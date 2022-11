Tips para escanear un código QR de forma segura

Para escanearlos hay que tener en cuenta varios factores porque se puede ver afectada nuestra seguridad.

Los códigos QR se convirtieron en una forma de compartir información y de acceder a enlaces de una forma muy sencilla, que la pandemia también ayudó a popularizar con el escaneo de los menús. Sin embargo, este método no está libre de peligros.

Como cualquier herramienta de internet la vulnerabilidad siempre va a existir, al ser una forma de conectividad tan usada los delincuentes aprovechan la popularidad para atacar a los usuarios con páginas falsas para robar datos o descargar archivos maliciosos.

Así que existen varias maneras de cuidarse de una situación, haciendo un escaneo de código lo más seguro posible.

Seguridad propia

Lo primero a tener en cuenta siempre será estar lo más protegido posible. Esto se puede lograr teniendo el sistema operativo en su última versión posible, sea Android o iOS, y que el celular soporte. Lo mismo con las aplicaciones, que estén actualizadas y hayan sido descargadas de forma oficial o con APKs de confianza.

Los delincuentes atacan por cualquier hueco que encuentren abierto, como si fuera la ventana de una casa. Así que lo primero que se debe hacer es contar con un teléfono seguro.

Desconfiar

Así como nunca se debe abrir un enlace de un SMS extraño, tampoco se debe acceder a un código QR que no es lo que debería ser. Por ejemplo, ir a un restaurante y que el menú esté por este método, pero que al escanearlo en la vista previa del link o de la página se vea algo totalmente diferente a lo que debería ser.

En caso de que esto suceda, una opción para estar seguros es buscar el enlace que sale en la vista previa en internet y verificar que no tenga ninguna alerta o haya sido denunciado.

No compartir datos

Estos códigos también se suelen usar en medio de los procesos de compras online, sin embargo, es mejor evitar esos casos porque se entregan datos sensibles en códigos que son abiertos. En ese caso es mejor hacer el proceso desde la aplicación oficial del banco o de la tienda.

Aplicaciones de soporte

En este apartado hay varias opciones a tener en cuenta, porque hay herramientas que pueden ayudar a realizar un escaneo seguro y otras a verificar la seguridad de un sitio web.

Para esto último existe VirusTotal, que es una página y una aplicación para Android, en donde se pone un enlace para que ella haga un análisis y genere una respuesta si el sitio es seguro o no. En ella también se pueden revisar archivos u otras aplicaciones instaladas.

En caso de querer una app de escaneo seguro, hay varias alternativas para los usuarios el sistema operativo de Google: QR Scanner-Safe QR Code Reader, desarrollada por Trend Micro, Lector y escáner de códigos QR de Kaspersky y Lionic Secure QR Code Scanner.

Todas estas hacen un escaneo lo más seguro posible, lo que puede ayudar a complementar todos los tips anteriores. Aunque con la herramienta que tiene el celular para abrir códigos QR también se puede hacer, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores.

Es importante mencionar que todo este proceso de seguridad debe ir acompañado de buenas practicas como el cambio constante de contraseñas, el no usar una misma clave para varias plataformas, no compartir información personal en rede sociales, no acceder a enlaces extraños, no compartir códigos de seguridad vía SMS y activar la doble verificación para acceder a ciertas plataformas.

