El impacto de la invasión a Ucrania a la hora de reprogramar, comprar o cancelar pasajes aéreos

Las líneas que vieron afectados sus recorridos aplicaron, en conjunto, con acuerdo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), medidas de flexibilidad adicionales debido a la situación actual en Ucrania (REUTERS/Umit Bektas)

En los últimos dos años de pandemia, las líneas aéreas y compañías de turismo cancelaron y anularon pasajes y estadías debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitara. Justo cuando las plataformas digitales empezaban a reducir sus políticas de reprogramación merced al lento acomodamiento de las rutas viajeras y las fronteras liberadas, la invasión de Rusia a Ucrania, determinó una serie de complejidades en materia de espacios aéreos y nuevas rutas.

Para empezar, hay que considerar que Rusia cuenta con un tráfico de envergadura que provee de puentes aéreos para una gran parte de vuelos que van de este a oeste o cambian de continente.

Durante la Guerra Fría, evitar el bloqueo impuesto por la entonces Unión Soviético implicaba, por ejemplo, circular alrededor de Groenlandia hasta llegar a hacer escala en Anchorage para cargar combustible y luego rodear el estrecho de Bering para llegar a Japón. Por otra parte, los vuelos a China se veían forzados a bordear el Mar Negro, evitando Afganistán para, finalmente, ingresar a China desde Asia Central. Aunque la realidad del mapa es hoy bien distinta y tampoco lo es la autonomía de vuelo de los aviones, se debieron reprogramar escalas ente Estados Unidos y Asia que, habitualmente, recalaban en las costas rusas.

Aunque la sombra del COVID parece apagarse lentamente, los especialistas coinciden en que los efectos en las aerolíneas y sus pasajeros serán significativamente menores . Además de en los países en conflicto, los espacios aéreos vecinos también están reducidos y mermaron las capacidades receptivas de las naciones linderas como Polonia o Hungría, que se encuentran afectadas por la decisión gubernamental y humanitaria de recibir refugiados.

Por el conflicto bélico, se debieron reprogramar escalas ente Estados Unidos y Asia que, habitualmente, recalaban en las costas rusas (REUTERS/Denis Balibouse)

“Aunque siempre estamos atentos al contexto global y a las regulaciones de cada destino, no estamos registrando dificultades que involucren el área de conflicto”, señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, quien aseguró que no están recibiendo más consultas de las habituales en su call center. La empresa mantiene disponible la información referente a cada viaje de modo online a la que cada usuario puede acceder desde el perfil de la plataforma. Allí 24 horas todos los días se pueden tramitar solicitudes de cambios o devoluciones. “Entendemos que cada caso es particular -completó Cristi-, por eso, contemplamos las circunstancias de cada viajero”.

El especialista Addison Schonland, socio de la consultora AirInsight Group dedicada al asesoramiento de aerolíneas, aseguró que “ los operadores incurrirán en más costos al volar en rutas menos eficientes económicamente y, en consecuencia, también pueden exigir más tarifas de sobrevuelo. Los pasajeros pueden esperar que pronto se apliquen recargos”.

Por su parte, Booking.com, a través de una información enviada por correo electrónico indicó que “aquellos viajeros con reservas a Ucrania y fecha de check-in hasta el 31 de marzo (inclusive) pueden cancelar sin ningún costo y serán reembolsados”.

Las soluciones internacionales

Algunos operadores incurrir en más costos al volar en rutas menos eficientes económicamente (REUTERS/Ronen Zvulun)

Las líneas que vieron afectados sus recorridos aplicaron, en conjunto, con acuerdo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), medidas de flexibilidad adicionales debido a la situación actual en Ucrania , para tickets emitidos desde el 24 de febrero de 2022 o antes con fecha de viaje confirmada a partir del 24 de febrero de 2022, para las localidades de Odesa, Kiev (aeropuertos Kyiv-Boryspil y Kyiv-Zhuliany), Leópolis, Járkov, Chisináu, San Petersburgo y Moscú.

Independientemente de si el vuelo se cancela o no, adicionalmente los pasajeros tienen derecho a cambio de fecha de viaje dentro de la vigencia del billete sin cargo o recibir un reembolso completo de los cupones de vuelo no utilizados.

Entre los cambios posibles, se podrá optar en comenzar o finalizar su viaje desde Varsovia (en caso de que se tenga un vuelo de tránsito a Ucrania vía Varsovia). Por ejemplo, si la ruta original es Lviv-Varsovia-Nueva York y el vuelo de Lviv a Varsovia ha sido cancelado, el pasajero tiene la posibilidad de viajar directamente a/desde Varsovia o cambiar su vuelo a otro de los destinos disponibles. También se permite el cambio voluntario para viajar a o desde países vecinos en lugar de a Ucrania

Por su parte, los pasajeros de vuelos cancelados hacia y desde Moscú o San Petersburgo pueden transferirse a otras aerolíneas (es decir, si la salida original era desde Moscú o San Petersburgo, la nueva salida puede ser desde cualquier aeropuerto de Rusia.

Las aerolíneas que tienen pasajes vendidos a ciudadanos de Ucrania han generado una oferta común. Esta opción está disponible para pasajeros con un documento de identidad o pasaporte ucraniano válido . Esta opción se aplica a vuelos desde Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia; descuentos aplicados a Economy Class en porcentajes personales determinados en cada aerolínea. Los pasajeros pueden cambiar la fecha de viaje sin pagar una tarifa de cambio también en caso de no presentarse; para billetes no reembolsables, se permite devolución con penalización.

SEGUIR LEYENDO: