Estos son los videojuegos que llegan en noviembre a consolas y PC

Penúltimo mes del año y 2022 se empieza a despedir con grandes lanzamientos para todas las consolas y los jugadores de PC. Franquicias importantes ponen a la venta sus más recientes títulos, buscando poner su nombre en la lista de deseos de muchos jugadores para las fiestas navideñas.

PlayStation y Nintendo Switch tendrán cada uno un juego exclusivo que moverán la conversación de noviembre. Por un lado, God of War Ragnarök, una nueva entrega de esta saga, que modificó su estilo jugable en 2018 y presentó una interesante alternativa, con una historia fuerte, personajes bien diseñados y abriendo la puerta para que esta secuela tenga algo más revolución, como lo han prometido sus tráileres.

Del otro lado está Pokémon Escarlata y Púrpura. El mundo abierto se establece en la franquicia, dándole mucha libertad al jugador para explorar y capturar criaturas. Este será el principal cambio de esta nueva generación de Pokémon, que inspira todo su mapa en España y Portugal, con varias referencias a esos países.

Otro de los nombres interesantes para noviembre es Sonic Frontiers. Después de sus dos películas, el erizo azul de Sega tuvo un renacer importante y tiene una gran acogida por los niños. En este nuevo juego se distanciará de su formato tradicional y será un juego en 3D con un mundo abierto. Durante todo este tipo previo al lanzamiento sus tráileres han dejado dudas sobre potencial, algo que solo se resolverá el día en que salga a la venta.

Todos los videojuegos que se lanzan en noviembre de 2022

- Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (PC, PS5, Switch) – 2 de noviembre

- The Chant (PC, PS5, Xbox Series) – 3 de noviembre

- New Joe & Mac: Caveman Ninja (PC, PS4, Xbox One) – 3 de noviembre

- Ghost Song (PC, PS4, Xbox One) – 3 de noviembre

- WRC Generations (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 3 de noviembre

- The Entropy Centre (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 3 de noviembre

- From Space (PC, Switch) – 3 de noviembre

- It Takes Two (Switch) – 4 de noviembre

- Harvestella (PC, Switch) – 4 de noviembre

- Sifu (Switch) – 8 de noviembre

- Sonic Frontiers (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 8 de noviembre

- A Little to the Left (PC) – 8 de noviembre

- Football Manager 2023 (PC, Xbox One, Xbox Series, PS5) – 8 de noviembre

- Football Manager 2023 Touch (Switch) – 8 de noviembre

- God of War Ragnarok (PS4, PC) – 9 de noviembre

- Tactics Ogre: Reborn (PC, PS4, PS5, Switch) – 11 de noviembre

- Pentiment (PC, Xbox One, Xbox Series) – 15 de noviembre

- Let’s Sing 2023 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 15 de noviembre

- Los Pitufos Karts (Switch) – 15 de noviembre

- Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PC) – 16 de noviembre

- Goat Simulator 3 (PC, PS5, Xbox Series) – 17 de noviembre

- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PC) – 18 de noviembre

- The Dark Pictures: The Devil in Me (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 18 de noviembre

- Pokémon Escarlata y Púrpura (Switch) – 18 de noviembre

- Gungrave G.O.R.E (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 22 de noviembre

- Evil West (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 22 de noviembre

- Just Dance 2023 Edition (PS5, Xbox Series, Switch) – 22 de noviembre

- World of Warcraft: Dragonflight (PC) – 28 de noviembre

- The Knight Witch (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) – 29 de noviembre

- Warhammer 40.000: Darktide (PC, Xbox Series) – 30 de noviembre

- Gundam Evolution (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) – 30 de noviembre

