Chrome tiene una barra de búsqueda especial: para qué sirve y cómo usarla

El navegador ahora tiene una barra lateral para realizar consultas en simultaneo.

Google Chrome ha recibido varias novedades en los últimos días como la inclusión de una barra de búsqueda lateral que facilita las consultas en internet.

Esta función ha estado en desarrollo durante el último año y ya se está implementando con algunos usuarios, aunque todos pueden acceder a ella a través de un proceso de habilitación.

Te puede interesar:

Qué es la barra lateral de búsqueda

Es una herramienta que se usa en la versión de escritorio del navegador web y que se activa una vez después de acceder a un enlace producto de un resultado de búsqueda, al desplegar la barra volverá a aparecer esos resultados para seguir con la consulta y encontrar una mejor opción.

Usarla es sencillo. Al realizar una búsqueda y entrar a un link aparecerá un ícono de Google en la barra de navegación, al darle clic a ese símbolo se desplegará en la parte derecha la búsqueda lateral con los resultados antes obtenidos.

El navegador ahora tiene una barra lateral para realizar consultas en simultaneo.

En ese panel se puede hacer la navegación con normalidad, yendo a los diferentes paneles de imágenes, videos, noticias y demás, así como iniciar un nuevo proceso de consulta de un tema totalmente nuevo.

Si se decide entrar a uno de los links de los resultados, se cambiará la página principal por ese sitio, pero la barra no se quitará, ya que la única manera es cerrándola directamente con el ícono de ‘X’.

Esta sección deja hacer cambios para que se despliegue la barra de favoritos o la lista de lectura, convirtiéndose en una herramienta adicional para el uso del navegador en la multitarea.

De momento esta función está operando en Chrome, pero esperan llevarla a otros navegadores como DucDuckDuckGo. Además, solamente sirve si el buscador predeterminado es el de Google, porque al tener configurado Bing, por ejemplo, no aparece el ícono para desplegar la barra lateral.

Te puede interesar:

Cómo activar la barra lateral de búsqueda

Esta novedad ya está disponible para algunos usuarios de forma predeterminada, pero todos ya pueden acceder a ella.

En caso de no tenerla se deben abrir estos dos enlaces en el navegador: chrome://flags/#side-search y chrome://flags/#side-search-dse-support y cambiar el botón a ‘Enabled’ (habilitado) en los dos menús desplegables que aparecen al inicio.

En ambos casos pedirá reiniciar el navegador, pero este abrirá nuevamente las páginas que antes estuvieron abiertas por lo que no se perderá ningún proceso.

El navegador ahora tiene una barra lateral para realizar consultas en simultaneo.

Ahorro de energía en Chrome

Otra de las novedades del navegador es la inclusión de un modo de ahorro de energía, que hará que la aplicación limite la actividad de fondo, los efectos visuales y las velocidades de fotogramas del video, lo que quizás afecte la experiencia de uso de los usuarios, pero optimizará la batería en casos de emergencia.

Esto se añadió teniendo en cuenta el alto consumo de pila que ejerce Chrome sobre los dispositivos, especialmente para aquellos que trabajan o estudian desde un portátil.

Para poder activar esta opción se debe ir a ‘chrome://flags’ desde el buscador y encontrar allí la opción llamada ‘Enable the Battery Saver Mode Feature in the Settings’, para cambiar el botón a ‘Enable’ (habilitado) y reiniciar el navegador. Esto permitirá que el usuario tenga libertad de utilizar la herramienta cuando lo necesite, yendo a Ajustes >Rendimiento > Ahorro de energía.

Seguir leyendo: