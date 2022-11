YouTube Shorts permitirá usar hasta un minuto de música sin derechos de autor

YouTube Shorts permitirá el uso de 60 segundos de una canción con copyright, aunque solo podrá ser aplicada en canciones seleccionadas

Los creadores de contenido que utilicen YouTube Shorts para generar interacciones con su audiencia tendrán una forma adicional de atraer público a sus canales por medio de los videos cortos en formato vertical.

Según el sitio web de Engadget, la plataforma de video de Google tomó la decisión de ampliar el tiempo máximo que se les permite a los usuarios utilizar música con derechos de autor dentro de sus videos, que pasará de ser 15 segundos a un máximo de 60 segundos de contenido musical.

YouTube indica también que esta función estará habilitada para “a mayoría de canciones”, por lo que no toda la música estará disponible para ser utilizada durante este periodo de tiempo extendido. Aquellas que no sean elegibles como recursos dentro de los videos de la plataforma serán identificadas con la herramienta de selección de audio de YouTube, de modo que los creadores podrán saber qué canciones entran dentro de la lista autorizada.

Cuándo se podrán usar las canciones para generar contenido en YouTube Shorts

El nuevo permiso para el uso de música con derechos de autor empezó su implementación, por lo que usuarios que se encuentran en países o territorios seleccionados podrán utilizar ese contenido por un máximo de un minuto desde ahora. YouTube afirmó que esta capacidad será extendida a más países en las próximas semanas para beneficiar a usuarios de Android y iOS.

La herramienta de selección de audio permitirá identificar si los usuarios tienen habilitada la opción de usar una canción por un máximo de un minuto.

Aunque no se ha especificado en qué países está disponible la nueva función de YouTube Shorts, los usuarios podrán utilizar también la herramienta de selección de audio para identificar si tienen habilitada la opción de usar una canción por un máximo de un minuto.

Monetización en YouTube Shorts

Al igual que YouTube, redes sociales como Instagram y Facebook han iniciado a implementar nuevas funciones y beneficios a los creadores de contenido que utilicen los videos cortos conocidos como Reels para generar interacción dentro de sus plataformas y competir con TikTok.

La plataforma de Google ha generado una forma de monetización de su contenido al igual que en sus videos regulares para impulsar a una mayor cantidad de usuarios a generar videos cortos con YouTube Shorts. Desde el mes de septiembre la compañía está dando un monto de 45 % de los ingresos que genera la publicidad dentro de su plataforma a los creadores de contenido aún si no utilizan música en sus videos.

Por otro lado, como una forma de expandir las posibilidades de monetización dentro de Shorts, YouTube buscará la implementación de herramientas de e-commerce para los creadores de contenido por medio de su plataforma de videos cortos.

YouTube buscará la implementación de herramientas de e-commerce para los creadores de contenido por medio de su plataforma de videos cortos. REUTERS/Andrew Kelly

Según el Financial Times, el plan de YouTube es introducir esta función, similar a la que piensa incorporar TikTok en su aplicación, para competir en el sector del comercio electrónico. El lanzamiento de la nueva función dentro de la plataforma se realizaría en el año 2023, aunque no se ha reportado un mes en particular.

La incorporación de herramientas de e-commerce dentro de YouTube Shorts tendrá un sistema de afiliaciones pagadas que permitirá a los creadores de contenido de Estados Unidos que sean seleccionados recibir un porcentaje de ingresos que genere la promoción de productos.

Mientras tanto, en países como India, Brasil, Canadá y Australia, además de Estados Unidos, los creadores de contenido tendrán permitido insertar enlaces externos para que su audiencia pueda realizar las compras online en páginas de terceros.

