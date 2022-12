Quién es el streamer latino de Twitch que gana hasta 60 mil dólares al mes

01-12-2021 Logo de Twitch POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITCH

Como plataforma de streaming, Twitch no solo ofrece su espacio a los creadores de contenido de todo el mundo, sino que además les brinda una fuente de ingresos una vez que alzancan congregar a una comunidad amplia. Los “partners” pueden generar grandes sumas de dinero con las suscripciones de sus seguidores dentro de la aplicación.

Al finalizar el año 2022, los streamers latinos que destacan por sus ganancias son los españoles IlloJuan con 23,962 suscriptores activos, Ibai con 23,053 y Auronplay con 22,535, según la información brindada por la página web de Streamscharts, que se dedica a ofrecer datos estadísticos sobre los usuarios que transmiten en vivo en la plataforma.

Es así que la web estimó que el streamer con más ingresos de la plataforma generados por el pago de suscripciones es Illojuan (hasta 60.105 dólares), seguido por Ibai (hasta 57.597 dólares) y auronplay (hasta 56.693 dólares). Sin embargo, las suscripciones no tienen el mismo precio, pues tienen hasta tres niveles o “tiers” que ofrecen mayores beneficios por un pago más grande. Las que corresponden al nivel 1 valen 4.99 dólares, el nivel 2 cuesta 9.99 dólares y las de nivel 3, 24.99 dólares.

Top 3 de streamers de Twitch con más ingresos por suscriptores al mes. (Captura)

Además, también se consideran otras características dentro de la plataforma, como los precios locales de las suscripciones, que consisten en variar el pago que se realiza según la ubicación geográfica de las personas. Por ejemplo, una sub de España no tiene el mismo precio que otra de Argentina, lo que aumenta el rango de los ingresos de los streamers y es por eso que no se brinda información exacta sobre la producción de cada creador.

Streamers latinoamericanos en el top 10 de Twitch

Pese a que la presencia de los streamers españoles ocupe la mayoría del top 10 con Rubius en quinto lugar, elxokas en sexto y knekro en la décima posición, también es posible encontrar presencia latinoamericana en cuatro ubicaciones dentro del ranking de Streamscharts: ElMariana de México (cuarto), ElZeein representando a Perú (séptimo), juansguarnizo de Colombia (octavo) y ElSpreen proveniente de Argentina (noveno) también están incluidos dentro de la lista.

Tanto ElMariana como ElSpreen también fueron considerados por la plataforma como los streamers más vistos de México y Argentina, respectivamente. En el caso de este último, acumula un total de 48.78 millones de usuarios conectados entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de este año, mientras que el creador mexicano consiguió un total de 38 millones de visualizaciones dentro de su canal en el mismo periodo de tiempo.

Streamers de Twitch con más ingresos por suscriptores al mes. (Captura)

El streamer peruano conocido como ElZeein también aparece dentro de este listado, con ingresos estimados entre 9.334 y 28.025 dólares al mes, según las estimaciones de la página web. Esto, pese a que su primer gran pico de visualizaciones se generó en junio de este año, por lo que se puede ver en la página de TwitchTracker, que reúne información en tiempo real de los creadores de contenido en la plataforma.

La mayoría de los streamers ubicados en el ranking dentro del Top 10 de ganancias llegan a superar la barrera de los 10.000 suscriptores activos en sus canales. ElSpreen y knekro son los únicos que quedan por debajo con 8.100 y 7.045 respectivamente.

Otros creadores de origen latinoamericanos que destacan más allá del top 10 en la lista de mayores ganancias generadas por el pago de las suscripciones a sus canales son davooxeneize (11) de Argentina, rivers_gg (12), ElDed (15), QuackityToo (16) y MYM_ALKAPONE (18) de México y Staryuuki (19) de Cuba.

