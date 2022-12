Siete videojuegos para jugar en familia

Para la época de fin de año hay varias opciones para pasar tiempo junto a los familiares y amigos.

Diciembre es sinónimo de reuniones familiares y amigos, por lo que actividades como videojuegos son los preferidos.

Así que aquí dejamos un listado con siete videojuegos disponibles para todas las consolas y para cualquier edad.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Juego exclusivo de Nintendo Switch y perfecto para todos aquellos que les gusten los juegos de mesa. Aquí se encontrarán con una colección de 51 títulos clásicos de cartas, dados, de competencia y adaptaciones de deportes mundialmente conocidos.

Es una gran catálogo de opciones en el que hay juegos desde una hasta cuatro personas, por lo que se pueden hacer turnos y enfrentamientos muy variados con juegos clásicos como póker, dominó, parqués, damas chinas, dardos, ajedrez y una larga lista, en el que hay títulos japoneses que vale la pena probar.

Clubhouse Games cuenta con opción online, siendo una oportunidad para conectarse con familiares o amigos que estén lejos y sumarlos a la reunión de una manera diferente.

Te puede interesar:

Juego exclusivo de Switch con más 51 juegos de mesa.

That’s You!

Turno para un exclusivo de PlayStation. Este es un juego que parece sencillo, pero que en el fondo busca destapar algunos secretos de quienes lo juegan. Su base es una competencia en la que los jugadores deben responder una serie de preguntas y decir quién sería el personaje que haría lo que se está consultando, si se repite más de una vez esa persona los que lo eligieron sumarán puntos.

Lo interesante del juego son las preguntas, porque muchas son situaciones graciosas, comprometedoras o sacadas de contexto que difícilmente se vivirán, como ir a la cárcel o estar en problemas en un campamento.

That’s You! es recomendado para mayores de 15 años porque muchas de los retos pueden tocar temas adultos, aunque hay situaciones en las que habrá que hacer una mímica o dibujar.

Juego de PlayStation con preguntas divertidas para amigos y familiares.

Among Us

La gran ventana que tiene es que es free to play, es decir, que se puede descargar gratuitamente en celulares y consolas. Es perfecto para una reunión grande porque permite partidas de hasta 15 jugadores y el objetivo será encontrar al o los impostores que deben matar a los otros participantes.

Al estar todos en un solo lugar no será necesario habilitar una plataforma de llamada, pero lo importante será seguir las reglas del juego y no revelar al impostor fuera de los momentos de reunión. Además, se puede invitar a personas que estén lejos a través del online.

Juego disponible para dispositivos móviles, PC y consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo.

Overcooked

Este juego tiene varias versiones, la primera, el 2 y All you can eat, que reúne los escenarios de las dos primeras. Está disponible en consolas de Xbox, PlayStation y Nintendo y su objetivo será cocinar.

Aunque tiene un poco de complejidad al inicio, el verdadero reto de este título es la organización en la cocina para sacar los platos requeridos. Saber dividir las labores, ordenar los espacios y no equivocarse en las recetas son los obstáculos más recurrentes en una experiencia muy divertida que se puede disfrutar de dos a cuatro jugadores.

Te puede interesar:

Un juego disponible en PlayStation, Xbox y Nintendo que se trata de cocinar entre todos.

Nintendo Switch Sports

El juego familiar por experiencia. En Nintendo Wii se convirtió en la bandera de los juegos casuales y con su regreso a la Switch su experiencia no decepciona.

Fútbol, tenis, bádminton, bolos, voleibol, golf y espadas, son las opciones que encontrarán los usuarios para disfrutar de deportes que muchos conocen y que cuentan con controles adaptados para toda la familia porque solo se debe seguir el movimiento de lo que se haría en la vida real.

Hay deportes que admiten hasta cuatro jugadores, pero al ser experiencias cortas los controles se pueden rotar para que todos lo disfruten.

Juego exclusivo de Switch con más de cinco deportes integrados.

Mario Party Superstars

Otro exclusivo de Nintendo Switch y una experiencia muy competitiva. Esta última versión de Mario Party reúne varios tableros clásicos, combinando varios minijuegos de antaño, pero con el mismo objetivo de robarle las estrellas a los demás.

Además de tener cinco tableros para competencias que pueden durar entre media a dos horas, cuenta con secciones más ágiles como elegir minijuegos específicos, pelear por monedas o retos diarios.

Es una forma sencilla de poner a todos a competir en experiencias directas y fáciles de aprender a jugar.

Título exclusivo de Switch con varios tableros y minijuegos clásicos.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Finalmente, un juego de carreras. Aunque Mario Kart 8 Deluxe es una opción con niveles más sencillos para algunos, CTR es un juego multiplataforma que está en Xbox, PlayStation y Nintendo, por lo que puede servir para quienes no tienen la Switch.

Esta entrega reúne lo mejor de la saga de carreras de Crash, con una gran variedad de pistas, personajes e ítems para competir con hasta cuatro jugadores al tiempo. Sus carreras son rápidas y se pueden crear torneos en una reunión familiar para pasar un par de horas todos conectados.

Juego disponible para consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo.

Seguir leyendo: