramático pero equilibrándolo con una firmeza y convicciones que ha sorprendido a todo el mundo.

Al respecto, durante su presentación hace pocos días ante el Congreso Nacional (Rada Suprema), el Presidente destacó la importancia que su país reciba una invitación formal para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque el ingreso definitivo sea un objetivo a largo plazo. Consideró, además, que la adhesión de su país es crucial para garantizar la paz y la seguridad en la región euroatlántica y frenar la influencia de Rusia. Se trata de un punto crucial, medular, recibir la mencionada invitación.

Este lunes estuvo en Kiev el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y seguramente este tema ha estado en la agenda. Sin embargo, comprendemos también que a la actual Administración de Estados Unidos le resultaría complicado tomar una decisión en los próximos días sobre este tema, no por tener alguna duda al respecto, sino porque el 5 de noviembre son las cruciales elecciones en ese país.

No existe Plan “B” para Ucrania: el mundo libre reclama la inmediata devolución de los territorios ocupados (Jorge Reta)

“Si la guerra termina en la Cumbre de la Paz y sobre la base del derecho internacional, esto disuadirá a otros potenciales agresores de iniciar otras guerras. Si no nos fortalecemos significativamente ahora, Putin tendrá tiempo de fortalecerse el próximo año, hasta el punto de descartar permanentemente la diplomacia”, comentó Ruslan Spirin, representante del gobierno ucraniano para América Latina en un articulo de Infobae escrito por Lucas Goyret el 18 de octubre. Por ello, el factor tiempo es vital ya que cada día que pasa sin una firme política diplomática a nivel mundial, es una ganancia para el dictador moscovita, máxime cuando estaría confirmada la llegada a Rusia de los primeros 3.000 soldados norcoreanos de un contingente total inicial de 12.000 hombres, cuyas consecuencias inimaginables podría ser la ampliación de este conflicto armado más de las fronteras europeas.

Al respecto, participé durante casi dos horas de una reunión con el ex Presidente Viktor Yushchenko, donde comprendimos en su total dimensión al paladín de la libertad ucraniana, fundamentalmente en relación a su ferviente e incondicional adhesión al sistema Democrático, el Estado de Derecho y la Economía de Mercado. Más aún, su firmeza indeclinable en todos los foros internacionales para que su país pueda convertirse en miembro pleno de la OTAN en una época donde manifestarse de esa manera a fines del siglo XX y principios del actual, era prácticamente suicida no solamente en Ucrania sino en todos los países pertenecientes al Pacto de Varsovia, fue un punto destacable y admirable internacionalmente. Seguramente por defender estas ideas de libertad plena fue la causa por la cual fue envenenado pero si bien estuvo al borde de la muerte, pudo acceder a la primera magistratura y hoy es visto como uno de los hombres más respetados en su país.

Volviendo a Kiev, es digno de destacar que en medios diplomáticos de alto nivel existe un reconocimiento generalizado hacia nuestra Embajada por su trabajo silencioso pero particularmente eficaz, especialmente a partir del fatídico 24 de febrero de 2022. Recuerdan con particular admiración y respeto el hecho concreto que nuestra representación fue una de las cuatro que permanecieron en la capital durante las primeras semanas de la invasión rusa, asistiendo a decenas de argentinos que necesitaban ayuda desesperadamente.

Otro detalle no menor, fue la sorpresa de poder conversar con dos argentinos, Adrían Acosta y Rubén Almada, que realizaron los trámites administrativos que exige el Gobierno y como resultado, forman parte actualmente del Ejército ucraniano. Con ellos fuimos a la Plaza Maidan Nezalezhnosti (Plaza de la Independencia) donde cada bandera representa un soldado fallecido. Según ellos, de un total de veinticinco connacionales, tres de ellos han muerto en el frente de combate.

Finalmente, si la disuasión deja de ser efectiva y las fronteras de algún país de la OTAN fueran vulneradas, cosa que nunca ocurrió desde la creación de este Organismo Supranacional en 1949, estamos convencidos que se actuará racionalmente, con absoluta firmeza y de acuerdo a la evaluación de las circunstancias. Ojalá nunca jamás se llegue a esta situación límite pero los planes de contingencia ameritan estar siempre preparados porque en esta permanente lucha entre la libertad y los totalitarismos, o sea la extrema izquierda y lamentablemente el resurgimiento de la extrema derecha, solo puede existir un solo vencedor y será sin ninguna duda todos aquellos que defendemos la República y el sistema democrático.

“Res non Verba”: hechos no palabras. El dilema actual es definitivo: si Ucrania no recobra definitivamente su integridad territorial, se corre el gran riesgo que las Democracias del mundo serán heridas mortalmente.

No existe Plan “B” para Ucrania. El mundo libre reclama la inmediata devolución de los territorios ocupados con racional, equilibrada y profunda determinación.