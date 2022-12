Cómo ahorrar batería en el computador si se usa Google Chrome

El navegador agregó varias funciones con el lanzamiento de su versión 108.

Una nueva actualización de la versión de escritorio del navegador de Google Chrome permitirá que los usuarios optimicen el rendimiento del programa a las necesidades y especificaciones de los dispositivos en los que se utilice, además de alargar el periodo de vida autónoma de la batería.

Estas configuraciones de desempeño que estarán disponibles en las próximas semanas para las personas que utilizan el navegador en sus computadores tienen la capacidad de consumir, según Google, “hasta 40 % y 10 Gigabytes menos memoria para mantener las pestañas funcionando sin problemas, además de extender la batería cuando esta es baja”.

Estas nuevas características, llamadas “Ahorro de memoria” y “Ahorro de energía” no solo podrán activarse en algunos sistemas, sino que estarán habilitadas para dispositivos Windows, macOS y ChromeOS, según el anuncio de Google.

Cómo funciona el modo ahorro de energía en Google Chrome

Una situación común que pueden experimentar los usuarios durante el uso de sus computadores consiste en tener un nivel bajo de batería (menor a 20 %) y no tener la posibilidad de cargarla, ya sea porque no se cuenta en ese momento con un cargador a la mano o porque no hay un espacio libre para conectar el dispositivo.

Modo Ahorro de energía en Google Chrome. (Google)

La nueva función de Modo de Ahorro de Energía en Google Chrome se encarga de limitar la actividad que se produce en segundo plano dentro del dispositivo. Además, así como lo hacen otros dispositivos como los smartphones o los Smart Watch, este modo también estará limitará a no mostrar efectos visuales de las páginas web que se esté visitando para ahorrar la batería restante. Esto también estará activo durante la reproducción de videos.

Además, Chrome permitirá que los usuarios personalicen las características que serán bloqueadas mientras este modo esté activo. Si no desea que se limite alguna de las funciones regulares en el navegador.

Cómo funciona el modo ahorro de memoria en Google Chrome

Por otro lado, también se puede activar un segundo comando, llamado Modo Ahorro de Memoria, en el que los usuarios pueden liberar memoria en sus dispositivos que está en uso en ese momento. De esta forma, la memoria que no se usa en la carga de otras pestañas puede utilizarse en tener una experiencia fluida dentro de la pestaña o página web que está activa.

Modo Ahorro de memoria en Google Chrome. (Google)

Según Google, “esto es ´útil cuando estás ejecutando otras aplicaciones que requieren un mayor esfuerzo por parte del dispositivo como editar o jugar a videojuegos”. El comunicado de la compañía también indicó que este modo permitirá que las pestañas puedan volver a cargarse tan pronto como sean necesarias para los usuarios.

Al igual que en el modo de Ahorro de Energía, esta nueva función del navegador de Chrome permitirá que las personas que la necesiten puedan configurar sus características para limitar solo algunos aspectos de la navegación en lugar de permitir el bloqueo de todas las características que ofrece la exploración de sitios web.

Cómo mejorar la velocidad de navegación en Google Chrome

Si bien las funciones de ahorro permiten una mejor experiencia de navegación cuando están activas, también es posible establecer algunos ajustes especiales que permitan que el navegador se ejecute a gran velocidad aún sin utilizar estas funciones adicionales.

ILUSTRACIÓN - Chrome recomienda la instalación urgente de una nueva versión, para subsanar un grave riesgo de seguridad del navegador. Foto: Catherine Waibel/dpa

Para esto, los usuarios pueden actualizar la aplicación de Chrome a su versión más reciente disponible. Teniendo todas las funciones nuevas, los cambios y mejoras de seguridad que permiten que la plataforma trabaje de buena manera.

Para saber si el navegador está en su versión más reciente solo hay que hacer clic en el menú de Chrome, ubicado en la esquina superior derecha como un botón con 3 puntos. Luego los usuarios tendrán que hacer clic en “Ayuda” y después en “Acerca de”. Si el sistema no está actualizado, buscará la última versión y solo habrá que reiniciar la aplicación para que se hagan los cambios.

Seguir leyendo: