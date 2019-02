Para la miembro de la Sociedad Americana de Dermatología (AAD) y de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), "que una persona de 60 años reciba sangre de otra de 18 no quiere decir que vaya a recibir beneficios que redunden en un rejuvenecimiento en cuanto a células". "Simplemente recibirá sangre más joven, que quizá tenga más propiedades o sea más rica en factores de crecimiento, pero una transfusión de sangre no rejuvenece, ni por dentro ni por fuera, salvo que esa sangre tenga algún otro agregado del que no se esté hablando, pero científicamente no hay nada comprobado acerca de que una transfusión de sangre puede rejuvenecer", aseguró.