Quién ganará el mundial Qatar 2022, esta es la predicción de una inteligencia artificial

La pregunta del millón es qué país ganará el Mundial de Qatar 2022, y todos saben quién uno quiere que gane (claro que depende de cada país), pero hay tres dos que tienen la respuesta y, si el lector de Infobae no es argentino, de todas maneras no será de agrado esta predicción.

Y sí, se acaba el tiempo para que comience el Mundial de Qatar 2022 y empiece a rodar el balón. Entre el domingo 20 de noviembre y el domingo 18 de diciembre habrá 64 partidos entre diferentes equipos, pero todos pueden darse por vencidos porque la inteligencia artificial ya ha tenido la ganadora.

Se solía usar la sabiduría de los expertos para otorgar ganadores a los equipos eliminados en la fase de grupos, pero también se tienen sistemas mucho más complejos como un pulpo (el famoso pulpo Paul que predijo que ganaría España en 2010).

Ahora, sin embargo, el big data y la inteligencia artificial se encargan de tener en cuenta millones de jugadores, partidos, historial de cada equipo e incluso datos meteorológicos para llegar a un resultado. Y a ver, el “spoiler” es que el país ganador del Mundial de Qatar 2022 es Argentina, pero dependiendo del sistema que analice los datos, en la final jugarán diferentes equipos.

Esto es lo que la IA ha anticipado según los datos de BCA Research

Bueno, hay que empezar con el título de este artículo, es decir, con datos de BCA Research. Tiene una buena cantidad de datos precisos, pero el nombre del estudio es “The most important of all unimportant forecast 2nd edition 2022, FIFA World Cup” (la más importante de todas las predicciones, 2.ª edición, Copa Mundial de la FIFA 2022).

Esta IA recopila datos sobre cada selección, cada jugador e incluso, por supuesto, FIFA 23 (que tiene " “datos realistas”, pero los demás son bastante escandalosos).

Y con todo en mente, Argentina ganará el Mundial de Qatar 2022 contra Portugal. De hecho, se atreve a decir que será por penales, y dada la actuación de otras Copas del Mundo. En estas condiciones, Argentina será la ganadora.

No e sabe si también alimentaron datos etéreos, como la sensación de que este es el último Mundial tanto de Messi como de Ronaldo y por eso la IA dice que son los dos finalistas, pero parece que las cosas van avanzando para la albiceleste. Si la IA dice eso, entonces Argentina estará más satisfecha en el último partido en Lusail.

Esto es lo que ha predicho Electronic Arts y FIFA 23

Ahora hay que hablar sobre lo que Electronic Arts y su FIFA 23 tienen que decir. Como en Mundiales anteriores, simularon los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 para ver quién gana el trofeo que todos los profesionales y aficionados esperan con ansias en su país, y bueno, tampoco sorprende que sea Argentina.

En base a información de jugadores y otros sistemas de juego, Electronic Arts muestra que uno ya puede ahorrarse ver el Mundial porque la albiceleste es la ganadora y ya dieron el spoiler, así también porque los ganadores de 2010, los ganadores de 2014 y 2018 fueron anticipados de manera exitosa por esta IA.

Pero nuevamente, los otros finalistas cambian y este choque sería eléctrico, con Argentina y Brasil en la final. Sería la primera final entre estos dos equipos del fútbol.

Argentina ganará el mundial de Qatar 2022 pero son solo datos

Y claro todos piensan que Argentina ganaría el Mundial de 2022 pero al fin y al cabo los datos son solo datos y no existe un sistema que pueda calcular cómo afecta el clima a cada jugador, las emociones y los eventos inesperados que aún se desconocen.

Por último, hay un componente emocional, pero también imprevistos como las lesiones, la forma física de cada equipo a medida que avanza la competición y un sinfín de factores más que pesan más que los datos, por lo que habrá que esperar hasta el 20 de diciembre para saber cómo acabo toda esta algarabía.

