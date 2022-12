Qué beneficios tienen los jugadores de League of Legends y Valorant con Game Pass

Estas son las recompensas de League of Legends y Valorant para los suscriptores del servicio de Xbox.

Xbox Game Pass no solamente da acceso a un listado largo de videojuegos, sino que, también, ofrece diferentes beneficios como el más reciente, que confirmó tras asociarse con Riot Games para dar diferentes recompensas a los jugadores que estén suscritos.

Estos estarán disponible desde el próximo lunes, 12 de diciembre, y será necesario tener una suscripción activa de Game Pass PC o la versión Ultimate, además de enlazar el perfil de Microsoft con la cuenta de Riot que se usa en League of Legends o Valorant.

También será obligatorio contar con la Xbox App actualizada en el computador, aunque cuando se lancen los beneficios la empresa comentó que dará los detalles de cómo hacer el proceso para aprovechar las recompensas.

Te puede interesar:

Estas son las recompensas de League of Legends y Valorant para los suscriptores del servicio de Xbox.

Ventajas y beneficios

Todos los juegos free to play de Riot recibirán estas recompensas: Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics, Wild Rift y Legends of Runeterra, solamente Ruined King: A League of Legends Story quedará por fuera al ser una experiencia single player y de pago.

Estas son todas las recompensas en cada videojuego:

Valorant

- Acceso a todos los Agentes actuales

- Acceso a todos los Agentes que se añadan

- Aumento del 20% de experiencia por partida para el Pase de Batalla, Pase de Evento y el contrato de Agente activo

League of Legends

- Acceso a los más de 160 Campeones disponibles

- Acceso a los Campeones que se añadan

- Aumento del 20% de experiencia

Legends of Runeterra

- Todas las cartas del set básico

Teamfight Tactics

- Una leyenda táctica única de una estrella

- Cuatro aspectos de Arena disponibles hasta abril y, a partir de ese momento, un aspecto de Arena en la rotación mensual

League of Legends: Wild Rift (disponible en enero) incluyen:

- Acceso a los más de 80 Campeones disponibles

- Acceso a los Campeones que se añadan

- Aumento del 20% de experiencia

Para motivar a los jugadores, Xbox anunció que aquellos que enlacen las cuentas antes de terminar el 2022 recibirán las siguientes recompensas adicionales en los cinco juegos mencionados:

- VALORANT: Buddy Sage de Bolsillo

- League of Legends: Cofre de Maestro Artesano y llave

- Teamfight Tactics: Huevo raro de Minileyendas

- Wild Rift: Cofre de gesto aleatorio

- Legends of Runeterra: Cofre Prisma

Te puede interesar:

Estas son las recompensas de League of Legends y Valorant para los suscriptores del servicio de Xbox.

Cómo vincular la cuenta de Riot en Xbox

Desde el pasado 8 de diciembre, los jugadores de League of Legends y Valorant ya pueden vincular sus perfiles con la plataforma de Microsoft. El proceso y solamente se necesitará tener activa una suscripción a Game Pass y la cuenta en Riot, luego seguir estos pasos:

1. Abrir este enlace en el navegador: https://account.riotgames.com/#connected-accounts

2. Iniciar sesión con la cuenta de Riot Games

3. Buscar la sección ‘Cuentas conectadas’

4. Allí aparecerá la opción de Xbox con un +. Hacer clic en ese botón.

5. Se abrirá una ventana para iniciar sesión con la cuenta de Game Pass.

6. Luego aparecerán algunas condiciones para aceptar, que al hacerlo se finalizará el proceso.

Con esto listo, a partir del 12 de diciembre ya se tendrá acceso a todos los beneficios de Game Pass y si se hace antes del 1 de enero se recibirán las recompensas extras antes mencionadas.

Seguir leyendo: