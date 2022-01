Cuáles son los peinados que prometen ser furor este año, según dos destacados estilistas

Las propuestas de peinados que serán tendencia (Getty)

Un nuevo año brinda la posibilidad de comenzar una etapa diferente con cambios en todos los aspectos. En ese sentido, los cortes y modificaciones en el color del cabello no sólo que no son la excepción sino que, en muchos casos, son el puntapié inicial para, justamente, comenzar con los cambios. Por eso, siempre es bueno recordar la frase de Coco Chanel: “una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida”. Las mujeres se sienten identificadas con este concepto porque, en su mayoría, alguna vez “la nueva vida” comenzó con un simple pero profundo cambio en su cabellera.

El 2022 promete un gran abanico de propuestas que según los expertos serán tendencia. Sin embargo, para los especialistas en peinados, no todos los cortes o todos los peinados van con todas las mujeres. Es por eso que, además de seguir la tendencia, es importante elegir el adecuado para cada una.

Estas son algunas de las propuestas que se presentan para este año y la opinión de los estilistas:

Cortes de pelo

La reconocida estilista Bebe Sanders explicó a Infobae que, si bien las revistas especializadas en peinados de Europa dan como tendencia muy fuerte la raya al medio en distintas versiones: muy pegada o muy floja, no se adaptan a todas las mujeres. “La raya al medio, especialmente pegada, es para pocas y no tiene que ver con la belleza. Por una cuestión de ángulos, pueden quedar muy desfavorecidas con raya al medio. Los rostros ovalados, redondeados o romboidales no son los más proclives a usar este tipo de tendencia”, afirmó.

Max Jara, el estilista de Stefi Roitman, contó a Infobae que los cortes que se vienen y prometen ser tendencia tienen que ver con el pelo corto. “ Sin duda la melena bob, estilo Stefi, con flequillo, va a ser una de las grandes novedades. Además, también se va a usar el bob súper corto al mentón y el french bob, que es más corto y está ideado para cabellos muy finos a los que se le da mucha estructura con un pequeño y desalineado rebajado”, dijo.

Los estilistas proponen diferentes looks para lucir este año (Prensa Jara Taller de Pelo)

Jara agregó que el “pixie” también va a dar mucho que hablar. Se trata de un cabello muy corto con una marcación muy sutil y muy fina en nuca y patilla. Para las que prefieren el pelo un poco más largos rescató la “melena midi”, que es un cabello a la altura del pecho; el “clavicut”, con un largo que llega a la clavícula y el “yaggy bob” que es un flequillo muy desprolijo con el cabello muy desmechado.

“La tendencia más firme en cuanto a los cortes son melenas al hombro con un pequeño degradé y capas muy suaves para no quitarle volumen en la parte baja y con un secado muy esponjoso. Para eso es conveniente aplicar algún fijador, sobre todo en las partes bajas para darle más volumen”, explicó Sanders.

Colores para lucir todo el año

Bebe Sanders fue muy enfática y aclaró que para cualquier coloración es indispensable utilizar el secador de pelo. “Sobre todo si son colores rubios hay que darle unos cinco minutos de secador con un cepillo redondo. Es importante no dejarlo secar solo con el viento porque eso le quita brillo y el color pierde mucha calidad y aparenta ser un cabello que no es sano”, señaló Sanders.

En cuanto a las tonalidades que se vienen destacó un color de base profundo y firme que puede ser dentro de los castaños o los rubios. “ A partir de la parte media de la cabeza es muy bueno verlo con dos o tres tonalidades ligeramente más claras y mezclar colores más cálidos, como los dorados y otros más fríos como los plata. Eso le va a dar un toque muy elegante con mucho brillo”, dijo.

También señaló que los colores almendra, con mechas más claras, van a ser tendencia, siempre con la combinación de fríos y cálidos. “En los casos de la mitad más clara, se le puede agregar algunas hebras muy finitas desde la raíz para ligarlas con las partes medias, pero deben quedar muy naturales. La base es la que mantiene el color más firme”, indicó Bebe.

Sin embargo, también vuelven los colores más atrevidos como los rojo fuego, cereza o ligeramente naranja. “Son atrevidos y son cálidos por lo tanto no son tantas las mujeres que se pueden llegar a animar a esto, pero realmente quedan muy finos. Y nuevamente, si tienen un golpe de secador mejor, ya que el pelo toma más brillo y queda espectacular”, agregó Sanders.

Vuelven los colores más atrevidos (Getty)

Para Jara, el cobre sigue haciendo furor y las melenas rojizas van a estar muy de moda este año, sobre todo entrando al otoño-invierno. También señaló que el “full platinado” se va a volver a usar mucho pero, en cuanto a coloración, le dio un espacio destacado a las cejas: “vienen las cejas aclaradas, cejas platinadas”.

Bebe, por su parte, destacó que los colores plata que se estuvieron viendo mucho durante los dos últimos años, necesitan apagarse un poco para darle espacio a los rubios más cálidos. “Si bien se pueden combinar las mechas plata, sería con rubios más mantecados de base”, afirmó.

Cuidado del cabello

Los especialistas coincidieron en la importancia de un pelo sano y la utilización de productos de buena calidad. En ese sentido, Max Jara señaló que hoy las mujeres están optando por líneas libres de sulfato y parabeno; productos más naturales. “Están usando shampoo que permite tener el cabello alineado y limpio por más tiempo sin la necesidad del lavado diario, que es muy importante sobre todo para las mujeres que tienen coloración. Muchas veces cuando las mujeres se decoloran mucho el cabello y se lavan diariamente, esos cabellos suelen afinarse mucho y cortarse. Cuidado extremo y líneas más naturales es lo que viene”, indicó.

En el salón de Bebe Sanders ofrecen, para los cabellos muy finos, extensiones que no arruinan el pelo: “ son de las mejores del mundo porque no hacen mal al cabello y, en general, con cuatro extensiones de cada lado tenés una melena increíble. De no poder agregar extensiones para el cabello fino se recomiendan cortes no muy desmechados; tratar de dejar peso y volumen en las zonas bajas. En algunos casos es conveniente agregar algo de flequillo pero la idea es tratar de no afinarlos más”, concluyó.

El estilo de Stefi Roitman, uno de los más elegidos

Roitman y su clásico corte bob (Prensa Jara Taller de Pelo)

Max Jara comenzó a trabajar con Roitman cuando se radicó en Argentina para La Voz Argentina. Allí se encargó de idear un look para el programa y luego para lucir en su casamiento. Contó que muchas mujeres llegan a su salón para pedirle el color y el corte de la flamante esposa de Ricky Montaner . También dijo que trabajó en su icónico corte bob, le sumó flequillo y ajustó el rubio a la medida de su estilo.

“Necesitaba un toque nuevo y eso se lo dio el flequillo. A medida que fue pasando el tiempo y, junto a su equipo de imagen, empezamos a idear lo que iba a ser el look de novia, inspirado en lo que fueron las novias de la década de los 50; una novia muy glamorosa. En este caso solamente resaltamos la belleza de Stefi y no hicimos nada más que eso; con un maquillaje natural que se ajuste a su belleza natural y adaptar su cabello corto a un recogido, lo que fue un desafío”, explicó.

Max Jara fue el encargado del look de Stefi Roitman en su casamiento

Detalló que durante la fiesta realizaron tres cambios diferentes de pelo. “ Primero adaptamos su corte bob a un recogido clásico de novia con un velo; luego optamos por un peinado estilo Dior, más despojado del rostro, completamente recogido y en el tercero se lució su color y su corte de pelo con una clásica melena bob con mucho movimiento y peinado al costado ”, dijo Jara.

Para finalizar remarcó que el cabello de Roitman, es muy sencillo de adaptar a los diferentes looks ya que “es muy fácil de llevar; es un estilo muy fresco que puede ir con o sin flequillo. Es un corte y es un estilo muy cómodo que a muchas mujeres les queda bien”, concluyó Jara.

