Antes de la fama: los increíbles empleos que tuvieron estas estrellas de Hollywood

Antes de convertirse en estrellas de Hollywood, estas celebridades tuvieron trabajos sorprendentes

Antes de alcanzar la fama y el éxito, muchas de las estrellas más reconocidas de Hollywood tuvieron trabajos sorprendentes y poco convencionales que contrastan con sus actuales carreras. Desde limpiar extractores de leche hasta ser teleoperadores o cazadores de armadillos, estos actores, músicos y celebridades realizaron tareas que jamás imaginaríamos.

1- Brad Pitt, chofer de strippers

Brad Pitt fue chofer de strippers y conoció a una chica que lo llevó a clases de actuación (EFE)

Brad Pitt, hoy superestrella de Hollywood, era chofer de strippers a las que debía llevar a despedidas de soltero, y a veces ayudarlas a recoger el dinero y sus prendas al concluir el show. En una Mesa Redonda de Newsweek, dijo: “Era deprimente... pero conocí a una chica que me llevó a clases de actuación”.

2- Tom Cruise, repartidor de diarios

Tom Cruise repartía diarios para ahorrar dinero y comprar su primer kart (REUTERS)

En su adolescencia, Tom Cruise hizo el clásico primer trabajo de repartir diarios y utilizó sus ganancias para comprar su primer kart y motocicleta. Además, aceptaba empleos esporádicos para ayudar a su familia y ahorrar dinero para ir al cine. En Sports Illustrated, contó: “Cuando tenía 13 años, repartía periódicos y pagué 50 dólares por mi primer kart”.

3- Bradley Cooper, portero de hotel

Antes de ser famoso, Bradley Cooper trabajaba como portero en el Hotel Morgans (REUTERS)

Antes de brillar como actor y director en películas como A Star Is Born, Bradley Cooper trabajaba como portero en el ahora cerrado Hotel Morgans en Nueva York. Su trabajo consistía en abrirles la puerta a los huéspedes y en mantener las velas del vestíbulo siempre encendidas. En A Late Night with David Letterman, relató: “Me dijeron: ‘Mantén las velas encendidas’, pero el viento las apagaba todo el tiempo”.

4- Paul Rudd, glaseador de jamón

Paul Rudd trabajó glaseando jamones en The Holiday Ham Company en Kansas City (REUTERS)

Antes de ganarse el corazón de los fanáticos como Ant-Man, Paul Rudd tuvo trabajos ocasionales que lo mantuvieron ocupado mientras buscaba su gran oportunidad. Uno de los más memorables fue en The Holiday Ham Company en Kansas City, donde trabajaba glaseando jamones. “Todavía puedo glasear como los mejores”, bromeó en una entrevista en Live! with Kelly and Michael.

5- Chris Hemsworth, limpiador de extractores de leche

Chris Hemsworth limpiaba extractores de leche en una farmacia a los 14 años (REUTERS)

A los 14 años, antes de ser Thor, Chris Hemsworth trabajaba en una farmacia alquilando y limpiando extractores de leche. Además de entregarlos, tenía que asegurarse de que estuvieran en perfecto estado, lo que implicaba desmontarlos y fregarlos con un cepillo de dientes. En una entrevista con Jimmy Fallon, dijo: “Tenía un cepillo de dientes y una toallita, y me pasaba el día frotando las máquinas”.

6- Johnny Depp, teleoperador

Johnny Depp vendía bolígrafos por teléfono como teleoperador (Getty Images)

Antes de ser un ícono de Hollywood, Johnny Depp trabajaba como teleoperador, vendiendo lapiceras por teléfono. “Le dije a un cliente: ‘Señor, no compre estos bolígrafos. No irá a Grecia, se lo garantizo’”, dijo en una entrevista con Jimmy Kimmel.

7- John Legend, consultor de gestión

El músico ganador del EGOT trabajó como consultor en Boston antes de dedicarse por completo a la música (REUTERS)

Antes de alcanzar la gloria como músico y ganador del codiciado EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), John Legend comenzó su carrera como consultor de gestión. Después de graduarse magna cum laude de la Universidad de Pensilvania, donde estudió inglés y literatura afroamericana, trabajó en Boston Consulting Group (BCG), una de las firmas de consultoría más prestigiosas del mundo. “Aprendí mucho, aumentó mi nivel de expectativas sobre cómo trabajar en equipo”, le dijo a CNBC.

8- Hugh Jackman, payaso

Hugh Jackman trabajó como payaso en fiestas infantiles, antes de alcanzar la fama como Wolverine (20th Century Studios/Marvel Studios)

Mucho antes de ser conocido mundialmente como Wolverine, Hugh Jackman ganaba dinero como Coco el Payaso. Aceptaba trabajos para fiestas infantiles, principalmente para niños bien pequeños. En una ocasión se arriesgó y actuó en la fiesta de cumpleaños de un niño de 8 años. En The Tonight Show, recordó: “Un niño dijo: ‘¡Este payaso es una porquería!’... fue mi último día como clown”.

9- Patrick Dempsey, malabarista y monociclista

El futuro doctor de Grey's Anatomy comenzó su carrera haciendo malabares y compitiendo en convenciones de circo (REUTERS)

Antes de convertirse en galán de televisión, Patrick Dempsey, famoso por su papel en Grey’s Anatomy, se destacaba en las artes circenses. Hacía malabarismos y montaba monociclo, ganando incluso el segundo lugar en una competencia juvenil de malabaristas en Cleveland. Imprimía tarjetas de presentación con el título “Pat Dempsey JUGGLER”, ofreciendo sus servicios como malabarista, ventrílocuo, titiritero y payaso. “Rastrillaba mis hojas y luego hacíamos malabarismos”, le dijo su mentor, Randy Judkins a Sun Journal de Maine.

10- Dwayne Johnson, lavaplatos

"The Rock" comenzó a trabajar a los 13 años lavando platos en una pizzería. Eso le dejó huella porque hasta el día de hoy sigue haciéndolo a mano, sin usar lavavajilla (Crédito/Sony Pictures)

A los 13 años, mucho antes de convertirse en “The Rock” o “La Roca”, Dwayne Johnson trabajaba como lavaplatos en una pizzería. Su turno era después de la escuela, y allí comenzó a desarrollar una fuerte ética de trabajo. En WIRED, dijo: “Todavía no uso lavavajillas... lavo todo a mano, es una costumbre que nunca dejé”.

11- George Clooney, vendedor de zapatos de mujer

George Clooney vendía zapatos de mujer en una tienda departamental (REUTERS)

Antes de ser catalogado como uno de los hombres más atractivos del mundo, George Clooney trabajaba en una tienda departamental vendiendo zapatos de mujer. Este trabajo no era tan agradable como podría parecer. “Las mujeres mentían sobre el tamaño de sus pies... era un trabajo terrible”, le comentó a Newsweek.

12- Ryan Reynolds, operador de montacargas

Antes de Deadpool, Reynolds trabajaba manejando carretillas y como camarero en varios empleos ocasionales (REUTERS)

Antes de convertirse en Deadpool, Ryan Reynolds desempeñó diversos trabajos. Uno de los más singulares fue como operador de montacargas o carretilla elevadora, además de haber sido camarero y cajero. “Supe lo que es ser invisible en el trabajo... eso se quedó conmigo”, le dijo YahooNews.

13- Channing Tatum, stripper

El papel de Magic Mike está inspirado en su propia experiencia como stripper en Tampa, Florida

Antes de que Channing Tatum deslumbrara al mundo en películas como Magic Mike, inspirada en su propia vida, trabajó como stripper en Tampa, Florida. A diferencia del glamour que se ve en la película, Tatum recuerda su trabajo como algo menos emocionante y más mundano, actuando ante audiencias pequeñas. “Trabajaba como stripper... no fue glamoroso, no extraño nada de eso”, le dijo el actor a People.

14- Ben Affleck y Matt Damon, obreros de construcción

Ben Affleck y Matt Damon trabajaron como obreros de construcción en su juventud, antes de convertirse en estrellas de cine (REUTERS)

Los amigos de infancia Ben Affleck y Matt Damon, ganadores del Oscar, trabajaron juntos como obreros de la construcción durante la secundaria. Hacían demoliciones y otras tareas pesadas en las obras, lo que les permitió ahorrar dinero para continuar sus estudios. En The Kelly Clarkson Show, Affleck dijo: “Un tipo pasó y me dijo: ‘¡Por eso deberías haber ido a la universidad!’”.

15- Harrison Ford, carpintero

Harrison Ford trabajó como carpintero mientras buscaba oportunidades de actuación (Getty Images)

Antes de encontrar la fama en Hollywood e interpretar a Han Solo e Indiana Jones, Harrison Ford trabajó como carpintero para mantenerse mientras buscaba oportunidades en la actuación. Aunque no tenía experiencia previa, aprendió el oficio por su cuenta. En una entrevista de 1988, Ford dijo: “La carpintería me dio la oportunidad de elegir entre los pocos puestos que me ofrecían”.

16- Matthew McConaughey, cazador de armadillos

El actor tejano cazaba armadillos de noche para proteger los greens de un campo de golf local (EFE)

Matthew McConaughey, ganador del Oscar y reconocido por su estilo relajado, tuvo algunos de los trabajos más extraños antes de llegar a la cima de su carrera. En Longview, Texas, oficiaba como rastrillador de las trampas de arena en un campo de golf local. Alli también le ofrecieron un empleo nocturno para cazar armadillos y proteger así los greens. “Te daban una .22 y los eliminabas; esa fue la parte más divertida”, le dijo a GQ.