Cuáles son las diferencias entre los juegos triple A, indies y third party

La industria divide los videojuegos en varios términos para que los jugadores entiendan las diferencias.

La industria de los videojuegos tiene una larga lista de términos para definir los conceptos y una parte de ellos está enfocada a trazar las diferencias entre quiénes desarrollan los títulos.

Es por eso que se suele hablar de juegos triple A e indies, por un lado, pero también de los first, second y third party. Cada uno de estos dependiendo del estudio que estuvo encargado de la creación y de a quién pertenezca ese grupo de desarrolladores.

Diferencias entre juegos triple A e indies

Esta es la división más general y sencilla de entender, porque se puede comparar con lo que sucede en la industria del cine. La base de la diferencia entre los dos términos está en el capital con el que cuenta cada uno estudio.

Los juegos triple A son aquellos que provienen de desarrolladoras grandes, que cuentan con ingresos millonarios y una gran base de empleados. Por ejemplo, GTA V es un videojuego de este tipo porque sus dueños son Rockstar Games, estudio que pertenece a Take-Two Interactive, una de las empresas más grandes de este mercado, que también es dueña de 2K, compañía creadora de NBA 2K.

Mientras que los juegos indies o independientes son los que vienen de estudios muy pequeños, casi siempre que están empezando en la industria y tienen pocos empleados, incluso en algunos casos una sola persona es la que crea todo el juego como sucedió con Undertale, Spelunky, Fez y Stardew Valley, grandes indies de la historia.

Esta división no afecta la calidad del juego. De hecho en la última década el avance de las herramientas para el desarrollo de videojuegos ha permitido que los estudios indies entreguen grandes joyas, que con el tiempo se vuelven títulos históricos como el caso de Minecraft, que es uno de los juegos más vendidos y Microsoft compró a la empresa que lo creó, Mojang, por 2.500 millones de dólares en 2014.

El crecimiento de los desarrolladores independientes ha hecho que los expertos creen una segunda categoría: juegos doble A. Es un punto medio en el que un estudio no tiene el capital millonario de una compañía como Electronic Arts, por ejemplo, pero ha crecido ampliamente como para tener una base de 50 o 70 empleados y ya ha lanzado varios juegos que le dan reconocimiento.

Diferencias entre juegos first, second y third party

Aquí se deja de lado el capital y la división se hace dependiendo de las consolas. En el mercado hay tres marcas dominantes: Xbox, PlayStation y Nintendo. Cada una no solo tiene un hardware, sino también una gran variedad de empresas bajo su dominio que crean juegos.

- First party: son los títulos desarrollados por compañías propias de los dueños de las consolas. Por ejemplo, The Last of Us lo creó Naughty Dog, que es un estudio que pertenece a PlayStation Studios.

- Second party: juegos creados por empresas que no pertenecen a los consolas, pero que sí han recibido dinero de ellas y lanzan títulos que son exclusivos para esas plataformas. Un ejemplo es Pokémon, que pertenece a Game Freak que publica únicamente para Nintendo pero estos no son sus dueños.

- Third party: los títulos desarrollados por terceros, que normalmente lanzan sus creaciones en varias consolas, aunque hay casos de juegos exclusivos hechos por un estudio externo para única plataforma. Algunos ejemplos en estos casos son Assassin’s Creed de Ubisfot o FIFA de Electronic Arts.

